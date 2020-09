La un liceu din Iaşi, medicul stomatolog se ocupă de triajul elevilor, din lipsă de medici şcolari

Trebuie triaj, la intrarea în şcoală, dar cine îl face? Avem medici şcolari, dar nu suficienţi. În medie, un medic lucrează la două sau trei unităţi de învăţământ, dar triaj se face la fiecare clădire în parte. Astfel, directorii au trebuit să găsească soluţii.

La Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu” din Iaşi, Andrei Petrache face triajul. El e stomatologul şcolii. În ajutor i-a venit şi Eliza, rezidentă în anul întâi, la paradontologie. Şcoala are o jumătate de normă de medic şi o asistentă, deşi, conform numărului de elevi, 1.420, ar trebui să aibă un medic şi două asistente. De câteva zile, 36 dintre cele 38 de locuri vacante din reţeaua de medicină şcolară de la Iaşi s-au ocupat, dar nici măcar acum nu sunt destule cadre medicale.

Andrei Petrache, medic stomatolog, Colegiul Tehnic „I.C. Ştefănescu” Iaşi: Din cauza faptului că nu sunt suficiente cadre medicale de medicină generală, am fost solicitaţi să ajutăm şi noi.

Eliza Mandic, medic rezident: Am fost solicitaţi de către DSP să venim să îi ajutăm pe colegii noştri de la Medicină Generală, chit că mi-ar fi plăcut să fac ceva ce are legătură cu specializarea mea, nu am avut de ales.

Luminiţa Munteanu, director Direcţia de Asistenţă Socială Iaşi: Numărul de cabinete şcolare este de 88, cabinete care deservesc activitatea atât a şcolarilor cât şi a copiilor de grădiniţă. La cabintele medicale avem, pe şcolari, 26 de medici şi 101 asistente. În prezent, din 38 de posturi au fost ocupate 36, celelate două fiind din nou în atenţia persoanelor care doresc un loc de muncă.