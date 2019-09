Judecătorul Dana Gîrbovan a reacţionat, miercuri, la acuzaţiile că şi-ar fi negociat funcţia de ministru al Justiţiei, după ce judecătorul CSM Andreea Chiş a solicitat sesizarea Inspecţiei Judiciară pentru a vedea Gîrbovan nu a săvârşit vreo abatere disciplinară: „Nu eu am cerut şi nu am negociat”.

Judecătorul Dana Gîrbovan, după acuzaţia că şi-a negociat funcţia de ministru: Nu eu am cerut şi nu am negociat

Preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan, a reacţionat, miercuri, pe Facebook, la acuzaţia cum că şi-ar fi negociat politic funcţia de ministru al Justiţiei.

„Am rămas surprinsă de poziţia doamnei judecător Andrea Chiş care, prin alegaţiile şi contorsiunile logico-juridice, a transformat discuţia asupra unei chestiuni simple de drept într-o veritabilă şedinţă cu tente disciplinare în cadrul căreia nu m-am putut apăra. Atât demisia, cât şi cererea de retragere a demisiei, sunt acte unilaterale, de care Secţia pentru judecători este ţinută să ia act, în condiţiile legii, fără a avea dreptul de a cenzura oportunitatea unei astfel de alegeri. Acesta este şi motivul pentru care nu am fost prezentă la şedinţa Şectiei, pentru că nu aveam ce susţine, lucrurile fiind clare din punct de vedere juridic”, arată Dana Gîrbovan.





Gîrbovan îi cere judecătorului Andrea Chiş să spună „de îndată” care este numele ziarului ce a publicat informaţia că ea şi-ar fi negociat „în casa unui om politic, respectiv a vicepreşedintelui Camerei Deputaţilor, a domnului deputat Iordache”, numirea la Ministerul Justiţiei.

„Este inadmisibil ca doamna judecător să faca astfel de afirmaţii fără să citeze sursa. Aşadar, doamnă judecător Chiş, ce jurnalist a făcut astfel de afirmaţii despre mine, în ce ziar şi când? Doamna judecător Andrea Chiş a afirmat repetat că mi-am negociat o funcţie politică în executiv. Cum am declarat şi public, nu eu am cerut poziţia de ministru al justiţiei şi nu am negociat pentru ea. Propunerea a venit din partea premierului Dăncilă, căreia i-am spus că accept propunerea cu trei condiţii: independenţa deplină, sprijin pentru obiectivele pe care le aveam în vedere şi, nu în ultimul rând, ca justiţia şi propunerea ce mă vizează să nu devină subiect al bătăliei politice. Obiectivele propuse le-am făcut publice, tocmai pentru a fi clar pentru toată lumea ce proiecte aveam în vedere la Ministerul Justiţiei. Doamna judecător Andrea Chiş a cerut sesizarea Inspecţiei Judiciare pentru a verifica dacă nominalizarea unui judecător în funcţie pentru o funcţie în cadrul executivului sau legislativului este sau nu activitate politică în lumina paragrafelor 168 şi 169 din Decizia nr. 45/2018 a Curţii Constituţionale, iar acest lucru ar putea constitui abaterea disciplinara prevazută de art. 99 lit. d) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Doamna Chiş s-a întrebat, când a făcut această solicitare, dacă <există vreo diferenţă atunci când candidezi pentru executiv faţă de când candidezi pentru legislativ? Eu nu cred că Curtea Constituţională face această diferenţă>. Curtea Constituţională nu face în realitate o astfel de analiză, de aceea nici nu există o astfel de diferenţă în cuprinsul deciziei”, scrie Gîrbovan pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acesteia, în decizia Curţii nu se reţine că a accepta să fii propus ca ministru este o activitate „ea însăşi politică, aşa cum a susţinut sau lăsat să se înţeleagă, în mod repetat, doamna judecător Chiş”.

Dana Gîrbovan afirmă că „dacă un simplu cetăţean, fără studii juridice, are scuza că nu înţelege chestiuni de drept ori aspecte ce privesc statutul judecătorului, o astfel de scuză nu poate apărea faţă de un judecător, mai ales unul cu experienţa doamnei judecător Chiş, cu atat mai mult cu cât a fost şi dânsa lider de asociaţie profesională şi a solicitat în decursul timpului implementarea obiectivelor pe care şi eu le-am propus”.

Faţă de cele afirmate de Andrea Chiş, în contextul în care nu a avut posibilitatea să îşi exprime punctul de vedere direct în sedinţa Secţiei pentru judecători din data de 3 septembrie 2019, Dana Gîrbovan afrimă că va solicita publicarea unui punct de vedere pe site-ul CSM, pentru a putea fi citit odată cu vizionarea şedinţei.

Judecătorul CSM Andrea Chiş a solicitat, marţi, la şedinţa Secţiei pentru judecători a CSM, sesizarea Inspecţiei Judiciară pentru a vedea dacă preşedintele UNJR, Dana Gîrbovan, a săvârşit sau nu vreo abatere disciplinară în momentul în care ar fi negociat politic funcţia de ministru al Justiţiei.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.