Ion Cristoiu: Dacă era Traian Băsescu acum, rupea din USR PLUS, făcea un UNPR şi îl aresta pe Ludovic Orban. Klaus Iohannis nu a putut să pocnească din degete

“Nu sunt de acord cu viziunea dramatică. După părerea mea trăim un moment benefic postdecembrist pentru democraţie. Şi o să vă spun şi de ce. 1.Scena politică nu mai e împărţită în două. Nu mai e de o parte PSD, <ciuma roşie>, şi pe cealaltă parte forţele binelui. 2.Presa nu mai e împărţită în două. De o parte presa care luptă pentru forţele binelui şi de cealaltă presa <ciumei roşii>. 3. Liderii de partid nu mai sunt un fel de Dragnea. Adică liderii de partid nu mai sunt stăpâni absoluţi ai partidului, în sensul că merge numai liderul, se înţelege... ţineţi minte că totuşi Dragnea a dat jos două guverne proprii. Nu era normal pentru un partid. Normal era ca în partid, cum se întâmplă acum cu Marcel Ciolacu, să vină unii şi să se opună.”, a afirmat publicistul vineri seara la emisiunea Gândurile lui Cristoiu de la Aleph News.

Ion Cristoiu remarcă lipsa de implicare a sistemului în bătălia politică, dar şi a unui jupân la Cotroceni care trebuie să pocnească din degete pentru ca lucrurile să se mişte, aşa cum se întâmpla pre vremea lui Nicolae Ceauşescu, sau, mai recent, a lui Traian Băsescu.

“Avem o fragmentare mai mult decât democratică a scenei politice. Nici nu mai ştii acum cine cu cine. Şi nu în ultimul rând avem un moment în care sistemul nu mai intervine. Noi toţi suntem victimele preşedinţiei lui Traian Băsescu. Preşedinţia lui Traian Băsescu s-a definit prin lasă că rezolvă el. Dacă era Traian Băsescu acum rupea din USR PLUS, făcea un UNPR şi îl aresta pe Ludovic Orban. Ei, a venit un moment, din motive care îmi scapă, în care, în sfârşit în partidele politice sunt oameni. Noi suntem într-o capcană inevitabilă pentru că noi ne-am obişnuit, inclusiv tânăra generaţie, de la Ceauşescu încoace, cineva să pocnească din degete. (...) Acum toată lumea se gândeşte la Iohannis. Iohannis e un om. Noi trebuie să plecăm de la următoarea premisă. Politicienii sunt şi ei oameni, nu sunt roboţi. Traian Băsescu ne-a obişnuit până în 2014, când a vrut el să pocnească din degete, partidul l-a votat pe Vasile Blaga şi nu pe Elena Udrea la şefia PDL. Şi i-au arestat fratele”, a amintit publicistul.

În opinia sa, tot ce s-a întâmplat pe parcursul crizei politice arată o bătălie tipic democratică, în care preşedintele Iohannis nu s-a implicat.

“Noi trebuie să plecăm de la această premisă. Asta este democraţia. Să înţelegem ca jurnalişti. Dacă era momentul... aşa s-a nimerit. Probabil că au fost planuri. Spre lauda lui, Klaus Iohannis nu a putut să pocnească din degete. Putea, să fim serioşi, după atâtea atacuri ale lui Ludovic Orban măcar pe Grindă (n.r. Ion Ştefan) să-l fi arestat. Nu a fost nicio imixtiune a sistemului în această bătălie. Şi în acest moment avem o bătălie tipic democratică. Ce aşteptaţi de la democraţie? Aaa, toată lumea aştepta să fie un fel de Ceauşescu, de treabă. Bulgarii sunt la al treilea rând de alegeri. În Israel au fost cinci. Asta e democraţia. Dar noi de 30 de ani am fost învăţaţi cu jupânul de la Cotroceni. Uite că jupânul nu face nimic. De ce? Cum adică Cîţu să se revolte? Şi el e om. Toţi sunt oameni”

Despre declanşarea alegerilor anticipate: Butonul nuclear e la preşedinte

Ion Cristoiu spune că politicienii îşi permit acum să facă jocuri politice şi să lungească numirea unui Guvern cu puteri depline, deoarece, conform Constituţiei, nu sunt încă presaţi de pericolul declanşării anticipatelor, singurul care poate să decidă acest lucru fiind preşedintele Iohannis.

Ion Cristoiu este sigur că şi Guvernul Ciucă va fi respins de Parlament, dar şeful statului poate să aştepte până la 18 decembrie pentru a dizolva Parlamentul.

„Singurul care poate să declanşeze alegerile anticipate este preşedintele. Dacă el nu dizolvă Parlamentul nu se pot face anticipate. Punct. În aceste condiţii, butonul nuclear e la preşedinte. Singurul. În acel moment, pentru ca preşedintele să apese pe buton trebuie îndeplinite două condiţii. Să cadă guverne şi miercuri cade al doilea, si să treacă 60 de zile de la prima solicitare de învestitură în Parlament. Deci, dacă pică Guvernul Ciucă, şi va pica sigur, avem îndeplinită o condiţie fundamentală. Au căzut cel puţin două guverne. Din acest moment, servieta nucleară este la preşedinte. Preşedintele nu poate nici el să apese pe buton că trebuie să aştepte 18 decembrie. Nu poate, nu-i dă voie Constituţia. Mai avem aproape două luni până atunci.”, a explicat publicistul.

Ion Cristoiu spune că până la termenul limită, stabilit prin Constituţie, preşedintele Iohannis mai poate desemna cel puţin trei premieri.

„Ce poate să facă preşedintele constituţional? Să zicem că a căzut Guvernul ăsta. În acel moment el poate să iasă, să se adreseze naţiunii şi să spună următorul lucru: avem la ora actuală următoarea situaţie. Au căzut două guverne. Potrivit Constituţiei, eu pot să mai fac încă cinci desemnări de premier. Deci, potrivit Constituţiei, el poate să-i cheme din nou la consultări şi să desemneze pe unul de la PSD. Că mai are, de la PSD, AUR, UDMR. Şi mai are încă vreo trei guverne, să zicem.”, a susţinut publicistul.

În opinia sa, dacă până la 18 decembrie nu trece niciun, preşedintele poate aştepta ca liderii politici să ajungă la un compromis, ceea ce e posibil deoarece niciunuia dintre ei nu le convin anticipatele.

„Dar el poate zică aşa băi, români, nu mai am, gata. Şi în consecinţă, eu nu mai chem pe nimeni la consultări până pe 18 decembrie decât dacă aveţi deja majoritate. Şi în perioada asta se pot face toate combinaţiile.(...) El nu mai e obligat să cheme pe nimeni la consultări. (...) Până pe 18 nu se mai întâmplă nimic pentru ca pe 18 decembrie(...) dar el poate să spună vă aştept 2 luni şi după ce vă înţelegeţi mă anunţati şi eu vă chem la consultări şi facem o chestiune aproape formală. De ce nu s-ar înţelege în această perioadă?(...) Ei se joacă pentru că nu a venit Ziua D. Nu a venit ziua butonului. Mai sunt două luni. Pe măsură ce începe să ticăie ceasul, încep să se agite apele pentru că nu le convin anticipate la niciunul. Deci ei se joacă acum pentru că nu pot fi anticipate, aţi înţeles? Pe măsură ce se apropie de termen... Iohannis poate pe 19 decembrie să apese butonul. Până atunci ei se joacă. Aşa se explică şi lejeritatea cu care se joacă ei”, a mai spus publicistul.

Topul Săptămănii

În Topul Săptămânii, realizat de publicistul Ion Cristoiu, primul loc este ocupat de premierul desemnat, Nicolae Ciucă, iar locul 5, de liderul PMP, Cristian Diaconescu.

Locul 5- Cristian Diaconescu, preşedintele PMP

“Pentru că PMP este curtat şi de PSD şi de PNL. Dacă eu aş fi în locul PNL, aş face neapărat alianţă acum cu PMP, pe de o parte că are primari, dar pe de altă parte, ar contracara afacerea Ludovic Orban. Adică ar fi în sfârşit o ştire pozitivă despre PNL. Dar lui Cîţu nu-i trece prin cap.”

Locul 4- Dominic Fritz, primarul Timişoarei

„Nu am înţeles ce face. e căldură în Timişoara pentru că el când a ajuns acolo s-a închis în birou, bea cafele cu prietenii din cafenele şi nici acum nu s-a întâlnit cu funcţionarii. Uitaţi-vă la Clotilde Armand. Lucrează într-o primărie şi e în război cu funcţionarii. Primul lucru pe care îl faci ca şef, te împrieteneşti cu funcţionarii, te duci să vezi.”

Locul 3- Marcel Ciolacu, preşedintele PSD

„Toată lumea pariază că el conduce PSD, dar nu conduce nimic. Apropo, puteţi să-mi spuneţi ce a vrut el în această perioadă de două luni?”

Locul 2 – Ludovic Orban, fost preşedinte al PNL

„Mai ţineţi minte? Era aşa ca un titirez în jurul preşedintelui Iohannis, şi acum zice despre el că e chiriaşul de la Cotroceni. Păi nici eu nu am zis niciodată aşa, eu, Cristoiu. Klaus Werner... eu nu i-am zis niciodată aşa. Asta denotă oportunism. Adică, ori vii în faţa naţiunii şi spui am fost un prost, am crezut în omul ăsta şi m-a tras pe sfoară, dar nu sari în partea ailaltă. Şi un politician nu face aşa ceva pentru că dai un semnal celorlalţi cu care vei intra în alianţă că poţi face aşa ceva şi cu ei.”

Locul 1- Nicolae Ciucă, premier desemnat

“Pentru că presupun că el este autorul scrisorii deschise către partidele parlamentare, care este unul dintre cele mai caragealiene, dacă se poate spune aşa, text. Vreţi să vă citesc din ea? Ceea ce vă propun este un armistiţiu politic. Să dăm şansa României să respire... dar ce, e la ATI? Şi să-şi adune forţele şi să-şi recâştige încrederea în viitor... Domnul general trebuia să ştie un lucru -armistiţiul0 nu se propune. Armistiţiu e când ne întâlnim, nimeni nu ştie, am făcut armistiţiu şi ieşim şi anunţăm. El a trimis o scrisoare. Problema este cine este autoarea. Autoarea este de la el, de la Armată, sau de la Cîţu?”