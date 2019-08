Un incendiu a izbucnit, joi dimineaţă, într-o cameră a corpului A1 al sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) situat în Piaţa Revoluţiei din Capitală, trei autospeciale de pompieri fiind trimise la faţa locului, potrivit ISU Bucureşti-Ilfov.

UPDATE 9.00 Incendiul de la sediul MAI a fost lichidat. Nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, Bogdan Toma, a anunţat, joi, că incendiul produs într-un birou de la nivelul etajului 6 al sediului MAI din Piaţa Revoluţiei a fost lichidat de echipa de intervenţie prezentă în minister, nefiind răniţi.



"În jurul orei 8.00, în această dimineaţă, echipa de primă intervenţie a ISUBIF care este prezentă în MAI, a informat dispeceratul despre producerea unui incendiu într-un birou la nivelul etajului 6, incendiu care se manifesta doar cu degajare de fum. Până la ajungerea echipajelor de intervenţie, a maşinilor de stingere, colegii mei din interiorul ministerului au reuşit pătrunderea în spaţiul în care s-a produs incendiul şi, ajutaţi de un stingator, au reuşit localizarea incendiului şi ulterior lichidarea acestuia", a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov, Bogdan Toma.

Nu au fost persoane care să necesite îngrijiri medicale.

"În acel birou, se aflau mai multe echipamente IT, din câte am înţeles, propuse spre retragere, au ars materiale plastice de unde şi degajarea mare de fum. Nu a fost nevoie de evacuare sau persoane care să se evacueze. Intervenţia a durat aproximativ 10 minute. În acest moment, incendiul este lichidat. În cazul instituţiilor publice şi conform procedurilor de lucru în vigoare pe care dispeceratul le are la dispoziţie, se trimit mai multe autospeciale pentru că vorbim de o instituţie cu un număr mare de angajaţi şi să prevenim alte situaţii de urgenţă trimitem mai multe autospeciale evitând astfel producerea de situaţii nedorite", a completat Bogdan Toma.

Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bucureşti-Ilfov a precizat, pentru MEDIAFAX, că un incendiu a izbucnit, joi dimineaţă, într-o cameră a corpului A1 a sediului Ministerului Afacerilor Interne (MAI) situat în Piaţa Revoluţiei din Capitală.

La faţa locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, o autoscară, două ambulanţe şi o descarcarare.

A fost întrerupt şi curentul în clădire, pentru a a securiza intervenţia.

Surse din cadrul MAI au precizat pentru MEDIAFAX că la un birou de la etajul 6 s-a semnalat fum în interior, a intervenit pompierul de serviciu, dar, conform procedurii, a anunţat şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti Ilfov, nefiind flacără deschisă.

Nu au fost persoane care să acuze probleme medicale.

