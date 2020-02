Impactul economic al scutirii de impozit pentru jurnalişti: un milion de euro pe an

Valeriu Steriu a declarat, pentru MEDIAFAX, că 8.000 de jurnalişti ar putea fi scutiţi de plata impozitului pe venit de 10%, prin proiectul de lege adoptat de Camera Deputaţilor. Social-democrat a spus că impactul bugetar estimat ar fi de un milion euro pe an, la un salariu mediu net de 3.000 lei.

„Din discuţiile cu sindicatele, am înţeles că ar fi undeva la 6.000 de jurnalişti pentru care s-ar aplica această lege, dar eu am luat în calcul şi tehnicienii de pe partea de radio şi pe cei din video, din televiziune şi am estimat numărul undeva la 8.000. Am luat în calcul un salariu mediu de 3.000 de lei net, am luat în considerare şi presa locală, iar impactul financiar estimat este de un milion de euro”, a afirmat, pentru MEDIAFAX, Valeriu Steriu.

Deputatul PSD a precizat că scutirea se aplică doar pentru impozitul pe venit de 10% (din salariul brut), iar jurnaliştii vor plăti în continuare contribuţii sociale la pensii, sănătate şi şomaj.

La un salariu net de 3.000 de lei, valoarea brutului este de 5.128 de lei net pe lună, potrivit calculelor realizate pe platforma www.calculatorvenituri.ro.

Cu alte cuvinte, pentru fiecare jurnalist scutit de impozit prin această lege, angajatorul va economisi lunar câte 333 de lei pentru fiecare angajat din acest domeniu plătit cu 3.000 de lei net.

Impozitul pe venit, eliminat pentru jurnalişti: Presadă îi cere preşedintelui să atace legea la CCR

Conform senatorului USR, scutirea de la plata impozitului pe venit a persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de jurnalism, adoptată de Camera Deputaţilor luni, conduce la instituirea unui regim fiscal discriminatoriu chiar în cadrul breslei jurnalistice, beneficiarii vizaţi fiind „jurnalişti şi tehnicieni în radiodifuziune şi televiziune”.

Florina Presadă mai spune că reglementarea reprezintă o inegalitate de tratament fiind astfel privilegiată din punct de vedere fiscal o anumită categorie de persoane fizice, fapt ce duce la transformarea impozitului pe venit într-o povară injustă pentru celelalte categorii.

„Actul normativ este insuficient justificat, jurnaliştii şi organismele în domeniu nu au fost consultate şi nu au existat dezbateri în spaţiul public pe această temă. Iniţiatorii nu au indicat sursa de finanţare, impactul negativ asupra veniturilor bugetare fiind în sumă de 36 milioane lei anual”, susţine sursa menţionată, pe Facebook.

Camera Deputaţilor a adoptat luni, ca for decizional, proiectul care îi scuteşte pe jurnalişti de plata impozitului pe venit. În prezent, proiectul se află la preşedintele Klaus Iohannis în vederea promulgării.

Angajaţii din sectorul IT, cei din construcţii şi cei din domeniul cercetării-dezvoltării beneficiază de scutire de impozit pe venit.

Mai mulţi jurnalişti au criticat actul normativ.

