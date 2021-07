INTERVIURI 31 iulie, Ziua orgasmului. Ce relaţie avem cu orgasmul?

„Eu, personal, am început să conştientizez importanţa orgasmului atunci când m-am concentrat mai mult pe dezvoltarea mea personală, pe a îmi defini clar cine sunt, ce îmi place, ce vreau în viaţă. Aşa mi-am dat seama cât de deconectată sunt de corpul meu! Cât de puţin îl bag în seamă, mai ales din punct de vedere sexual. Am învăţat să îmi doresc mai mult. Când am un partener stabil, cer atenţia necesară pentru a avea experienţa asta. Şi implicarea celuilalt în starea mea de bine. Dar nu neglijez nici puterea de a îmi oferi această descărcare de tensiune şi încărcare cu hormoni pozitivi şi în lipsa celuilalt. Chiar e important. A, şi mai ales, să ştim/ să aflam că a avea orgasm e o abilitate, pentru că în o mulţime de situaţii nu mai poţi avea ... şi asta chiar e trist. Orgasmul e un indicator al sănătăţii unei relaţii, a unui stil de viaţă, a sănătăţii unei persoane din punct de vedere fizic, mental”, mai completează Ştefania.