Judecătorii din Dolj au respins cererea de strămutare a dosarului Caracal

Dosarul „Caracal” rămâne la Tribunalul Olt. Judecătorii Curţii de Apel Craiova au respins, marţi, ca nefondată cererea familiei Alexandrei Măceşeanu de a strămuta dosarul la Mehedinţi.

Avocatul familiei Măceşeanu spune că a cerut strămutarea întrucât are motive temeinice să nu aibă încredere în judecătorii din Olt.

„Noi am cerut strămutarea la Tribunalul Mehedinţi având în vedere că acolo ar putea exista o imparţialitate şi judecătorii n-ar putea fi afectaţi de această legătură de cauzalitate între lumea interlopă şi magistraţii aceştia care au făcut destul de multe petreceri în hotelul Romula. Avem suspiciuni rezonabile că acel judecător nu va fi imparţial şi va judeca după cum i se va dicta, nu după cum sunt probele administrate în această cauză. Oricum, indiferent unde va fi, noi am invocat cel puţin cinci excepţii pe cameră preliminară. (...) Eu cred că pentru a elimina orice suspiciune rezonabilă cu privire la acest aspect, ar trebui să trimită undeva spre Tribunalul Mehedinţi sau oriunde în altă parte, mai puţin Dolj sau Olt. Ştim bine că procurorul Vasilescu a instrumentat această cauză şi din câte am înţeles, soţia acestuia este judecător chiar la Curtea de Apel Craiova”, a declarat Aurel Modovan, avocatul familiei Măceşeanu, la ieşirea din sala de judecată.

Părinţii Alexandrei au stat, marţi, pentru prima dată, faţă în faţă cu Gheorghe Dincă, bărbatul din Caracal acuzat că le-a ucis fiica.

La proces a fost şi Ştefan Risipiţeanu, celălalt bărbat din Caracal acuzat de procurorii DIICOT că a violat-o pe Luiza Melencu, cea de-a doua tânără presupusă a fi victima lui Dincă.

„Pe Alex n-a omorât-o Dincă, nu... Îmi doresc să-mi găsesc copilul în viaţă. Să se facă dreptate. (...) Minte Dincă, minte ca întotdeauna”, a declarat Tudoriţa Măceşeanu, mama Alexandrei, la ieşirea din sala de judecată.

Tatăl Alexandrei Măceşeanu recunoaşte că i-a fost greu să stea faţă în faţă cu Dincă, dar spune că acesta a vorbit „cu sinceritate” în faţa judecătorilor.

„Cu sinceritate. Deci, a vorbit foarte sincer şi... dacă era nepăsător, era ca şi cum nu s-ar fi întâmplat nimic.A fost foarte greu să stau faţă-n faţă cu el. Nu doresc la nimeni să treacă prin ce trecem noi. Da, am fost prima dată faţă-n faţă cu el. Nici nu mai vreau. Ce-am simţit... ca şi cum aţi merge cu maşina şi aţi rămâne fără frâne, dacă înţelegeţi ce vă spun, asta am simţit”, a declarat Nelu Măceşeanu, tatăl Alexandrei.

Întrebat de magistraţi dacă este de acord ca dosarul să fie mutat într-un alt judeţ, Dincă a spus că nu are legături cu clanurile interlope şi că vrea ca dosarul să rămână în Olt. În schimb, Ştefan Risipiţeanu, acuzat şi el în acest dosar a declarat că lasă la aprecierea instanţei această decizie.

Gheorghe Dincă şi Ştefan Risipiţianu au fost trimişi în judecată în data de 15 ianuarie, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol şi profanare de cadavre. Potrivit procurorilor DIICOT, Dincă a răpit-o, în 14 aprilie 2019, pe Luiza Melencu, în vârstă de 18 ani, a dus-o la casa sa din Caracal, unde a ţinut-o timp de trei zile imobilizată de pat, legată la ochi şi a violat-o de mai multe ori.

În 24 iulie 2019, Dincă a răpit-o din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, pe Alexandra Măceşanu, în vârstă de 15 ani, şi a dus-o la locuinţa sa din Caracal. Şi cea de-a doua victimă a fost imobilizată de pat cu un lanţ, legată şi violată.

El este acuzat că a sunat familia tinerei pentru a induce ideea că aceasta a plecat din România, iar când s-a întors acasă, acesta a observat că fata a reuşit să desfacă lanţul cu care era legată de pat, să îşi scoată banda adezivă de la ochi şi că ţinea în mână un telefon vechi găsit în cameră. Atunci, Dincă a lovit-o, a sugrumat-o provocând decesul, apoi i-a ars trupul.

