În Sectorul 4 s-au redeschis pieţele la interior. Vânzătorii şi-au pregătit marfa de la prima oră

Bucurie mare în pieţele din Sectorul 4, astăzi s-au deschis la interior. Pieţarii au venit de la prima oră să-şi aşeze marfa pe tarabă. Ei sunt bucuroşi că s-au întors la muncă şi speră la o perioadă mult mai bună. Unii vânzători şi-au desfăşurat activitatea afară, în parcările publice. Şi una dintre ele, era chiar acoperită.

Adriana, paznic: Această parcare era plină de pieţari, parterul. În jur de o sută, două sute, cam aşa.

Cornelia, pieţar: Era întuneric, frig. S-a aruncat marfa, nu era lume. Aici e bine. E şi făcută piaţa asta cu distanţă. N-a venit lumea ori n-a ştiut. Indiferent de preţ nu aveai cui să-i dai. Marfa s-a aruncat. Cât să ţină?

Monica, pieţar: Clienţi n-au fost, marfa s-a aruncat. Am avut pierderi de 20 de milioane.

Alţi pieţari n-au vrut să îndure frigul de afară şi au preferat să stea acasă.

Titi, pieţar: N-am vândut, n-am ieşit din cauză că a fost foarte frig şi n-am mai ieşit. Am stat acasă. Reprezint o societate comercială şi marfa pe care am avut-o am mai ţinut-o în depozit.

Aura, pieţar: Sinceră să fiu, eu am stat acasă, pentru că alea n-au fost condiţii de stat, în frigul ăla afară. Marfă am aruncat... Ce să fac cu ea?

În Sectorul 4 sunt circa 300 de tarabe cu legume-fructe. Preşedintele Klaus Iohannis a decis redeschiderea pieţelor la interior întrucât numărul de cazuri noi de COVID-19 a scăzut în ultimele săptămâni.

