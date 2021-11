În 2021, cea mai bună brânză din lume provine de la capră

Brânza câştigătoare, numită Olavidia, produsă de un artizan care foloseşte numele comercial Quesos y Besos (Brânzeturi şi săruturi), a obţinut 103 voturi, devansând locul al doilea, o brânză moale de la Fromagerie Berthaut din Franţa, cu 98 de voturi, care a condus până în ultimul moment.

Un judecător britanic, Jason Hinds, le-a spus colegilor din juriu, chiar înainte de a vota, că brânza de capră avea o "textură bogată, seducătoare şi cremoasă" şi "o aromă rotundă şi caldă".

Ceremonia a fost transmisă în direct de organizatori din oraşul Oviedo, din nordul Spaniei.

Silvia Pelaez, proprietara brandului câştigător, a declarat: "Suntem un mic şi umil producător de brânzeturi din Jaen", un oraş din sudul Spaniei cunoscut mai ales pentru măslinele sale.

"Munca zilnică îşi are răsplata ei", a spus Pelaez, adăugând că producătorul de brânzeturi, cunoscut oficial sub numele de Lacteos Romero Pelaez, are doar şase angajaţi.

Brânza are o dungă neagră vizibilă în mijloc, lucru pe care juriul l-a menţionat. Organizatorii concursului au spus că brânza a fost "maturată cu penicillium candidum şi cenuşă de sâmburi de măsline", care este responsabilă pentru dunga neagră.

Câştigătorul precedent a fost o brânză albastră organică, Rogue River Blue, prima câştigătoare din America, în octombrie 2019 la Bergamo, Italia. Confruntarea anuală a brânzeturilor nu a avut loc anul trecut din cauza pandemiei Covid-19.

Aproximativ 250 de juraţi, inclusiv oameni de ştiinţă din domeniul alimentar, vânzători de brânzeturi, bucătari şi somelieri, au participat la eveniment. Aceştia s-au concentrat asupra "aspectului, senzaţiei, mirosului şi gustului fiecărui produs, punctând aspecte precum aspectul crustei şi al interiorului, precum şi aroma, corpul şi textura brânzei, majoritatea punctelor fiind acordate pentru aromă şi senzaţia din gură", se arată pe site-ul organizaţiei.

Au fost alese 88 de semifinaliste şi doar 16 finaliste. Soarta lor a fost decisă de un aşa-numit "super juriu" format din 16 judecători care nu au nicio legătură comercială cu producătorii acestor brânzeturi.