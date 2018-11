Incident ŞOCANT în Piteşti: Un poliţist de la Crimă Organizată şi-a împuşcat copilul de 3 ani, apoi s-a sinucis/ Tânărul fusese declarat apt psihologic/ Vecină: Părea un om echilibrat

Un poliţist la Crimă Organizată în Argeş şi copilul său de 3 ani au fost găsiţi morţi într-un apartament din Piteşti. Primele indicii arată că bărbatul şi-a împuşcat copilul, apoi s-a sinucis.

Purtătorul de cuvânt al ISU Argeş, Mădălina Epure, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că pompierii au intervenit pentru deblocare uşii unui apartament, în Piteşti.

Intervenţia avut loc la solicitarea unei femei.

În locuinţă, pompierii au găsit un bărbat şi pe copilul lui, în vârstă de 3 ani, ambii decedaţi.

Surse judiciare au declarat pentru MEDIAFAX că cei doi au fost găsiţi împuşcaţi, prima ipoteză a anchetatorilor fiind că bărbatul, poliţist la Crimă Organizată, şi-a împuşcat copilul, apoi s-a împuşcat şi el.

Poliţistul în vârstă de 29 de ani era în divorţ. Soţia acestuia este tot poliţist, la Serviciul Economic.

Cei doi aveau custodie comună asupra copilului.

La faţa locului sunt poliţiştii care au deschis o anchetă, alături de un procuror.

Poliţistul fusese testat psihologic în ianuarie şi declarat apt

Poliţistul din Argeş care şi-ar fi împuşcat copilul şi apoi s-ar fi sinucis fusese testat psihologic în ianuarie şi declarat apt, susţin surse din cadrul anchetatorilor.

Potrivit unor surse din cadrul anchetatorilor, poliţistul găsit mort în casă, la Piteşti, alături de copilul său, fusese testat psihologic în ianuarie şi declarat apt.

Fosta soţie a bărbatului a dus sâmbătă dimineaţă copilul la locuinţa lui, după care acesta nu a mai răspuns la telefon, astfel că femeia a alertat serviciile de intervenţie.

Vecină: Părea un om echilibrat

O vecină a poliţistul din Argeş care şi-ar fi împuşcat copilul şi apoi s-ar fi sinucis declară că acesta părea un om echilibrat, care ieşea des la plimbare cu băieţelul. La rândul lor, medicii au fost nevoiţi să intervină şi să acorde primul ajutor familiei, aflată în stare de şoc.

O vecină a poliţistul din Piteşti Argeş a declarat că mama copilului şi bunica acestuia s-au simţit rău când au ajuns la locuinţa bărbatului.

"Când am venit aici mi-au spus că s-a împuşcat el şi l-a împuşcat şi pe copil. Avea copilul în vizită la el, erau în divorţ. Ştiu că era poliţist. Mi se pare...eu nu îmi revin. Eu când am auzit-o pe bunică ţipând, pur şi simplu am început să tremur şi să plâng. Mama ei a venit şi cred că au fost luate cu Salvarea că le-a venit rău. Părea un om echilibrat, plimba des copilul, dar nu poţi să ştii", a spus vecina.

La rândul său, directorul Ambulanţei Argeş, Marian Hiru, a declarat pentru MEDIAFAX că la faţa locului au fost trimise două echipaje de Ambulanţă, iar medicii au acordat primul ajutor mamei şi bunicii copilului mort, deoarece erau în stare de şoc.

”Bărbatul şi copilul au fost găsiţi decedaţi în casă. Am acordat primul ajutor mamei şi bunicii copilului care erau în stare de şoc şi au suferit atacuri de panică. Nu au fost duse la spital”, a declarat Hiru.

