Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, referitor la prelungirea cu un an a mandatului şefului Statului Major al Apărării Nicolae Ciucă, că, din punctul său de vedere, nu poate fi sesizată Curtea Constituţională pentru că legea îi permite semnarea decretului de prelungire.

722 afişări

"Eu văd că nu se poate sesiza CCR. Eu am semnat acel decret, fiindcă aşa îmi permite legea. Legea spune clar mandatul Sefului de Stat Major poate fi prelungit. Să vină cu o propunere serioasă nu are decât să stea şi să se gândească. Eu nu pot să stau fără şef al Armatei. Drept pentru care am prelungit pentru încă un an de zile mandatul generalului Ciucă, care a condus foarte bine Armata. Nu există absolut niciun conflict şi absolut nicio discuţie pe această temă", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Precizările vin după ce premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri, că decretul pentru prelungirea mandatului şefului SMG, Nicolae Ciucă, semnat de preşedintele Klaus Iohannis, nu respectă condiţiile de legalitate şi creează premisele unui conflict juridic de natură constituţională.

Preşedintele Klaus Iohannis a prelungit, cu un an, mandatul generalului Nicolae Ciucă în funcţia de şef al Statului Major al Apărării, după ce a respins în şedinţa CSAT propunerea făcută de MApN pentru această funcţie. Decretul de prelungire a fost publicat sâmbătă în Monitorul Oficial, după o serie de controverse. Anterior Administraţia Prezidenţială a acuzat întârzieri în publicarea decretului în Monitorul Oficial, precizând că împiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecinţe şi atrage răspunderea juridică a tuturor persoanelor implicate. Preşedinţia a amintit că Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de Constituţie, de Legea nr. 202/1998, precum şi de alte acte normative.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.