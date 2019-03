Kovesi, la Curtea Supremă unde se judecă recursul CSM privind neprezentarea la Comisia parlamentară. Inspecţia Judiciară: A primit invitaţia ca şef DNA

Inspecţia Judiciară a spus, luni, la ÎCCJ, unde se judecă recursul la decizia procurorilor CSM potrivit căreia Laura Codruţa Kovesi nu a săvârşit abatere disciplinară când nu s-a prezentat la comisia parlamentară, că fosta şefă DNA era obligată să onoreze invitaţia, deoarece se afla într-o funcţie publică.

„Se pronunţă decizia 611 a CCR în care CCR analizează practica sa anterioară hotărârii 411 şi constată un conflict între Parlamentul României şi Ministerul Public în ceea ce priveşte poziţia lui Kovesi de a nu se prezenta în faţa comisiei de anchetă. Dispune că Laura Codruţa Kovesi este obligată să se prezinte la comisia de anchetă şi să prezinte documente. Kovesi a pus virgule între propoziţii în care erau raporturi de legătură, a spus că nu există fapte pentru a justifica lipsa sa din faţa comisie de anchetă. (...) Toată corespondenţa cu comisia o poartă pe adrese cu antet şi ştampilă DNA. Ce denotă asta? Că aşa a primit invitaţia în calitatea de procuror-şef şi a răspuns ca procuror-şef”, a spus reprezentantul Inspecţiei Judiciare, în faţa instanţei de la ÎCCJ.

Potrivit reprezentantului Inspecţiei, decizia CCR nr. 611 din 3 noiembrie 2017 explică faptul că persoanele care ocupă funcţii publice trebuie să se prezinte în faţa Comisiei.

„A interpreta o decizie CCR în fel şi chip, a pune virgule în dispozitiv unde ne convine nu înseamnă decât o ignorare a profesiei de magistrat, a da un semnal negativ în societate”, mai arată sursa citată.

Răspunsul dat de Laura Codruţa Kovesi

La rândul său, fosta şefă DNA, Laura Codruţa Kovesi, a spus magistraţilor de la instanţa supremă că a respectat decizia Curţii Constituţionale şi că a răspuns la toate solicitările comisiei de anchetă.

„Dacă nu au fost apreciate răspunsurile, nu înseamnă că nu am răspuns. La articolul 99, litera s - observăm ca obligaţie alternativă. Este pentru prima dată când se referă la o persoană fizică o decizie. Nu am regăsit obligaţia de a mă prezenta singurrla. Se prevede obligaţie alternativă. Dacă CCR mă obliga să mă duc la Parlament, de ce nu a stabilit clar? (...) Avem şi decizia 411, în care CCR statuează că persoana care nu e subordonată Parlamentului să transmită în scris. Mie de ce nu mi se aplică? În 611 este alternativă obligaţia”, a spus Kovesi.

În replică, Inspecţia Judiciară a subliniat că efectele încălcării deciziei CCR „au afectat prestigiul şi onoarea meseriei de magistrat”.



„Kovesi a fost chemată în calitate de persoană privată? La această întrebare a răspuns CCR. A fost citată pentru că exercita o funcţie de demnitate publică. Nu se compară cu o persoană fizică. I s-au transmis invitaţiile pentru a da explicaţii când era procuror general al României. Meseria de magistrat nu se opreşte la ora 16:00 şi începe la ora 8:00. Nu trebuie să te ştie toată presa”, a mai spus reprezentantul IJ.

„Abaterea disciplinară a fost aceea că n-aş fi respectat decizia 611. Am respectat acea decizie pentru că am răspuns, decizia instituia obligaţii alternative pentru persoana fizică Laura Codruţa Kovesi şi am îndeplinit una din acele obligaţii alternative. Care era prevăzută şi în considerente tot ca obligaţie alternativă”, a spus Laura Codruţa Kovesi, la ieşirea din sediul ICCJ.

Acţiunea discipliară formulată de Inspecţia Judiciară

Secţia pentru procurori a CSM a respins, în luna iulie 2018, cu majoritate de voturi acţiunea discipliară formulată de Inspecţia Judiciară pe numele Laurei Codruţa Kovesi, care a fost cercetată pentru refuzul de a se prezenta la comisia parlamentară. A existat şi o opinie separată în sensul admiterii acţiunii.

Inspecţia Judiciară a atacat decizia la ICCJ.

