INTERVIU | Patron Colectiv: Se poate întâmpla iarăşi Colectiv/ Vreau să plătesc doar pentru greşelile mele | FOTO

Atâta timp cât clasa politică nu înţelege greşelile făcute în urmă cu trei ani, un nou “Colectiv” se poate repeta oricând. O spune chiar unul dintre patronii clubului în care, după incendiul din 2015, 65 de oameni au murit, iar alte câteva sute de oameni au fost mutilaţi pe viaţă.

Costin Mincu, unul dintre cei trei patroni de la “Colectiv” a vorbit deschis, pentru MEDIAFAX, la trei ani de la producerea tragediei, despre noaptea care a schimbat multe destine, dar şi despre greşelile făcute de el atunci.

“Este cel mai urât coşmar posibil, nu pot să-l caracterizez altfel, cel mai urât coşmar”, spune Costin Mincu, privind la noaptea de 30 octombrie 2015.

Şi tocmai pentru că unele greşeli nu au fost niciodată recunoscute, un nou “Colectiv” nu este imposibil, spune acesta.

“Cred că clasa politică ar trebui să conştientizeze greşelile de management instituţional şi să încerce să schimbe ceva, altfel, aşa cum cred acum, acest eveniment poate deveni repetabil. Se poate întâmpla iarăşi Colectiv, fie că se întâmplă într-un club, într-o şcoală, într-o grădiniţă, Doamne fereşte, într-un liceu”.

Mincu acuză autorităţile locale că nu l-au îndrumat corect.

“În 3 ani de zile nu s-a făcut absolut nimic ca să protejeze cetăţenii ci ca să se protejeze pe ea şi pe oamenii care lucrează în această instituţie. Practic responsabilitatea este împinsă total pe umerii cetăţenilor când această instituţie este practic o instituţie bugetară, consumă bani de la bugetul statului ca să ne protejeze. (...) Primăria nu a făcut acest lucru şi înţeleg că toate primăriile din ţară dădeau autorizaţii de funcţionare la fel. Adică eu consider că şi noi, la fel ca toţi ceilalţi proprietari sau administratori de spaţii de peste 200 mp care aveau autorizaţie de funcţionare, au fost înşelaţi de către primăriile care au eliberat aceste autorizaţii”.

“Ori de cât de ciudat ar suna în primul şi primul rând îmi reproşez încrederea pe care am avut-o în autorităţile statului”, spune patronul de la Colectiv.

Redăm integral interviul realizat de Florin Zafiu, reporter MEDIAFAX:

MEDIAFAX: În ultimii 3 ani, conform unei informări a IGSU, 117 obiective au fost închise iar alte aproape 350 şi-au suspendat activitatea din pricina unor nereguli. Care ar fi situaţia reală, din ce motiv aceste spaţii nu reuşesc să se pună la punct cu toate documentele?

Costin Mincu : În momentul acesta nu ştiu exact schimbările legislative pe care le-au făcut ei şi tot ce au făcut în intervalul acesta dar eu aş întreba această instituţie (n.r.: IGSU), dacă spune că 117 localuri au fost închise după Colectiv, câte localuri au fost închise înainte de Colectiv? Pentru că dacă există o schimbare şi dânşii au făcut altfel lucrurile după Colectiv înseamnă că le făceau greşit înainte de Colectiv. E corect? Eu aşa cred.

MEDIAFAX: Este vorba despre o necunoaştere din partea managerilor sau factorii de decizie nu informează la timp?

Costin Mincu: Eu cred, de fapt vă spun ce am citit în expertiza domnului inginer Pavel, expertiză care se află la dosarul cauzei, expertul în construcţii şi în incendii. Dânsul spune procurorilor clar, şi cred că cumva justiţia are menirea să ia acest mesaj să îl trimită mai departe societăţii şi în special acestei instituţii, dânsul spune clar că legile sunt făcute să normeze aceste spaţii sunt marea majoritate proaste, marea majoritate se suprapun şi sunt decizii care devin contradictorii, deci trebuie actualizată legislaţia şi mai mult decât atât normele de aplicare.

Mai mult, expertul spune că este imposibil ca oameni fără pregătire să cunoască normele de aplicare ale legilor. Ce vreau să spun cu asta este că e total fals transmis în spaţiul public mesajul acestei instituţii că sunt o instituţie care consultă şi că patronii sau proprietarii sau utilizatorii de spaţii sunt inconştienţi. Probabil că există şi o categorie de genul ăsta dar eu cred că această instituţie nu îşi asumă rolul pentru care a fost construită. Probabil că dânşii au schimbat lucrurile şi poate fac lucrurile mai bine, dar nu am cum să cred asta cu tărie pentru că eu văd fiind judecat, de fapt asta este un lucru important la noi că nu am avut această autorizaţie de securitate la incendiu, iar eu văd aceste buline prin oraş, pe tot felul de clădiri care nu sunt private, majoritatea clădirilor aparţin statului cum ar fi Biblioteca Centrală şi altele, vorbesc de nişte buline pe care scrie clar că acest spaţiu funcţionează fără certificate de securitate sau fără autorizaţie de securitate la incendiu. Înţeleg că schimbarea legislativă este în sensul în care această instituţie nu mai poate fi considerate responsabilă de un incendiu. Deci, să sintetizez, ce cred eu cu tărie este că în 3 ani de zile nu s-a făcut absolut nimic ca să protejeze cetăţenii, ci ca să se protejeze pe ea şi pe oamenii care lucrează în această instituţie. Practic responsabilitatea este împinsă total pe umerii cetăţenilor când această instituţie este practic o instituţie bugetară, consumă bani de la bugetul statului ca să ne protejeze împotriva incendiilor şi să ne normeze, ca să ne autorizeze. Asta cred despre ce s-a întâmplat în ultimii 3 ani din punctul de vedere al acestei instituţii.

MEDIAFAX: Dacă vă amintiţi, ce demersuri aţi făcut la deschiderea Clubului Colectiv?

Costin Mincu: Prima dată colegul meu Cătălin s-a îndreptat către primărie pentru că atunci când deschizi un loc de genul ăsta îţi iei avizul şi autorizaţia de funcţionare, aviz şi autorizaţie de funcţionare pe care noi le aveam, aşa cum se ştie emise de Primăria Sectorului 4. Am înţeles ulterior că pentru spaţii mai mari de 200 mp cum eram noi, practic autorizaţia noastră era eliberată pentru 420mp aşa scrie pe ea, pentru aceste spaţii primăria trebuia să te direcţioneze către ISU să obţii initial avizul de securitate la incendiu.

Primăria nu a făcut acest lucru şi înţeleg că toate primăriile din ţară dădeau autorizaţii de funcţionare la fel. Adică eu consider că şi noi, la fel ca toţi ceilalţi proprietari sau administratori de spaţii de peste 200 mp care aveau autorizaţie de funcţionare, au fost înşelaţi de către primăriile care au eliberat aceste autorizaţii.

Practic, funcţionam cu gândul că sunt autorizat de stat. Atâta timp cât ai o autorizaţie de funcţionare te gândeşti că îndeplineşti toate criteriile. Bineînţeles, dânşii spun că această autorizaţie a fost dată prin asumarea răspunderii din partea noastră de către colegul meu Cătălin, dar legea organică, legea superioară spune clar că pentru spaţii mai mari de peste 200mp ei nu pot emite aceste autorizaţii de funcţionare până când nu ai acel aviz de la ISU. Acum întrebarea se pune, repet, acest lucru nu s-a întâmplat doar la Primăria Sectorului 4 şi nu doar cu Colectiv, s-a întâmplat în toată ţara, şi asta cred eu că poate fi un demers jurnalistic pentru dumneavoastră. Puteţi verifica câte autorizaţii au dat pentru spaţii peste 200 mp alte primării de sectoare din Bucureşti şi alte primării din ţară pentru spaţiile care funcţionau exact ca în cazul Colectiv. Atât timp cât ai un aviz şi o autorizaţie de funcţionare bineînţeles consideri că funcţionezi legal pentru că acel document asta spune că funcţionezi în conformitate cu legile şi cu normele în vigoare.

MEDIAFAX: În ultimii 3 ani aţi mai intrat în vreun club, aţi mai vorbit cu patronii?

Costin Mincu: Nu am mai intrat în cluburi în ultimii 3 ani, nici nu am mai intrat prin spaţii publice pot să spun cu excepţia Tribunalului Bucureşti sau a unor instituţii care au legătură cu cauza noastră. Nu ştiu cum funcţionează, vă spun ce am citit în presă în toţi aceşti ani, din câte văd cum spuneam şi la început, legislaţia şi instituţiile nu vor să se schimbe, nu există un interes politic să se schimbe legislaţia în domeniu.

MEDIAFAX: Ce anume să se schimbe?

Costin Mincu: În primul rând, nu poţi în legislaţie să atribui responsabilităţi pentru vieţile altor oameni unor oameni care nu au pregătire în domeniu, despre asta este vorba. Mă refer la aceeaşi instituţie, la ISU, la departamentul ei de prevenţie şi autorizare nu mă refer la pompierii care intervi. Aia este cu totul o altă discuţie.

Bineînţeles pompierii intervin, salvează oamenii din foc dar vorbesc despre cei care au studii de specialitate şi care înţeleg normele de aplicare şi care trebuie să spună exact cum poate să funcţioneze un club, ce capacitate are, ce trebuie să facă pentru că la rândul nostru am fost controlaţi fix de către ofiţeri, haină militară, ofiţeri din cadrul departamentului de prevenţie şi autorizare ISU iar dânşii în cazul clubului Colectiv au fost în vizită de 5 ori au întocmit planul de evacuare la incendiu au întocmit toate carnetele de instructaj pentru apărarea la incendiu ale angajaţilor sunt probe clare, scrise, dânşii au recunoscut că au întocmit toate aceste documente. Deci când ai aceste documente făcute de dânşii tu ca nespecialist consideri că funcţionezi în legalitate şi fără ca spaţiul tău să reprezinte un pericol. Eu nu înţeleg, în special în toţi aceşti 3 ani, cum şefii acestor instituţii susţin că instituţia asta ISU este una care să zic aşa sfătuieşte, consiliază. Dânşii prin lege au rolul să închidă, să deschidă, să autorizeze, să avizeze, nu ne pot sfătui pe noi cetăţenii. Dânşii trebuie să ne normeze pentru că asta este specialitatea lor asta trebuie să facă.

MEDIAFAX: Spuneaţi că aţi avut controale de la ISU, autorizaţie de la primărie. Ce aţi schimba?

Costin Mincu: Spun acelaşi lucru de 3 ani, ce-mi reproşez este că nu am ştiut să fac ceva ca această tragedie să nu se întâmple, cu cât mă gândesc la asta mă gândesc că ar fi trebuit să ştiu mai multe lucruri dar asta rămâne doar un exerciţiu din păcate, un exerciţiu de imaginaţie pentru mine pentru că întorcându-mă în timp nu pot să mă întorc cu mintea şi cu cunoştinţele în momentul ăsta, deci practic, la momentul acela, este evident pentru toată lumea că dacă s-a întâmplat asta, clubul nu corespundea anumitor norme. Ori de cât de ciudat ar suna în primul şi primul rând îmi reproşez încrederea pe care am avut-o în autorităţile statului, îmi reproşez încrederea pe care am avut-o în primărie care mi-a emis aceste documente de funcţionare şi la fel încrederea pe care am avut-o în cei doi ofiţeri de la ISU care au întocmit toate documentele pentru club plecând încă o dată de la faptul că o să-mi reproşez mereu că nu am ştiut să fac ceva ca lucru ăsta să nu se întâmple şi să nu moară nimeni în clubul al cărui administrator am fost.

MEDIAFAX: Ce înseamnă Colectiv- 30 octombrie 2015?

Costin Mincu: Este cel mai urât coşmar posibil, nu pot să-l caracterizez altfel, cel mai urât coşmar, nu am crezut niciodată, nu mi-am imaginat niciodată un eveniment de genul ăsta şi nu am crezut niciodată că poate exista o tragedie atât de mare.

MEDIAFAX: Cum decurge o zi din viaţa dumneavoastră din ultimii 3 ani? Cum vă câştigaţi existenţa?

Costin Mincu: Sunt un om normal, activităţile din ultimul timp sunt legate întâmplător de avocatul meu care îmi este şi prieten în copilărie. Eu nu mai profesez în domeniul în care am profesat. Nu sunt nici eu şi nici colegii mei nu suntem în direcţia zugrăvită de presă în toţi aceşti 3 ani ca fiind patronii avizi după bani şi care au făcut lucruri pentru profit. Suntem nişte oameni absolut normali care trăim absolut normal.

MEDIAFAX Aţi relua o afacere similară?

Costin Mincu: Nu, niciodată.

MEDIAFAX: Dacă un antreprenor care este la început de drum...

Costin Mincu: Ar trebui să se îndrepte spre alt domeniu de activitate sau pentru acest domeniu de activitate în altă ţară. Consider că toţi oamenii care în momentul de faţă desfăşoară activităţi care presupune atâta răspundere şi îşi iau responsabilitatea unor vieţi pe umerii lor, o responsabilitate care nu este corect atribuită lor, se supun pe dânşii, şi evident oamenii care frecventează acele locuri, unor riscuri foarte mari.

MEDIAFAX: Rudele victimelor acuză că procesul este tergiversat.

Costin Mincu: Mă bucur că există un judecător nou, după un termen, părerea mea personală este că acest judecător a realizat mai multe lucruri decât a realizat în doi ani cel dinaintea lui, consider că judecătorul dinainte, domnul Terceanu, nu a vrut să-şi sume responsabilitatea judecării unui proces atât de dificil.

MEDIAFAX: Vă doriţi o soluţie cât mai rapidă?

Costin Mincu: Da, evident. De ce vă spun asta, cu cât ne îndepărtăm mai mult de moment cu atât mai mult ne îndepărtăm de adevăr şi adevărul, peste 2-3-5 ani, va fi mai greu de văzut şi atunci evident că-mi doresc aflarea adevărului cât mai repede.

MEDIAFAX: La un moment dat aţi dorit o procedură simplificată, după care aţi mers spre o procedură normală...

Costin Mincu: Am luat în calcul inţial, la începutul procesului, o procedură simplificată din nevoia de a închide toată trauma asta şi toată durerea asta pentru foarte mulţi oameni. Totuşi, am ajuns la concluzia că singurul lucru pe care pot să-l mai fac eu de acum încolo este să pot să spun toate lucrurile pe care le ştiu în aşa fel încât, sper eu, uşor uşor şi să dea Dumnezeu să fie aşa, oamenii vor afla adevărul. Consider că a fost foarte multă minciună şi este în continuare foarte multă minciună în acest dosar şi în primul rând munciunile vin din partea autorităţilor.

MEDIAFAX: Credeţi că la mijloc sunt interese politice, financiare?

Costin Mincu: Vreau să vă spun că nu cred în teoria conspiraţiei, până în acest moment nu am argumente, sunt într-adevăr lucruri pe care nu mi le explic nici eu referitor la viteza incendiului, de fapt nici măcar nu a fost incendiu, a fost, cum spun experţii statului, a avut caracterul unei deflagraţii, deci nu îmi explic cum s-a întâmplat toată treaba asta. În direcţia unei teorii conspiraţioniste nu cred, dar cred că post eveniment toată tragedia asta enormă a fost speculată din toate direcţiile de către politicienii români, din toate taberele şi din toate direcţiile şi cred că au o responsabilitate foarte mare pentru că tot acest joc politic axat pe durerea imensă a unor oameni este foarte nocivă.

Cred că clasa politică ar trebui să conştientizeze greşelile de management instituţional şi să încerce să schimbe ceva, altfel, aşa cum cred acum, acest eveniment poate deveni repetabil. Se poate întâmpla iarăşi Colectiv fie că se întâmplă într-un club, într-o şcoală, într-o grădiniţă, Doamne fereşte, într-un liceu.

MEDIAFAX Aveţi încredere în justiţie, cum credeţi că se va termina dosarul, când?

Costin Mincu: Nu ştiu să vă răspund pentru că nu ştiu sincer dacă să am încredere sau nu în justiţie. Speranţa mea este ca judecătorii care vor judeca să îşi dorească să afle adevărul pentru că eu asta înţeleg eu judecată, prima dată să aflăm ce s-a întâmplat cu adevărat, după care să ne dăm seama cine şi ce responsabilităţi avea şi cum am mai spus atâta timp cât judecătorii vor înţelege că am avut responsabilităţi înţeleg să răspund pentru ele, dar nu îmi doresc şi nu accept ideea că aş putea fi făcut responsabil şi ar trebui să plătesc eu pentru greşelile altora. Vreau să plătesc doar pentru greşelile mele.

