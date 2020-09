INTERVIU EXCLUSIV. Emanuel Ungureanu, denunţătorul şefului Unifarm: Măştile FFP2 vândute erau non-medicale, bune pentru zugravi. N-au nimic de-a face cu zona medicală

Emanuel Ungureanu l-a acuzat pe Adrian Ionel de cinism şi a afirmat că acesta are şi complici.„Afirm public acum că e vorba şi despre alţi funcţionari din cadrul Unifarm care sunt complici la luare de mită, abuz în serviciu, fals în înscrisuri. Vorbim despre mai multe fapte”, a declarat pentru Mediafax deputatul USR.

Potrivit lui Ungureanu, măştile neconforme au ajuns atât în spitale, cât şi la primarii de sector din capitală, au ajuns şi la DSP-uri, „au fost vândute şi poliţiştilor”.

„Adrian Ionel era doar capul unor reţele care aveau la capăt, atenţie, clanuri de tip interlop, şi o întreagă triada cu mafia chineză, cu multe”, a menţionat vicepreşedintele Comisiei de sănătate a Camerei Deputaţilor, Emanuel Ungureanu.

Conform deputatului, măştile neconforme au fost cumpărate, plus alte echipamente, dintr-un împrumut din Trezorerie, iar Ministerul Sănătăţii a cumpărat practic echipamente de la Unifarm „de două ori”.

Redăm mai jos INTERVIUL INTEGRAL:

Reporter: Şeful Unifarm, cel pe care l-aţi reclamat, e mai mult decât în atenţia DNA, de data această, chiar sub control judiciar

Emanuel Ungureanu: Mă bucur că DNA şi-a făcut treaba în timpul pandemiei. Făceam un apel de la tribună Parlamentului, acum câteva săptămâni, ca cei care au furat în timpul acestei situaţii epidemiologice extraordinare, să fie urmăriţi penal, acum, nu peste un an, doi sau trei când uităm.

Şi am făcut apel atunci, am şi arătat un model de, o să va şi arăt live, un model de masca. Uitaţi-va ce mizerie era vândută de Unifarm că fiind masca FFP2, de fapt era o masca non-medicală, o mizerie, nu ştiu cât de bine se vede. Şi era pusă pe gură unor doctori care ar fi trebuit să nu se infecteze.

Gândiţi-va la cinismul extraordinar al acestui Adrian Ionel. Şi spun eu, afirm public acum că e vorba şi despre alţi funcţionari din cadrul Unifarm care sunt complici la luare de mită, abuz în serviciu, fals în înscrisuri. Vorbim despre mai multe fapte.

Cert este că DNA, după ce am făcut acele afirmaţii de la tribună Parlamentului, cred că la Ora ministrului am făcut aceste afirmaţii, am fost chemat ca martor şi am adus toate informaţiile pe care le ştiam, inclusiv despre faptul că anumite echipamente neconforme au ajuns în Republica Moldova. Şi am rugat să se facă verificări în acest sens.

Ulterior am depus un denunţ despre nişte materiale neconforme, cumpărate de manageri de spital din Cluj instigaţi de managerul Spitalului Judeţean Cluj, Petrică Şuşcă. Deci, am dat public, iar, nişte nume pe care le-am indicat că făptaşi ai acestui lanţ de grave abuzuri. Care nu ştiu dacă s-au finalizat cu luare şi dare de mită, dar în mod clar, să dai în spitale echipamente de protecţie neconforme, la suprapreţ este...

Reporter: Mai ştiţi care era preţul pentru aceste materiale?

Emanuel Ungureanu: Da. 29 de lei plus TVA erau aceste măşti care vândute că fiind FFP2, dar de fapt erau măşti non-medicale care erau folosite pentru zugravi, pentru activităţi de genul acesta, care n-au nimic de-a face cu zona medicală.

„DNA avea deja câteva fire şi către alte zone de corupţie”

Reporter: Mai aveţi astfel de cifre pe care le-aţi sesizat şi DNA ?

Emanuel Ungureanu: Eu am sesizat la DNA inclusiv cum se cheamă firma prin care s-au cumpărat un anumit număr de măşti neconforme. Sunt convins că DNA, nu pot să dau mai multe detalii, dar la momentul în care am făcut, am fost chemat că martor, DNA avea deja câteva fire şi către alte zone de corupţie. Ce va pot specifică foarte limpede este că aceste măşti nu au ajuns, atenţie, doar la spitale, aceste măşti neconforme, ci au ajuns şi la primarii de sector din capitală, au ajuns şi la DSP-uri, au fost vândute şi poliţiştilor, deci măştile neconforme nu au ajuns doar în spitale, şi Adrian Ionel era doar capul unor reţele care aveau la capăt, atenţie, clanuri de tip interlop, şi o întreagă triada cu mafia chineză, cu multe.

Reporter: Ştiţi că toate aceste lucruri trebuie şi dovedite. Avem şi o prima reacţie de la Adrian Ionel : « Sunt nevinovat şi aştept să pot convinge prin dovezi cu privire la acest fapt ».

Emanuel Ungureanu: Este dreptul lui constituţional să se apere. Ce pot să spun eu este că ceea ce afirm eu este întărit cu ce am văzut cu ochii mei, da ? Deci am văzut facturi pe care scria mască FFP2 la acest tip de mască, preţul şi în paranteză certificat de conformitate. Ori acel certificat de conformitate nu există, nu era însoţit de … adică nu venea marfă cu acel certificat de conformitate.

Emanuel Ungureanu: Nu venea marfă cu acel certificat de conformitate şi când managerii de spitale, unii mai conştiincioşi, au încercat să ceară aceste certificate de conformitate, firmele care le-au vândut ori s-au vaporizat, au cerut marfă înapoi, ori au înlocuit, atenţie, aceste măşti non medicale cu alte măşti non medicale. Adică hoţia a fost la un nivel de nedescris.

„Măştile acestea neconforme au fost cumpărate, plus alte echipamente, dintr-un împrumut din Trezorerie. Ministerul Sănătăţii a cumpărat echipamente de la Unifarm de două ori”

Reporter: Ce i-aţi spune în acest moment ministrului Sănătăţii, Nelu Tătaru? Ştiu că e o moţiune în scurt timp dezbătută în Parlament. În legătură cu acest caz.

Emanuel Ungureanu: Deci În 10 minute o să ajung la Parlament şi o să îi cer demiterea lui Adrian Ionel. Eu am făcut acest lucru la momentul în care am avut informaţii că aceste măşti neconforme au ajuns în piaţă prin Unifarm. Nu ştiu de ce i-a luat timp să facă înlocuirea. Nu ştiu de ce l-a mai ţinut în funcţie. Vom vedea ce atitudine ia astăzi. Pentru că Ministerul Sănătăţii are acţiuni, dacă vreţi, la această societate. A şi finanţat, atenţie. Măştile acestea neconforme au fost cumpărate, plus alte echipamente, dintr-un împrumut din Trezorerie. Ministerul Sănătăţii a cumpărat echipamente de la Unifarm de două ori. Adică o dată a împrumutat această societate de stat să cumpere şi, în a două parte, chiar a finanţat că această marfă să ajungă ori în spitale, ori în Republica Moldova. Deci vorbim despre un şir lung de complicităţi. Eu am atras atenţia, repet, de foarte mult timp că acest individ, şi îmi aparţin această afirmaţie, nu putea fi pus nici măcar şef la un bazar.

Procurorii DNA– Secţia de combatere a corupţiei - au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi luarea măsurii controlului judiciar pe o durată de 60 de zile pentru directorul Unifarm, Adrian Ionel. Acesta este acuzat ar fi cerut mită 760.000 de euro pentru o achiziţie de măşti şi combinezoane neconforme.