Iohannis, despre modificările legilor justiţiei, în Parlamentul European: Nu vreau să intru în detalii. Ce democraţie parlamentară ar fi aceea fără controverse?

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi, în Parlamentul European, referitor la discuţiile legate de statul de drept şi modificările legilor justiţiei, că România este o ţară democratică, iar probleme ridicate sunt chestiuni interne şi "ce democraţie parlamentară ar fi aceea fără controverse?"

"În aceşti aproape 30 de ani, România s-a schimbat profund. Suntem o ţară din estul Europei care crede în democraţia de tip european. România este o ţară cu economie în creştere, o ţară care reprezintă un pol de stabilitate în regiunea geografică în care ne găsim, o ţară care aspiră la statutul în domenii pe care le-am menţionat. Noi, românii, am înţeles demult că nu putem să rămânem receptori de securitate, ci să ne asumăm un rol mult mai greu, de furnizor de securitate. România este un stat de drept, este un stat democratic. În România există o dezbatere politică şi în România este ceea ce am denumit o democraţie vie", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Preşedintele a mai spus că punctele atinse de europarlamnetarii care au luat cuvântul fac referire la o problemă internă.

"Nu vreau să intru în detalii ale dezbaterii interne din România, dar vă asigur că eu sunt hotărât să rămân implicat pentru a garanta românilor păstrarea valorilor democratice, a regulilor unui stat de drept şi continuarea unei lupte foarte dure grele, dar drepte, a luptei împotriva corupţiei. În Europa avem mai multe probleme. Conexiunea între cetăţean şi politician, aceasta e una slabă de multe ori. (...) În România, cetăţenii au spus clar ce vor, iar eu, care am fost ales, am înţeles că ei doresc să continui acest mesaj cu care am început pentru o România democratică, europeană, integrată profund în UE, care păstrează intact satul de drept şi care luptă cu rezultate notabile împotriva corpuţiei. Că există controverse, dar ce democraţie parlamentară ar fi aceea fără controverse ? Din acestă luptă va câştiga România europeană, democratică", a mai spus Iohannis.

Mai mulţi parlamentari europeni care au luat cuvântul anterior preşedintelui au făcut referire la statul de drept, modificările legilor justiţiei şi protestele de la Bucureşti.

