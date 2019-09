Interogatoriul lui Gheorghe Dincă a fost întrerupt. Discuţiile au degenerat între cei doi avocaţi. „Avocatul din oficiu a creat vicii, iar apoi a făcut o criză de nervi”/ „Intervine aiurea, se plictisise de audiere”

Audierea de marţi a lui Gheorghe Dincă a fost oprită de procurorul de caz după ce avocatul din oficiu al acestuia a părăsit de mai multe ori camera de anchetă, lăsându-l fără asistenţă juridică, iar ulterior a făcut o criză de nervi, spune avocatul Tonel Pop.

„Din cauza unui incident major, s-a intrerupt interogatoriul lui Dincă. Am fost nevoit să invederez procurorului de caz faptul că avocatul din oficiu a părăsit de mai multe ori şi mai multe minute camera de anchetă, fără să anunţe unde se duce şi ce face, creând vicii de procedură şi lăsând inculpatul neasistat. Nu cred că nimeni doreşte ca ancheta să fie aruncată pe apa Sâmbetei pe vicii de procedură că nu işi face treaba domnul avocat din oficiu. A trebuit să se intrerupă ancheta, să verifice procurorul de câte ori a plecat, câte minute l-a lăsat fără asistenţă juridică obligatorie”, a declarat avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, prezent la audierea lui Gheorghe Dincă de la IGPR.

Tonel Pop spune că avocatul lui Dincă, Lascoschi Claudio, a făcut şi o criză.

„S-a închis ancheta. De asemenea, domnul avocat din oficiu al lui Dincă a făcut o criză de nervi, a început să tremure. La care domnul Dincă l-a mângaiat şi l-a ţinut de mâini. Am fost nevoiţi să întrerupem ancheta, se va viziona caseta. (...) Este posibil ca procurorul de caz să nu fi observat plecarea repetată a domnului Lascoschi lăsându-l fără asistenţă în timpul audierii, pentru că procurorul are foarte multe hârtii şi işi notează foarte atent şi vorbeşte cu inculpatul, nu cu avocatul”, mai spune Pop.

Întrebat dacă, la audiere, Gheorghe Dincă a cooperat, Tonel Pop a spus: „El nu cooperează, ci cel mult are scăpări din care, cel puţin eu si anchetatorii am inteles mult mai multe lucruri. Oferă noi detalii prin faptul că se enervează şi el, are scăpări, la anumite observaţii, note, intrebari. În momentul acela aflăm mai multe decât vrea să spună, poate chiar esenţa”.

Avocatul lui Dincă: Domnul Tonel mereu vrea circ. Intervine aiurea, se plictisise de audiere

Claudiu Lascoschi, avocatul din oficiu al lui Gheorghe Dincă, a spus că a ieşit de la audiere o singură dată cu încuviinţarea procurorului, şi nu de mai multe ori, aşa cum susţine avocatul familiei Luizei. Lascoschi mai precizează că Tonel Pop „vrea mereu circ”.



„Domnul Tonel a vrut să se întrerupă din câte am înţeles. Am fost la toaleta, atât, doar o singură dată. Am făcut semn că ies, s-a încuviinţat de către procuror că pot să ies şi cam asta este. (...) A fost o chestie de un minut aproximativ, când am mers la toaletă, am făcut semn, se discuta liber, era şi domnul Tonel de faţă, deci nicio problemă”, a spus Claudiu Lascoschi, la ieşirea de la sediul IGPR.

Avocatul din oficiu al lui Dincă a mai precizat că Tonel Pop s-ar fi „plictisit de audiere”.

„Păi domnul Tonel mereu vrea circ. Intervine aiurea, în fine, nu vreau să comentez că nu are rost. Probabil că se plictisise de audiere“, a explicat Lascoschi.

Acesta a mai precizat că Gheorghe Dincă este cooperant.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.