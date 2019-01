Laura Codruţa Kovesi: Nu am solicitat plata unor despăgubiri. Nu doresc repunerea pe funcţie/ Motivul pentru care a făcut reclamaţie la CEDO

Laura Codruţa Kovesi a declarat, miercuri, referitor la sesizarea făcută la CEDO după revocarea sa din funcţia de procuror-şef al DNA, că nu a cerut despăgubiri şi că nu doreşte repunerea pe funcţie, acest lucru nefiind de altfel nici posibil, ci consideră că i s-au încălcat drepturile.

"Pentru a opri pe viitor aplicarea unei proceduri abuzive în vederea revocării procurorilor cu funcţii de conducere. Nu este vorba despre bani. Prin cererea pe care am formulat-o, nu am solicitat plata unor despăgubiri, ci vorbim despre o chestiune de principiu. Am solicitat CEDO să constate că mi-au fost încălcate, în această procedură de revocare, anumite drepturi fundamentale, cum sunt dreptul la un proces echitabil, dreptul la apărare, dreptul la un recurs efectiv”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la sosirea la Parchetul General.

Fostul procuror şef DNA susţine că i-a fost încălcat dreptul la un recurs efectiv.

"Într-o procedură în care nu am fost citată, nu am avut dreptul să îmi fac apărarea, nu am avut posibilitatea să intervin în proces, mi s-a aplicat o sancţiune a revocării de către Curtea Constituţională, cu toate că în legea CCR această atribuţie de revocare sau de sancţionare a procurorilor cu funcţii de conducere nu este prevăzută. Deci este o chestiune de principiu. Mai mult decât atât, este o decizie care a fost definitivă, ea nu poate fi atacată. Pentru orice cetăţean al acestei ţări care este supus unei proceduri prin care este sancţionat disciplinar sau este revocat din funcţie, are dreptul să conteste această măsură. Decizia CCR a fost definitivă, fără a putea fi contestată, şi astfel am apreciat că mi s-a încălcat dreptul la un recurs efcetiv. Este o chestiune de principiu, nu am solicitat despăgubiri, ci doresc stoparea îngenuncherii procurorilor, doresc stoparea aplicarea unei astfel de proceduri abuzive şi altor procurori cu funcţii de conducere, pentru că această decizie poate fi invocată ca precedent pentru revocarea oricărui procuror care deţine o funcţie de conducere în Ministerul Public”, a mai spus Laura Codruţa Kovesi.

Fosta şefă DNA a mai precizat că nu doreşte repunerea pe funcţie, menţionând că de fapt nici nu este posibil acest lucru, "demersul este unul care vizează o chestiune de principiu, nu vizează situaţia mea personală, reinstalarea pe funcţie sau onţinerea unor despăgubiri".

Laura Codruţa Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocată din funcţia de procuror-şef al DNA, plângerea fiind depusă în luna decembrie a acestui an. În plângere se arată că au fost atacate drepturile omului. În replică, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat, pentru MEDIAFAX, că o decizie a Curţii Constituţionale nu poate fi supusă controlului CEDO, deoarece este definitivă.

