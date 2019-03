Ion Cristoiu este audiat joi, la Secţia Specială de Anchetă a magistraţilor în dosarul în care este cercetată Kovesi, după ce jurnalistul a văzut, în timpul unui interviu cu Sebastian Ghiţă, realizat în Serbia, o fotografie care ar demonstra relaţia apropiată dintre fosta şefă DNA şi Ghiţă.

Jurnalistul Ion Cristoiu a povestit deja, în emisiunea “Gândurile lui Cristoiu” că fotografia celebră o arată pe Laura Codruţa Kovesi într-un selfie, alături de mama lui Sebastian Ghiţă şi fosta soţie a acestuia. Fotografia este realizată într-o cramă, în faţa unor butoaie.

Întrebat înainte să intre la audieri, jurnalistul a spus, pentru MEDIAFAX: “Este greu să pătrunzi în mintea procurorilor cred că şi Shakespeare ar eşua când vorbim de procurori, presupun că sunt chemat ca martor pentru a confirma că poza pusă la dosar de către Sebastian Ghiţă, împreună cu denunţul este cea care mi s-a arătat de Ghiţă. Probabil că mulţi se vor întreba de ce mai este nevoie de Ion Cristoiu câtă vreme fotografia este la dosar. Repet- încercând să fiu un Shakespeare- presupun că procurorii Secţiei vor să vadă dacă fotografia la care m-am referit eu public şi am invocat-o în timpul interviului este cea de la dosar. Asta deoarece – presupun- după interviu, Codruţa Kovesi a susţinut că nu există aşa ceva. Una dintre acuzaţiile de la dosar este de mărturie mincinoasă, desigur în altă împrejurare, dar dacă din descrierea pozei, făcută de mine, rezultă că e de la dosar, (nu ştii ce e a dosar, dacă e aceeaşi fotografie), atunci procurorii pot trage concluzia că în mod public fosta şefă a DNA a minţit”, a declarat Ion Cristoiu.

Audierile au loc la ora transmiterii ştirii şi surse oficiale au declarat că este vorba despre dosarul Laurei Codruţa Kovesi.

Întrebat dacă este de părere că mărturia sa va ajuta la anchetă, jurnalistul a completat: “Din punct de vedere juridic, cred că va ajuta, mă voi mulţumi să îmi amintesc de acum un an, voi descrie fotografia aşa cum mi s-a arătat, dacă voi fi întrebat, voi descrie şi împrejurările în care s-a făcut referire la fotografie şi dacă ea coincide cu cea de la dosar, sigur că va fi o contribuţie la stabilirea adevărului juridic, deoarece Laura Codruţa Kovesi a negat existenţa fotografiei descrise de mine”.

Ion Cristoiu, celebru şi pentru dezvăluirile sale legate de documente importante despre care s-a vorbit mult, dar au fost văzute de puţini oameni, descrie cu umor un alt moment în care a văzut bileţelul roz invocat de Elena Udrea ca fiind transmis de Călin Popescu Tăriceanu preşedintelui de atunci Traian Băsescu. Prin bileţel, Băsescu spunea că era întrebat dacă poate vorbi cu procurorii despre dosarul Petromidia.

“Dacă adăugăm şi jurnalul Elenei Udrea, pot să spun, cu oarecare necaz, că voi rămâne în istorie prin două lucruri independente de talentul meu: am văzut poza cu Kovesi şi deţin jurnalul Elenei Udrea. (...) Legat de bileţelul roz, Elena Udrea a invocat bileţelul, iar eu am tocat-o seară de seară să îl arate şi într-o seară m-a sunat, mi-a spus că e pe stradă într-o maşină. Când am ieşit, maşina în care era Elena Udrea a făcut semne cu poziţiile, m-am urcat în maşină în spate, ca în filmele cu spioni. A zis 'Bileţelul există. Uitaţi-l' L-a scos şi l-am văzut, dar l-a băgat înapoi în poşetă”, a povestit Ion Cristoiu, pentru MEDIAFAX.

La ieşirea de la audieri, jurnalistul a declarat că a confirmat în faţa procurorului de caz faptul că la dosar se află fotografia pe care i-a aratat-o fostul deputat.

„Eu trebuia să confirm că aceea e fotografia şi sunt un privilegiat al sorţii pentru că am văzut şi fotografia în varianta de la dosar. E aceeaşi fotografie şi am confirmat acest lucru. (...) Este important din punct de vedere a cauzei. Este fotografia pe care a depus-o. Din păcate, domnul Ghiţă nu a depus-o electronic. Eu am văzut-o electronic şi electronic este strălucitoare. A depus-o sub formă de poza. Din nefericire, e o singură fotografie. Este o fotografie foarte importantă - am şi precizat în declaraţia mea de martor - în care doamna Codruţa Kovesi stă pe un fel de laviţă de lemn, la o cramă cu Sebastian Ghiţă şi se pozează - este importantă precizarea - lângă ea este fosta soţie a domnului Sebastian Ghiţă şi mai încolo este socrul. În spate sunt nişte butoaie. Nu este o fotografie furată, surprinsă de cineva. Doamna a făcut un selfie”, a spus Ion Cristoiu, la ieşirea din sediul Secţiei de anchetare a magistraţilor.

Laura Codruţa Kovesi are calitatea de suspect în dosarul privind extrădarea lui Nicolae Popa, faptele anchetate fiind luare de mită, mărturie mincinoasă şi abuz în serviciu. Dosarul a fost deschis în decembrie 2018, ca urmare a unei sesizări a lui Sebastian Ghiţă, care susţine că i-a dat bani lui Kovesi pentru extrădarea lui Popa.

Tot Ghiţă a vorbit public despre relaţia cu fosta şefă a DNA, invocând fotografii sau materiale video care ar arăta relaţia apropiată. Laura Codruţa Kovesi a negat de fiecare dată că ar fi avut o relaţie apropiată cu fostul parlamentar.

