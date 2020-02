Intervenţie dificilă a pompierilor din Botoşani care au fost chemaţi să taie un inel de pe degetul unui copil | FOTO

Pompierii din Botoşani au fost chemaţi, vineri, de medicii de la Spitalul de Pediatrie din oraş, pentru a tăia un inel de inox de pe degetul umflat al unui copil de 13 ani. Intervenţia a fost una extrem de dificilă, pentru a nu răni adolescentul, dar şi pentru a îi păstra calmul.

Pompierii botoşăneni au fost solicitaţi de către cadrele medicale ale Secţiei de Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati" Botoşani să intervină pentru a scoate un inel din inox de pe degetul unui adolescent de 13 ani.

Medicii au încercat sa îl ajute pe băiat dar nu au reuşit întrucât degetul era foarte umflat.

Intervenţia pompierilor a durat aproximativ o jumătate de oră şi a fost una extrem de dificilă, salvatorii ţinând degetele lor lângă inel pentru a nu agrava trauma copilului, dar şi pentru a-i da curaj.

„Am folosit un dispozitiv de tăiat, iar sub inel am pus o ustensilă chirurgicală. Tăiam o singură dată şi ne opream să răcim metalul cu apă, pentru că se înfierbânta foarte tare. După jumătate de ora am reuşit să înlăturăm inelul. Am ţinut degetele noastre lângă inel să ne asigurăm că nu îi agravăm trauma. Acest lucru l-a liniştit şi copilul s-a simţit în siguranţă. Din când în când îi arătăm cât am tăiat din inel, să aibă răbdare", a explicat plt.adj. Ciprian Marius Ciocodeica.

Întreaga intervenţie s-a desfăşurat sub ochii părinţilor şi ai cadrelor medicale şi a durat aproximativ o jumătate de oră.

