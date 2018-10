Judecătorul CSM Bogdan Mateescu, cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară

Judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a anunţat, luni, că este cercetat disciplinar de Inspecţia Judiciară la sesizarea judecătorului de la Curtea Constituţională, Petre Lăzăroiu.

168 afişări

"Aduc la cunostinta tuturor, in special colegilor mei, ca azi, 26.10.2018, am primit rezolutia Inspectiei Judiciare prin care, la 21.09.2018, s-a dispus inceperea cercetarii disciplinare impotriva mea ca urmare a sesizarii domnului Lazaroiu Petre, judecator CCR, care reclama savarsirea a patru abateri disciplinare printr-o postare pe pagina mea de facebook din data de 31.05.2018. Inspectorul judiciar a apreciat ca exista indiciile savarsirii uneia dintre ele, prevazuta de art 99 lit. a din Legea 303/2004. Nu am primit vreo solutie cu privire la celelalte reclamate", a scris Bogdan Mateescu, pe Facebook.

Judecătorul CSM mai precizează că procedura disciplinara va urma cursul firesc, anunţând că îşi va exercita dreptul la apărare în condiţiile prevăzute de lege.

Postarea lui Mateescu, pentru care judecătorul Curţii Constituţionale, Petre Lazăroiu, a sesizat Inspecţia Judiciară, se referă la faptul că acesta şi-a depăşit cu un an mandatul pentru care a fost numit la CCR.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.