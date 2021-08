Începe procesul brokerului Howard Rubin. Fostul om de încredere al miliardarului Soros, acuzat de practici masochiste

Howard Rubin părea să aibă totul în viaţă. A fost mâna dreaptă a lui George Soros, alături de care a câştigat milioane de dolari, o casă în Upper East Side din New York şi o alta pe malul apei, în Hamptons. El şi soţia Mary Henry erau cunoscuţi şi pentru actele lor filantropice, donând 500.000 de dolari asociaţiilor care lucrează pentru oraş între 2015 şi 2016.



Cu toate acestea, nimeni nu ştia că super-managerul închiriase un penthouse pe bulevardul Madison şi îl amenajase complet pentru practici sadomasochiste, inclusiv „crucea Sfântului Andrei”: un instrument care permite imobilizarea corpului cu braţele şi picioarele depărtate.



În această locaţie, Rubin, în vârstă de 66 de ani, şi-a găzduit „prada”, femei cărora li se plăteau 5.000 de dolari de fiecare dată când treceau pragul luxoasei sale ”închisori sexuale”. Dar, acum, „sclavii”, aşa cum sunt numiţi în jargonul sadomasochismului, s-au revoltat şi l-au dat în judecată.



Primele acuzaţii au fost făcute de Mia Lytell, Amy Moore şi Stephanie Caldwell, în 2017. Lytell şi Moore sunt două foste fete de pe coperta Playboy, în timp ce Caldwell este un model care a lucrat într-un club de noapte din Miami. Mai târziu, s-au alăturat alte patru femei. Procesul va avea loc în noiembrie. Victimele îi cer lui Rubin 18 milioane de dolari despăgubiri pentru violenţa fizică suferită.



New York Post a publicat detaliile cazului. Documentele prezentate în instanţă spun că una dintre femei ar fi fost bătută atât de aspru la sâni „încât unul dintre implanturile mamare s-a spart”, iar „chirurgul ei plastic a refuzat să opereze”, deoarece era o situaţie gravă. În timp ce o altă victimă a declarat că, în timp ce era legată, Rubin i-ar fi spus: „Te voi viola aşa cum aş fi violat-o pe fiica mea”! Femeile susţin că, în faţa protestelor, brokerul nu s-a oprit, ci a devenit şi mai violent.



Managerul, prin avocatul Edward McDonald, s-a apărat spunând că toţi acuzatorii au semnat un acord de confidenţialitate, care a inclus o penalizare de 500.000 de dolari, înţelegere în care au consimţit la sex violent, cu riscul de a fi rănite.



John Balestriere, un avocat care acţionează în numele reclamantelor, a afirmat: ”Clientele susţin că au fost înşelate şi că au fost victime ale violenţei fizice şi sexuale. Toate susţin că au fost chemate pentru un joc de fetiş uşor, dar că niciuna nu se aştepta să fie legată cu frânghie şi cu bandă adezivă, înţepenită şi bătută”.



Rubin, Howie aşa cum l-au numit pe Wall Street, este descris ca o persoană hotărâtă să facă bani, dar iute la mânie: „L-am văzut aruncând un scaun în computer şi strigând: Tocmai am pierdut 50 de milioane!", a declarat pentru New York Post un fost coleg de-al său.



Cariera pe Wall Street nu a fost lipsită de căderi de proporţii: în 1987, a fost concediat de Merrill Lynch, după ce i-a pierdut 377 de milioane de dolari.



Luna trecută, soţia sa, manageră de bancă şi absolventă la Harvard, a cerut divorţul, după 36 de ani de căsnicie. Cei doi au împreună trei copii.