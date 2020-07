Iohannis: Şcoala sigur nu va începe în condiţii normale

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că situaţia deshiderii anului şcolar şi al anului universitar îl îngrijorează.

„Evident că această situaţie a deschiderii noului an şcolar şi universitar este una de extremă importanţă şi mă preocupă foarte multe. Am avut nenumărate discuţii cu conducerea Ministerului Educaţiei, cu specialişti, cu alţi membri din Guvern cu atribuţii pe această zonă. Am invitat pe premier, ministrul Educaţiei şi mai mulţi miniştri pentru discuţii săptămâna viitoare. Şcoala sigur nu va începe în condiţii normale. Pandemia până în septembrie nu va dispărea. Asta este clar”, a spus Iohannis.

Acesta crede că ar fi foarte complicat ca în românia să existe doar şcoală online şi totul se îndreaptă spre un scenariu mixt.

„Ar fi foarte complicat să avem numai şcoală online. Atunci, sigur ne îndreptăm spre un scenariu mixt. Şi în funcţie de condiţiile locale, vom aveam mai mult şcoală normală, cu elevii la şcoală, sau mai multă şcoală online, sau sistem mixt. Cum vor decurge aceste lucruri va fi stabilit şi vom şti într-o săptămână sau două şi va fi comunicat”, a mai spus Iohannis.