Jumătate de salariu pentru un avion care să salveze copii bolnavi! Din 465 de parlamentari, au donat 5!

Nu vreau să-ţi mai spun şi azi despre cazuri de Covid. Vreau să auzi o poveste cu micuţi salvaţi pe alte meleaguri, şi a unor aripi cel puţin deocamdată, atât de greu de cumpărat.

Nu o ştii pe Ioana, nu? Îţi spun eu despre ea. Are 2 ani. Într-o zi s-a trezit cu mâna umflată. Era începutul unei suferinţe pe care şi un adult o poate duce cu greu. La începutul lui iulie medicii de la Marie Curie i-au descoperit micuţei o tumoră de 12 cm în torace, care îi apăsa aorta, plămânul şi traheea.

Mama Ioanei îţi spune că şansa ei a venit din străinătate, de la o clinică din Bologna, pentru că în ţară nu a putut fi operată din cauza complexităţii cazului. Dar cum să ajungi acolo repede? România nu are ambulanţă aeriană. Nicio problemă. A auzit Adelina Toncean, de la Asociaţia Blondie, de caz. A strâns bani de la oameni de bine şi a achitat un zbor medical pentru Ioana. Zborul vieţii acestui copil.Fetiţa a fost salvată în străinătate. La limită.

14 zboruri private pentru 14 cazuri ale unor copii care aveau nevoie de operaţii în străinătate sau aveau nevoie să ajungă în ţară. Unii..să moară în ţară, aproape de familie. E munca Adelinei din vremea pandemiei.

Adelina ştie că avem nevoie urgent de o ambulanţă aeriană. Costurile acestor drumuri sunt tot mai greu de achitat. Ea îşi duce acum visul ambiţios în Parlament, la vot. Unul de încredere. Îi roagă pe aleşi să doneze jumătate din salariul lor ca să poată da avans pentru un avion! Maşinăria costa în jur de 2 milioane de euro. Nu şi-a pierdut speranţa, chiar dacă, până acum, din peste 400 de parlamentari au donat ...5.

Adriana,mama Ioanei, copil operat în străinătate: ”S-a învineţit toată, nu putea respira, mă căuta disperată să mă apuce de mâini, au intubat-o de urgenţă, noi am ajuns luni, trebuia operată joi dar de urgenţă au operat-o marţi. Ăsta a fost zborul vieţii ei! De asta este important să se spună da!”

Adelina Toncean, fondator Asociaţia Blondie: ”Noi ca ONG am făcut partea noastră, am făcut deja 14 zboruri şi nu am refuzat pe nimeni de când a început pandemia, e timpul să fim mai mulţi, să acceptăm, să facem un sacrificiu personal . E nevoie să arătăm oricui că într-un moment în care nimeni nu mai crede în nimic Parlamentul României este în stare să facă asta

Bogdan Iulian Huţucă, parlamentar care şi-a donat tot salariul: ”Eu sunt convins că va fi urmat de toţi colegii ( nr acest gest). N-ai cum, n-ai cum, ce face Adelina, ce fac asociaţiile care se implică în astfel de situaţii este ceea ce noi nu putem face, câteodată nu ştim, câteodată habar nu avem, unora poate nu le pasă. Este consumul ei emotional, nu e simplu să empatizezi cu astfel de situaţii tragice”