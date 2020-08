În Braşov cu un gram de adrenalină poţi merge cu mountainboard-ul

Alin Lupu, din Braşov, organizează trasee aparte pe munte. Îţi închiriază mountainboard, cască şi protecţii pentru mâini şi picioare. Echipamentul trebuie să îl cari tu pe drumuri forestiere sau prin pădure, iar la vale vei coborî pe mountainboard. Placa pentru începători atinge 30 de km pe oră, iar cea pentru avansaţi, 50 de km pe oră. Delia a încercat mai multe trasee, a căzut, dar şi-a dezoltat viteza de reacţie şi echilibrul. La coborâre poţi folosi frâna din dotare când prinzi prea mare viteză.

Alin Lupu, organizator: The sky is the limit, nu ai absolut nicio limită, poţi face freeride, freestyle, cam tot ce înseamnă fitness, echilibru, viteză de reacţie.

Delia Ciurea, turistă: Îţi dă foarte multă adrenalină şi faci şi mişcare

Reporter: Ieşi din zona de confort?

Turist: Absolut, pentru că prinzi viteză şi în momentul ăla trebuie să deţii controlul. Am căzut, dar nu m-am lovit foarte tare pentru că am protrecţiile.