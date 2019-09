Viorica Dăncilă a anunţat că joi expiră interimatul lui Mihai Fifor la Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Premierul a făcut din nou apel la preşedintele Klaus Iohannis să renunţe la jocurile politice şi să îl numească pe Dan Chirilă, cel pe care l-a propus miercuri pentru acest portofoliu.

„Astăzi (joi - n.r.) expiră interimatul domnului Mihai Fifor la conducerea Ministerului de Interne, căruia îi mulţumesc pentru modul în care s-a implicat în toată activitatea Ministerului de Interne într-o perioadă marcată de foarte multe provocări. Fac încă o dată apel către preşedintele Klaus Iohannis să lase deoparte jocurile politice şi să renunţe la blocarea Guvenului pentru a nu periclita funcţionarea instituţiilor statului.

Premierul Viorica Dăncilă a anunţat, miercuri, că îi propune pe Dan Chirilă la Ministerul Afacerilor Interne, pe Camelia Gavrilă la Ministerul Educaţiei şi pe Dan Matei pentru funcţia de vicepremier pe probleme economice.

Şeful Executivului a mai declarat că va propune membri ALDE şi pentru cele portofolii de miniştri vacante, respectiv pe Graţiela Gavrilescu la Ministerul Mediului, Ion Cupă la Ministerul Energiei şi Ştefan Băişanu, ca ministru pentru Relaţia cu Parlamentul.

Pe 28 august, Klaus Iohannis a anunţat că respinge integral remanierea propusă de Viorica Dăncilă. Premierul îi transmisese şefului statului propunerea ca Dana Gîrbovan să preia conducerea Ministerul Justiţiei, Mihai Fifor să fie ministru plin la Interne, senatorul Şerban Valeca la portofoliul Educaţie, Ana Birchall vicepremier pentru parteneriate şi Iulian Iancu vicepremier pe probleme economice.

Fifor: Iohannis blochează Guvernul. E indiferenţă cruntă pentru tragedia de la Caracal

Mihai Fifor, al cărui interimat la MAI se încheie joi, l-a acuzat pe Klaus Iohannis că este în campanie şi face orice ca să blocheze Guvernul. Acesta a precizat că e o dovadă de indiferenţă cruntă a şefului statului faţă de tragedia de la Caracal.



"Astăzi (joi - n.r.) încetează mandatul meu interimar la Ministerul Afacerilor Interne. Am încercat să-mi fac datoria în mod responsabil. Am luat imediat măsuri pentru reformarea sistemului de siguranţă a cetăţeanului. Am colaborat excelent cu dl. Raed Arafat la elaborarea ordonanţei de urgenţă 62/2019 prin care am îmbunătăţit sistemul 112", a scris Mihai Fifor, joi pe Facebook.

Fifor i-a mai reproşat preşedintelui Iohannis că în plin proces de reformare a sistemului de siguranţă a cetăţeanului şi de organizare a prezidenţialelor lasă fără conducere MAI.

„Am început procesul de reformare a funcţiilor de conducere din MAI. Atât cât mi-a stat în putinţă şi cât mi-a permis legea, i-am sprijinit pe anchetatorii care investighează cazul de la Caracal. Am lucrat în minister cu oameni deosebiţi, bine pregătiţi, cărora le mulţumesc pentru buna colaborare. Din păcate, în plin proces de reformare a sistemului de siguranţă a cetăţeanului, în plin proces de organizare a alegerilor, MAI rămâne fără ministru”, a completat secretarul general al PSD.

El a mai spus că românii au nevoie de un alt fel de preşedinte, unul care să nu blocheze Guvernul şi să forţeze legile şi Constituţia.

„Klaus Iohannis este în campanie şi face tot ce poate să blocheze Guvernul, forţând peste măsură legile şi Constituţia. Este o dovadă de dispreţ pentru oameni şi de cruntă indiferenţă pentru tragedia de la Caracal de care şi-a amintit doar în declaraţiile politice. Oamenii au nevoie de un alt fel de preşedinte, iar în această toamnă ne vom lupta să dăm României şeful de stat pe care îl merită: muncitor, implicat şi aproape de oameni”", a conchis Fifor.

Klaus Iohannis a semnat, pe 30 iulie 2019, numirea lui Mihai Fifor pentru funcţia de ministru interimar al Afacerilor Interne, după ce Nicolae Moga a demisionat din această poziţie, pe fondul cazului din Caracal. Preşedintele a semnat şi decretul prin care ia act de demisia lui Nicolae Moga.

Potrivit legii, perioada de interimat poate dura maxim 45 de zile.

