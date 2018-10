Florin Chirculescu, medic de chirurgie toracică de la Spitalul Universitar din Bucureşti, a declarat într-un interviu acordat MEDIAFAX, că în sistemul sanitar din România nu s-a schimbat nimic în aceşti trei ani de după tragedia din clubul Colectiv.

În interviul acordat MEDIAFAX, medicul Florin Chirculescu a vorbit şi despre zilele imediat următoare tragediei, când au fost nevoiţi să îngrijească pacienţii răniţi în clubul Colectiv, precizând că nu erau pregătiţi să o facă şi că "nu erau un loc pentru aşa ceva, pentru că aceşti pacienţi sunt de o fragilitate atât de marcată şi ei necesită un back-up tehnologic pe care noi nu îl aveam".

Prezentăm textul integral al interviului acordat agenţiei MEDIAFAX de medicul Florin Chirculescu:

MEDIAFAX: Astăzi se împlinesc trei ani de când a avut loc tragedia de la clubul Colectiv. Ce a învăţat sistemul de sănătate din România în aceşti trei ani?

Florin Chirculescu: Ce a învăţat România în aceşti treizeci de ani? Deci eu mă aşteptam, nu numai eu mă aşteptam, toţi ne aşteptam ca după o tragedia de genul acesta să se schimbe puţin paradigma şi să vedem că începe un proiect că dacă se întâmplă măcar ceva, ce facem cu ei. Pentru că v-am spus nu avem cum să îi trimitem pe toţi afară, sunt situaţii în care nu poţi administrezi o multitudine de pacienţi de o asemenea dificultate şi atunci trebuie să faci apel la ajutorul ţărilor din jur. Noi însă suntem tot ca atunci, nu ştiu în ce măsură au apărut mai multe centre în ţară care să poată să preia o încărcătură mare.



MEDIAFAX: În România, în momentul de faţă, avem 11 paturi pentru marii arşi, conform declaraţiei ministrului de zilele trecute. Era în discuţie să se construiască patru mari centre.

Florin Chirculescu: Nu cunosc cifrele, nu ştiu câte locuri sunt în Franţa, am senzaţia că sunt şapte, opt centre. Au mai puţin paturi fiecare, nu vreau să vă induc în eroare. Ele sunt distribuite în teritoriu, nu sunt toate într-un singur loc. Ne trebuie personal care să ştie să se ocupe de asemenea lucruri, care personal nu înseamnă numai medici, nu înseamnă numai asistente, nu înseamnă numai anestezişti, înseamnă şi asistente şi brancardieri, plus toate utilităţile care vin la pachet cu necesarul de îngirjire al unui asemenea pacient. Noi am primit pacienţi la Spitalul Universitar când a fost situaţia de la Colectiv, noi însă nu eram un loc pentru aşa ceva, pentru că aceşti pacienţi sunt de o fragilitate atât de marcată şi ei necesită un back-up tehnologic pe care noi nu îl aveam, pe care noi nu îl avem. Trebuie un anumit număr de oameni care să se ocupe de ei.

MEDIAFAX: La ce vă referiţi mai exact?

Florin Chirculescu: Sunt camere hiperbare, aceşti pacienţi trebuie curăţaţi într-un anumit fel, trebuie un anumit număr de personal care să îi îngrijească şi să ştie să îi îngrijească. Noi nu ne ocupăm de aşa ceva. Noi suntem aici într-un spaţiu plăcut, e ca şi cum ar veni acum şeful dumneavoastră şi v-ar spune mergeţi în Siria şi fă-mi nişte filmări, pentru un material. Nu aţi putea face aşa ceva, pentru că deşi vă pricepeţi şi sunteţi jurnalist, pentru că nu ştiţi care sunt regulile odată ce vă paraşutaţi în Alep de exemplu. Aşa eram şi noi.

MEDIAFAX: Vi s-a cerut să îngrijiţi pacienţi pentru care nu eraţi pregătit profesional?

Florin Chirculescu: Trebuia să o facem, au venit şi chirurgii de torace de acasă, deşi nu ne pricepeam, pentru că putea să fie nevoie şi de noi. Repet, dacă noi doi avem o idee bună, dorinţa de a face bine, trebuie să ştii să o faci. Ca să poţi rezolva o problemă atât de complexă cum este marele ars, îţi trebuie să ai o structură. Cuvântul care mi se pare cheie atât din discuţia noastră de astăzi cât şi în discuţia de acum, structura. România din nefericire nu este pricepută decât să aibă anumite tipuri de structuri, structuri constructive prea puţin are.



MEDIAFAX: Era mai sănătos să fie transferaţi toţi afară? Sau să cerem ajutor?

Florin Chirculescu: Aici ştiu că o să trezesc multe dispute, multe puncte de vedere contrarii... Noi am văzut în Spitalul Universitar pacienţi care nu suportau transferul. Însă a existat o foarte mare presiune din afară şi vorbesc despre pacienţi care se deteriorau după ce ieşeau din post operator, că aceea a fost zona în care s-au aflat ei, în zona de terapie intensivă post operator, şi care se deteriorau pe parcursul a 50 de metri până când ajungeau în sala de operaţie. Am senzaţia că au fost la noi chirurgi din Israel, nu mai ţin minte precis din ce ţară, şi aceşti pacienţi necesitau din când în când intervenţii chirurgicale. Cea mai apropiată sală de operaţii era sala unde operăm şi noi, iar distanţa, hai să zic dura 10 minute să vii cu pacientul. Acei pacienţi nu suportau nici măcar să-i iei din patul lor de terapie intensivă şi să-l pui pe masa de operaţie, astfel încât erau operaţi chiar pe paturile lor, pentru că erau nişte pacienţi extrem de fragili. Acuma, între noi atunci au fost foarte multe discuţiile...”Bun, de ce-i transportăm acum? Când ei sunt atât de fragili?”



MEDIAFAX: Era mai mare pericolul să fie transportaţi sau să se infecteze cu diferite bacterii rezistente la antibiotic din spital?

Florin Chirculescu: Infecţiile, să nu mai discutăm! Vedeţi, noi avem acum o discuţie liniştită, totul e potolit în jur. Şi ne este simplu să emitem idei. Lucrurile nu se fac aşa. În locul discuţiei ăsteia dintre noi doi, ar trebui să se întâlnească nişte persoane, de opinii politice diferite. Eu i-aş închide pe ăştia, nu în sensul urât, i-aş trimite într-un loc frumos, i-aş ţine o săptămână, pe casă şi masă şi i-aş şi plăti! Să-mi spună după o săptămână cum am face un sistem prin care să avem grijă de marii arşi. Sunt oameni care pot gândi la aceste lucruri în România. Cu atât mai mult, ca să iasă lucrurile mai bine, aş invita şi vreo trei, patru specialişti de afară. Aş da bani de la mine pentru asta! Staţi o săptămână aici! Ce idee aveţi? Probabil că nu o să rezolve într-o săptămână, să-mi facă un proiect de ţară pentru marii arşi...

MEDIAFAX: Dar în 3 ani.

Florin Chirculescu: Ce s-a întâmplat în 3 ani? Doamnă, noi nu am fost în stare să facem nişte amărâte de autostrăzi! O autostradă e mult mai simplu de făcut decât un sistem de administrare a marilor arşi. E mult mai ... straight forward, nu ştiu cum să spun. Aici sunt lucruri care ţin de bani, de know how, de organizare, de disciplină, de asumarea unor responsabilităţi. Cineva trebuie să se gândească la lucrurile astea şi să-şi propună, să aibă ţelul lui, nu ştiu, pentru următorii doi, trei ani: cum fac să fie în România un sistem care să aibă grijă de marii arşi? Nu-i treaba unui ministru lucrul ăsta. Treaba ministrului este să mă...să vă pună pe dumneavoastă, să spunem... Fii atentă! Tu te vei ocupa de această problemă. Şi vii să-mi dai raport o dată pe săptămână, în cel mai rău caz. Unde ai ajuns cu proiectul pentru marii arşi? Aşa se face treaba asta! Nu-i treaba ministrului.



MEDIAFAX: Dacă mâine s-ar repeta tragedia de la Colectiv?

Florin Chirculescu: Nici nu vreau să mă gândesc, gândiţi-vă că tragedia de la Colectiv a fost de un fel, tragediile pot fi şi de alt fel, a fost un cutremur zilele trecute. Dacă au trecut trei ani de la o catastrofă cum a fost Colectiv, dacă Doamne fereşte va veni un cutremur, şi o să avem politraume şi dacă noi nu ştim să îi transportăm cum se cade, dacă noi nu avem capacitatea să îi absorbim pe toţi.

