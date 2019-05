LIVE Papa Francisc intră în programul liturgic al călătoriei sale în România/ UPDATE: Suveranul Pontif a fost primit de patriarhul Daniel / Rugăciunea Tatăl nostru va fi rostită în noua Catedrală ortodoxă

Papa Francisc a intrat în cea de-a doua parte a vizitei sale în România, după primirea oficială şi un prim discurs ţinut la palatul Cotroceni. Călătoria apostolică a Papei Francisc în România are loc la 20 de ani după cea efectuată de Sfântul Ioan Paul al II-lea, în 1999, şi se desfăşoară sub genericul "Să mergem împreună”. Papa Francisc vizitează România în perioada 31 mai – 2 iunie şi va fi prezent la Bucureşti, Iaşi, Blaj şi Şumuleu Ciuc. Duminică, vizita se va încheia pe Câmpia Libertăţii de la Blaj, sediul istoric al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, unde pontiful va beatifica şapte episcopi greco-catolici martiri.

UPDATE15.40: Papa a sosit la Palatul Patriarhal unde va avea o întâlnire privată cu Patriarhul Daniel şi cu Sinodul Biserticii ortodoxe

Papa Francisc a ajuns, la ora transmiterii ştirii, la Palatul Patriarhal din Bucureşti, Suveranul Pontif urmând să aibă o întâlnire privată cu Patriarhul Daniel şi apoi o întrevedere cu Sinodul Permanent al Bisericii Ortodoxe Române, în faţa căruia prezintă cel de-al doilea discurs al vizitei.

Programul liturgic al călătoriei sale în România:

15:45 Întâlnire privată cu patriarhul în Palatul Patriarhal

16:15 Întâlnire cu Sinodul permanent al Bisericii Ortodoxe Române în Palatul Patriarhal. Discursul Sfântului Părinte

17:00 Rugăciunea Tatăl nostru în noua Catedrală ortodoxă. Salutul Sfântului Părinte

Catedrala catolică. Piaţa Revoluţiei:

18:10 Şfânta liturghie în Catedrala Catolică Sfântul Iosif. Predica Sfântului Părinte

Sâmbătă, 1 iunie: 9:30 - Transfer de la Bucureşti cu avionul, spre Bacău, apoi Papa Francisc va merge cu elicopterul la Miercurea-Ciuc, în arhidieceza romano-catolică de Alba-Iulia.

Succesiv, papa merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Şumuleu-Ciuc, unde celebrează Sf. Liturghie cu pelerinii prezenţi şi ţine omilia celebrării euharistice.

17:00 - Transport cu elicopterul pe aeroportul din Iaşi

17:30 - Vizită la Catedrala Romano-Catolică, după care merge în faţa Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii şi familiile, cărora le adresează cel de-al şaselea discurs al vizitei. În cursul serii, papa se întoarce cu avionul la Bucureşti.

Duminică, 2 iunie: 9:00 - Transfer cu avionul de la Bucureşti la Sibiu, de unde merge cu elicopterul la Blaj, sediul istoric al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Aici, pontiful celebrează Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie cu beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri, ritul sacru desfăşurându-se pe Câmpia Libertăţii de la Blaj.

După prânzul cu suita papală, Sfântul Părinte are o întâlnire cu comunitatea rom din Blaj.

17:00 - Papa soseşte cu elicopterul la aeroportul din Sibiu pentru ceremonia de rămas bun.

17:30 - Papa Francisc pleacă din România cu avionul, urmând să ajungă pe aeroportul Roma – Ciampino în jurul orei locale 18.30.

După nelipsita vizită la icoana Maicii Domnului ”Salus Populi Romani” din bazilica Santa Maria Maggiore, papa se întoarce la reşedinţa sa din Casa ”Sf. Marta” din Cetatea Vaticanului.

UPDATE 13.40 Papa Francisc a coborât din maşină şi a salutat mulţimea la plecarea de la Palatul Cotroceni

Papa Francisc a coborât din maşină şi a salutat, vineri, cele câteva sute de persoane care aşteptau în curtea Palatului Cotroceni, la plecare. Următoarea întâlnire pe care Suveranul Pontif o va avea în Bucureşti va fi una privată cu Patriarhul Daniel, la Palatul Patriarhal.

UPDATE 13.20 Papa Francisc: Sunt bucuros să mă găsesc în frumoasa dumneavoastră ţară

Papa Francisc a adresat, vineri, un prim mesaj în cadrul vizitei istorice desfăşurate în ţara noastră, precizând, într-un discurs ţinut la Palatul Cotroceni, că se bucură că se regăseşte într-o ţară atât de frumoasă, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II-lea.



"Adresez salutul meu cordial şi mulţumirile mele domnului preşedinte şi doamnei premier pentru invitaţia de a vizita România. Îl salut pe membrii corpului diplomatic şi pe membri societăţii civile. Pe fratele meu Daniel ţin să îl salut cu iubire frăţească. (…) Îl salut cu drag pe episcopi, preoţii şi toţi membrii Bisericii Catolice. Sunt bucuros să mă găsesc în frumoasa dumneavoastră ţară, la 20 de ani de la vizita Papei Ioan Paul al II- lea şi când ţara dvs deţine preşedinţia Consiliului UE, la 30 de ani când ţara dvs s-a eliberat de la regimul comunist", a declarat Papa Francisc, într-un discurs ţinut la Palatul Cotroceni.

Suveranul Pontif a amintit că România s-a angajat pentru recunoaşterea fundamentală a libertăţii religioase. Citeşte Dicursul Integral

UPDATE 13.10 Discursul lui Iohannis în faţa Papei Francisc: Ne daţi curaj pentru înfăptuirea binelui/ Destinul european a fost confirmat de români

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la ceremonia de la Palatul Cotroceni, că în urmă cu mai puţin de o săptămână destinul european a fost confirmat cu forţă de românii din ţară şi străinătate, iar diplomaţia pontificală continuă să reprezinte un factor pacificator.

" În urmă cu mai puţin de o săptămână, acest destin european a fost reconfirmat cu forţă de românii din ţară şi de cei din străinătate. Diplomaţia pontificală continuă să reprezinte un factor pacificator şi de echilibru în abordarea problemelor de pe agenda globală. În faţa provocărilor contemporane, cetăţenii României privesc vizita Sanctităţii Voastre ca pe o nouă încurajare de a se împlini prin înfăptuirea binelui comun, de a contribui la o societate a dreptăţii şi la o lume a iubirii dintre oameni.", a spus Klaus Iohannis, în faţa Papei Francisc.

"Cetăţenii României au cunoscut direct tragica experienţă a totalitarismului, lipsa libertăţii, înstrăinarea forţată de valorile creştine. Vizita Sanctităţii Voastre vine la un an de la Centenarul Marii Uniri şi la împlinirea a trei decenii de când ne-am regăsit, prin jertfă, exerciţiul drepturilor fundamentale, inclusiv al libertăţii de expresie şi conştiinţă. Astăzi, românii îl slăvesc pe Cel de Sus fără teamă şi fără nicio piedică, în limba română ori în limbile tuturor minorităţilor naţionale. Beatificarea episcopilor martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, este şi un înalt omagiu adus tuturor celor care s-au sacrificat în perioada comunistă pentru libertate şi pentru credinţă. Vizita Sanctităţii Voastre are şi o semnificaţie majoră pentru relaţiile României cu Sfântul Scaun, anticipând aniversarea, în anul 2020, a 100 de ani de la stabilirea relaţiilor diplomatice bilaterale. Relaţiile politico-diplomatice dintre România şi Sfântul Scaun sunt foarte bune, bazate pe o constantă comunicare. În ziua aniversării a 25 de ani de la reluarea relaţiilor diplomatice bilaterale, respectiv la 15 mai 2015, ne-am întâlnit, Sfinte Părinte, şi am avut atunci onoarea de a vă adresa invitaţia de a vizita ţara noastră.", a mai spus preşedintele.

Şeful statului a adăugat că în Europa este nevoie acum mai mult decât oricând de o convieţuire paşnică.

„Într-o lume marcată de fenomene complexe, Europa are nevoie astăzi, poate mai mult decât oricând, de modele de convieţuire paşnică, de modele de dialog între majoritate şi minorităţi, de dialog între culturi, care să ofere repere pentru consolidarea toleranţei şi a respectului reciproc. România este un exemplu de bună practică, prin modul în care a asigurat şi asigură respectarea drepturilor persoanelor aparţinând celor 20 de minorităţi naţionale istorice de pe teritoriul său. În bisericile catolice de rit latin şi oriental, în bisericile ortodoxe, în cele ale altor culte creştine, ca de altfel şi în locurile de rugăciune ale celorlalte culte recunoscute prin lege în România, sunt la loc de cinste valorile care îşi au izvorul în iubirea aproapelui, la care Sanctitatea Voastră face apel de fiecare dată. Împărtăşirea acestui dar este temelia bunelor relaţii dintre culte în ţara noastră. În România, ţară cu o populaţie majoritar ortodoxă, angajamentul statului pentru garantarea libertăţii religioase a condus la un dialog interconfesional marcat de un profund respect reciproc. Acest climat se oglindeşte binefăcător şi în ospitalitatea pe care Biserica Catolică o oferă în Europa diasporei noastre, pentru care doresc să vă mulţumesc în mod deosebit!”, a afirmat Klaus Iohannis.

Preşedintele României i-a transmis Suveranului Pontif că societata românească rezonează la chemările sale de solidaritate şi responsabilitate.

„Mesajele Sanctităţii Voastre îndeamnă la empatie şi acţiune în faţa sărăciei, violenţei, migraţiei, fragilizării comuniunii sufleteşti dintre oameni, agresării mediului sau consumerismului. Societatea românească rezonează la chemările de solidaritate şi responsabilitate ale Sanctităţii Voastre. Păşim alături de Sanctitatea Voastră cu încredere pe această punte, pentru a clădi o lume a păcii şi a împlinirii umane, o grădină a Maicii Domnului pentru toţi, spre care trebuie «Să mergem împreună!»”, a conchis Iohannis.

La ceremonia aniversară participă şi foştii preşedinţi Traian Băsescu şi Emil Constantinescu, premierul Viorica Dăncilă, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Camerei deputaţilor, Marcel Ciolacu.

La ceremonia aniversară participă şi foştii preşedinţi Traian Băsescu şi Emil Constantinescu, premierul Viorica Dăncilă, preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu şi preşedintele Camerei deputaţilor, Marcel Ciolacu.

UPDATE 12.50 A început întâlnirea privată de la Cotroceni. Preşedintele Klaus Iohannis i-a oferit Papei Francisc mai multe cadouri tradiţional româneşti. Printre ele se numără o minge şi tricou cu autograful lui Gheroghe Hagi, vâsla lui Ivan Pazaichin, CD-uri cu lucrări din opera lui George Enescu sau vinuri româneşti.

UPDATE 12.25 Papa Francisc a salutat garda de onoare în limba română

Papa Francisc a salutat în limba română Garda de Onoare de la Palatul Cotroceni, spunând un hotărât "Bună ziua!" în faţa militarilor.



Suveranul pontif a spus "Bună ziua", după ce a fost îndemnat de preşedintele Klaus Iohannis.

UPDATE 12.20 Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni

Papa Francisc a ajuns la Palatul Cotroceni unde are loc ceremonia oficială de primire a Suveranului Pontif în prezenţa preşedintelui Klaus Iohannis. Sanctitatea Sa va avea întrevederi cu şeful statului şi cu premierul Viorica Dăncilă.



La evenimentele de la Cotroceni participă şi preşedintele Camerei Deputaţilor Marcel Ciolacu şi preşedintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu.

În public, la ceremonia oficială pentru primirea Suveranului Pontif se află copii şi tineri de la Consiliul Naţional al Elevilor, Alianţa Naţională a Studenţilor din România, Consiliul Tineretului din România, Şcoala Concordia, copiii de la corurile Campus Mundi/ Madrigal, Cercetaşi şi Asociaţia Naţională a Surzilor din România.

VIDEO - Iohannis, în aşteptarea Papei Francisc

UPDATE 11.50 Papa Francisc, salutat de mii de români pe traseul de la aeroport către Palatul Cotroceni

Mii de români s-au strâns pe traseul dintre Aeroportul "Henri Coandă" Bucureşti şi Palatul Cotroceni, pentru a-l saluta pe Papa Francisc, care şi-a început vizita de trei zile în ţara noastră. Sanctitatea Sa merge la Cotroceni.

Oamenii au coborât din maşini pe DN1 ca să aplaude maşina în care se află Papa Francisc

Oamenii au coborât din maşini pe DN1, la intrarea în Capitală, ca să aplaude maşina în care se află Papa Francisc, suveranul pontif ajungând pe teritoriul românesc în urmă cu circa 40 de minute.



După ce a fost primit pe Aeroportul Otopeni, Papa Francisc a fost preluat de un Logan de culoare albastră şi dus către Palatul Cotroceni.

Pe sensul opus, oamenii au oprit maşinile şi au coborât din autoturisme pentru a face poze şi a aplauda.

UPDATE 11.40 Delegaţia, împreună cu Papa Francisc, a urcat în maşini pentru a merge la Cotroceni. Suveranul Pontif s-a urcat într-un Logan simplu de culoare bleumarin, cu numărul SCV-1/ In Papa mobilul Duster alb SCV-2 va urca după vizita de la Cotroceni

Sute de oameni aşteaptă, la ora transmiterii ştirii, în zona Bulevardului Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, zonă în care coloana Suveranului Pontif va circula cu viteză redusă pentru ca Papa Francisc să-i salute pe cei prezenţi.

Pe celelalte porţiuni ale traseului coloana Suveranului Pontif se va deplasa conform protocolului de securitate impus de eveniment şi de aceea, pe aceste tronsoane de deplasare scad şansele de a-l vedea pe Papa Francisc, precizează Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019

UPDATE 11.27 Suveranul Pontif a coborât pe pământ românesc şi salută mulţimea adunată pe Aeroportul Otopeni. Din mulţime se strigă „Vivat Papa”, „Bine aţi venit”. A fost întâmpinat de preşedintele Iohannis, de soţia sa, Carmen şi de reprezentanţi ortodocşi.

Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia sa Carmen Iohannis l-au întâmpinat, vineri, pe Aeroportul "Henri Coandă" Bucureşti pe Sanctitatea Sa Papa Francisc, transmiţându-i Suveranului Pontif că este o plăcere prezenţa acestuia pe pământ românesc.

"Este o mare plăcere să vă avem pe pământ românesc", i-a spus preşedintele Klaus Iohannis Papei Francisc, în timp ce Carmen Iohannis i-a transmis, la rându-i, "suntem fericiţi să vă avem aici".

Primele imagini cu Papa la Bucureşti

Suveranul Pontif a sărutat crucea de la gâtul ÎPS Nifon, arhiepiscopul Târgoviştei.

Papa Francisc s-a dus apoi, în aplauzele celor prezenţi, la un copil în scaun cu rotile şi i-a prins mâinile în semn de salut.

UPDATE 11.25 Sute de oameni aşteaptă, la ora transmiterii ştirii, în zona Bulevardului Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, zonă în care coloana Suveranului Pontif va circula cu viteză redusă pentru ca Papa Francisc să-i salute pe cei prezenţi.

Coborârea din avion

UPDATE 11.20 În curând va coborî pe pământ românesc. Mulţimea este strânsă la scara avionului. Papa Francisc va fi întâmpinat şi de doi copii, frate şi soră, în vârstă de 12 şi 13 ani, îmbrăcaţi în port popular, greco catolici, din familia unui erou al neamului, Augustin Vişa, care a fost arestat pe vremea lui Antonescu.

UPDATE 11.10 Papa Francisc a ajuns în România. Avionul a aterizat pe Aeroportul Otopeni şi Papa Francisc urmează să coboare din aeronavă şi să salute mulţimea. Papa Francisc va fi întâmpinat de preşedintele Klaus Iohannis şi de mai mulţi copii ai Colegiului Catolic.

UPDATE 10.50 Avionul cu Suveranul Pontif, în spaţiul aerian al României.. În circa 20 de minute, avionul Alitalia va ateriza pe Aeroportul Otopeni.

UPDATE 10.40 Aplicaţie Waze specială pentru vizita Papei/ La Cotroceni se curăţă covorul roşu

UPDATE 9.40 Mai mulţi români s-au strâns pe Aeroportul Henri Coandă şi îi aşteaptă pe Suveranul Pontif care va sosi la 10.15, ora de aterizare a aeronavei Alitalia. „Binecuvântat e cel ce vine în numele Domnului” este mesajul din Evanghelia dupa Matei, afişat în română şi italiană pe bannerele de pe aeroport

Copii care cântă în aşteptarea prelatului Bisericii Catolice

Pregătirile pentru venirea Papei









Reuters: Papa Francisc vizitează România, unde va aduce un omagiu martirilor din perioada comunistă

UPDATE 9.15:

Papa Francisc în România. Suveranul Pontif a plecat spre România. Avionul cu care Papa Francisc va veni a decolat de pe Aeroportul din Roma. La aproximativ ora 09:00, Suveranul Pontif a fost îmbarcat în avionul care aparţine Alitalia.

Traseul Papei Francisc în România

Vineri, la sosirea în România, Papa Francisc va fi întâmpinat de către preşedintele Klaus Iohannis la Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” (Otopeni), la ora 11:25, urmând ca ceremonia oficială de primire la Palatul Cotroceni să aibă loc la ora 12:05.

11.40 ZONA BULEVARDULUI KISELLEF. Papa Francisc poate fi salutat, la sosirea în România, pe data 31 mai, în zona Bulevardului Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei. În această zonă coloana Suveranului Pontif va circula cu viteză redusă pentru ca Papa Francisc să-i salute pe cei prezenţi.

Vizita Papei Francisc în România este una istorică şi mult aşteptată pentru mii de oameni, iar pentru buna desfăşurare a evenimentului au fost implementate o serie de măsuri drastice de securitate, pelerinilor recomandându-se să coopereze cu voluntarii şi organizatorii.

În mod previzibil, pentru vizita Papei au fost luate măsuri de securitate drastice. Aşa cum au menţionat şi reprezentanţii Primăriei Capitalei, pe teritoriul Bucureştiului va funcţiona un plan integrat de securitate de cel mai înalt grad, considerat că fiind unul identic cu cel întâlnit la o vizită a preşedintelui Statelor Unite.

Accesul pentru pelerini la evenimentele publice la care va participa Papa Francisc în România se va face după trecerea prin filtrele de securitate, transmite Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”. Pelerinilor li se recomandă să ajungă din timp la zonele de acces.

Mai mult, este interzis accesul participanţilor cu băuturi alcoolice, cu orice fel de animal de companie sau orice alt tip de animal, iar fiecare persoană trebuie să aibă biletul nominal, care nu este transmisibil.

Potrivit programului, Sfântul Părinte pleacă de la Roma vineri, 31 mai a.c., la ora 8.10 de pe aeroportul Roma – Fiumicino cu direcţia Bucureşti – Otopeni, unde urmează să ajungă la ora 11.30, fiind întâmpinat de preşedintele Klaus Iohannis. După primirea oficială de la aeroport, Papa Francisc merge la Palatul Prezidenţial Cotroceni pentru ceremonia de bun venit, vizita de curtoazie la preşedintele României şi întâlnirea cu prim-ministrul. La ora 13.00, la Palatul Cotroceni, Pontiful prezintă primul discurs al vizitei în cadrul întâlnirii cu autorităţile, reprezentanţii societăţii civile şi membrii Corpului Diplomatic.

La 15.45, Papa Francisc merge la Palatul Patriarhiei Bisericii ortodoxe române pentru o întâlnire privată cu Patriarhul ortodox, după care urmează întâlnirea cu Sinodul permanent al Bisericii ortodoxe, în faţa căruia prezintă cel de-al doilea discurs al vizitei. Întrevederea cu reprezentanţii Bisericii ortodoxe se încheie cu vizita Papei şi a Patriarhului la noua catedrală ortodoxă pentru rugăciunea ”Tatăl Nostru” şi cu un cuvânt de salut din partea Succesorului lui Petru. Prima zi a papei în România se încheie cu Sf. Liturghie oficiată în catedrala ”Sf. Iosif” a arhidiecezei romano-catolice de Bucureşti.

Sâmbătă, 1 iunie, la ora 9.30, Pontiful pleacă de la Bucureşti cu avionul spre Bacău, după care merge cu elicopterul la Miercurea-Ciuc, în arhidieceza romano-catolică de Alba-Iulia.

Succesiv, Papa Francisc merge cu automobilul la sanctuarul Fecioarei Maria de la Şumuleu-Ciuc, unde celebrează Sf. Liturghie cu pelerinii prezenţi şi ţine omilia celebrării euharistice. În jurul orei 17.00, Papa ajunge cu elicopterul pe aeroportul din Iaşi. La 17.30 face o vizită la Catedrala romano-catolică, după care merge în faţa Palatului Culturii pentru o întâlnire mariană cu tinerii şi familiile, cărora le adresează cel de-al şaselea discurs al vizitei. În cursul serii, Papa Francisc se întoarce cu avionul la Bucureşti.

Duminică, 2 iunie, Sfântul Părinte pleacă de la Bucureşti cu avionul duminică, la ora 9.00, cu direcţia Sibiu, de unde merge cu elicopterul la Blaj, sediul istoric al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică. Aici, Pontiful celebrează Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie cu beatificarea a şapte episcopi greco-catolici martiri, ritul sacru desfăşurându-se pe Câmpia Libertăţii de la Blaj.

Papa prezintă omilia celebrării euharistice şi recită antifonul marian pascal ”Regina Coeli” (”Bucură-te, Regina Cerului”). După prânzul cu suita papală, Sfântul Părinte are o întâlnire cu comunitatea rom din Blaj. În jurul orei 17.00, Papa soseşte cu elicopterul la aeroportul din Sibiu pentru ceremonia de rămas bun. Papa Francisc pleacă din România cu avionul duminică, 2 iunie a.c., la 17.30, urmând să ajungă pe aeroportul Roma – Ciampino în jurul orei locale 18.30.

50.000 de pelerini, aşteptaţi la manifestările dedicatei vizitei Papei. Restricţii şi măsuri de circulaţie



HARTĂ ACCES PELERINI AICI

Autorităţile estimează că la evenimentele dedicate vizitei Papei Francisc în Bucureşti sunt aşteptaţi 50.000 de persoane, în acest sens Primăria Capitalei anunţând restricţiile rutiere dispuse. Municipalitatea mai spune că echipele de asistenţă socială şi 400 de poliţişti locali vor fi pe teren.

„Având în vedere sosirea la Bucureşti, în data de 31 mai, a Sanctităţii Sale Papa Francisc, eveniment care face parte din vizită apostolică a Suveranului Pontif în România, care va avea loc în perioada 31 mai - 2 iunie, pe teritoriul Capitalei va funcţiona un plan integrat de securitate de cel mai înalt grad, considerat că fiind unul identic cu cel întâlnit la o vizită a preşedintelui Statelor Unite”, arată Primăria Capitalei, printr-un comunicat de presă.

Primăria Capitalei va contribui la organizarea evenimentului după cum urmează:

- Poliţia Locală va suplimenta numărul echipajelor din teren atât pentru fluidizarea traficului, cât şi pentru asigurarea ordinii şi siguranţei publice, în special în zonele foarte aglomerate. Sunt mobilizaţi aproximativ 400 de poliţişti locali.

- Echipe mobile ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti vor fi permanent pe teren, şi vor distribui apă plata în zonele unde vor avea loc manifestările şi vor acordă sprijin tuturor celor care vor avea nevoie.

- Administraţia Spitalelor şi Serviciilor Medicale Bucureşti a adoptat un plan de măsuri pentru cele 19 spitale pe care le administrează, ce se va aplica chiar de joi, 30 mai. Astfel, în toate unităţile spitaliceşti administrate de ASSMB se va asigura serviciul de gardă consolidat cu garda de specialitate, iar echipe mixte ASSMB-spitale vor coordona activităţile 24/24 ore.

- Se va suplimenta numărul operatorilor de salubritate şi vor fi amplasate 250 de toalete ecologice în zonele aglomerate.

De asemenea, au fost impuse şi restricţii de circulaţie, „având în vedere afluxul foarte mare de pelerini şi turişti care vor veni în Capitală, autorităţile estimând un număr de aproximativ 50.000 de persoane”.

„Pe durata vizitei, pe teritoriul Capitalei funcţionează planul integrat de securitate pentru vizitele oficiale ale şefilor de stat. Sunt mai multe locaţii pentru care instituţiile abilitate au stabilit restricţii majore de acces şi circulaţie, în special în zonele Palatul Patriarhiei Ortodoxe Române, Nouă Catedrala Ortodoxă a Neamuluişi Catedrala Româno-Catolică Sfântul Iosif”, se mai arată în comunicatul municipalităţii.

Începând cu data de 30 mai 2019, ora 18.00 au fost interzise opririle şi staţionările maşinilor, în următoarele zone: zona Fântâna Mioriţa, alveolele Kiseleff din zona Monumentului Infanteristului, PiaţaVictoriei parcarea TNT, Calea Victoriei între Piaţa Victoriei şi Bd. Regina Elisabeta, Bd. Regina Elisabeta (inclusiv alveolele destinate parcărilor), Piaţa Mihail Kogălniceanu, Bd. Eroilor, Bd. Eroii Sanitari, Bd. Marinescu între Şos. Cotroceni şi Piaţa Eroilor, Bd. Ştirbei Vodă între Calea Plevnei şi str. Berzei (bandă I către str. Luterană), str. Constantin Stahi (începând cu dată de 30 mai 2019, ora 8.00, până la dată de 02 iunie 2019, ora 10.00), Piaţa Papa Ioan Paul al ÎI-lea, Bd. Schitu Măgureanu (stânga/dreapta), Splaiul Independenţei între Pod Izvor şi Pod Şerban Vodă, str. Vasile Pârvan, str. Berzei între Calea Plevnei şi str. Ştirbei Vodă, str. Ştirbei Vodă între str. Berzei şi Calea Victoriei.

Catedrala Mântuirii Neamului - în perioada 30 mai, ora 20.00 – 31 mai 2019, ora 21.00, este interzisă oprirea şi staţionarea autovehiculelor în Piaţa Arsenalului, str. Izvor, Bd. Naţiunile Unite.

Catedrala Sfântul Iosif - începând cu data de 28.05.2019, ora 20.00, sunt opririle şi staţionările în scuarul situat la intersecţia str. Berthelot cu str. Luterană.

În perioada 30 mai 2019, ora 08.00 – 31 mai, ora 22.00, sunt interzise opririle şi staţionările vehiculelor pe str. Banului între Budişteanu şi Calea Victoriei, totodată este restricţionat traficul rutier pe str. Banului, începând cu ora 20.00 până pe 31 mai, ora 22.00.

Începând cu data de 29.05.2019, ora 20.00, sunt interzise opririle şi staţionările pe str. Luterană, între str. Berthelot şi str. Ştirbei Vodă; str. Berthelot între Spiru Haret şi Calea Victoriei, str. General Budişteanu între str. Berthelot şi str. Calea Griviţei, str. Teodor Aman, str. Spiru Haret, intrarea Sfântul Sava.

Începând cu data de 30 mai, ora 20.00, parcarea situată pe str. George Enescu cu Calea Victoriei doar în zona locurilor publice de parcare precum şi parcarea situată în dreptul Palatului Ştirbei Vodă în zona intersecţiei cu Calea Griviţei au fost eliberate.

Începând cu data de 30 mai, ora 19.00, au fost interzise oprirea şi staţionarea vehiculelor în parcarea Sălii Palatului precum şi pe breteaua Kretzulescu precum şi pe breteaua Ştirbei (Auditorium); pe str. Ion Câmpineanu între str.Luterană şi str. Walter Mărăcineanu.

Piaţa George Enescu - Începând cu data de 30 mai, ora 07.00, au fost eliberate următoarele parcări: parcările de pe str. Benjamin Franklin între Calea Victoriei şi str. Nicolae Golescu; breteaua care face legătura între str. Benjamin Franklin şi str. Episcopiei, pe str. Constantin Esarcu; parcarea din zona Episcopiei cu str. George Clemenceau precum şi pe str. Episcopiei până pe Calea Victoriei, str. Valter Mărăcineanu (Aleea Biserica Kretzulescu) de la Calea Victoriei până pe Ion Câmpineanu, str. Ştirbei Vodă breteaua adiacentă de la intersecţia Lutherană până pe Calea Victoriei; parcarea aferentă Sălii Palatului, str. Dem I. Dobrescu între str. Boteanu şi Calea Victoriei (aceasta va fi eliberată începând cu data de 28 mai 2019, ora 20.00); parcarea de pe str. Academiei între Ion Câmpineanu şi Dem I. Dobrescu adiacent Monumentului Renaşterii.

Papa Francisc va vizita România în perioada 31 mai – 2 iunie 2019. Suveranul Pontif va avea o întâlnire cu preşedintele României, Klaus Iohannis, pe 31 mai, la ora 12.20, urmată apoi de o întâlnire cu premierul României, care va avea loc tot la Palatul Cotroceni.

Trei spitale mobile vor fi în Capitală, nouă în Miercurea Ciuc şi patru în Iaşi pentru vizita Papei

Trei spitale mobile vor fi instalate în Capitală, nouă în Miercurea Ciuc, patru în Iaşi, în timp ce în Blaj vor fi amplasate şapte puncte de prim ajutor, pe durata vizitei Papei Francisc în România, anunţă Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”.

În cele patru oraşe din ţară în care Sanctitatea Sa va oficia slujbe religioase şi se va întâlni cu pelerinii, se vor afla echipaje de pompieri şi paramedici SMURD care pot acorda sprijin şi prim-ajutor populaţiei. Atât credincioşii, cât şi localnicii pot solicita şi primi asistenţă medicală de urgenţă în punctele de prim-ajutor şi spitalele mobile SMURD amplasate în aceste zone.

Participanţii la aceste activităţi publice sunt rugaţi, pentru siguranţa lor, să respecte recomandările autorităţilor de la faţa locului. De asemenea, dacă sesizează persoane aflate în dificultate sau eventuale situaţii de urgenţă, să anunţe imediat personalul IGSU prezent în dispozitivele din apropiere sau să semnaleze cazul la 112.

"Sfătuim populaţia să urmărească prognozele meteo pentru zonele în care se va desfăşura vizita Suveranului Pontif şi să aibă îmbrăcămintea adecvată, în funcţie de situaţie. În cazul unor fenomene meteorologice extreme, recomandăm celor prezenţi să se îndepărteze de copaci, stâlpi de electricitate sau panouri publicitare şi să se adăpostească în interiorul clădirilor ori al altor spaţii publice", arată Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”.

În Bucureşti vor fi instalate trei spitale mobile, în următoarele locaţii:

1. La Catedrala Mântuirii Neamului (două spitale).

2. La Catedrala Romano - Catolică Sf. Iosif.

În Miercurea Ciuc vor fi instalate nouă spitale mobile şi puncte de prim-ajutor în următoarele locaţii:

1. În curtea Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc;

2. În Şaua Şumuleului, la intersecţia drumurilor spre localitatea Leliceni;

3. În Şaua Şumuleului, la intersecţia drumurilor spre localitatea Păuleni-Ciuc;

4. Pe Dealul Şumuleului, la liziera pădurii (4 spitale);

5. În parcarea de lângă Catedrala Franciscană din Şumuleu-Ciuc (două spitale).

În Iaşi vor fi amplasate patru spitale mobile şi puncte de prim-ajutor în următoarele locaţii:

1. Catedrala Catolică;

2. În parcarea de lângă Prefectură;

3. Pe strada Palat (în partea stângă a Palatului Culturii);

4. Pe strada Anastasie Panu (în partea dreaptă a Palatului Culturii).

În Blaj vor fi amplasate şapte puncte de prim ajutor în următoarele locaţii:

1. La gara CFR;

2. În curtea Spitalului Municipal Blaj;

3. În curtea Liceului Agricol din Piaţa 1848;

4. La Capela „Barbu Lăutaru”;

5. La Piaţa Agroalimentară din Câmpia Libertăţii;

6. Lângă scena din Câmpia Libertăţii.

Sute de oameni aşteaptă, la ora transmiterii ştirii, în zona Bulevardului Kiseleff, între strada Arhitect Ion Mincu şi Piaţa Victoriei, zonă în care coloana Suveranului Pontif va circula cu viteză redusă pentru ca Papa Francisc să-i salute pe cei prezenţi.

Pe celelalte porţiuni ale traseului coloana Suveranului Pontif se va deplasa conform protocolului de securitate impus de eveniment şi de aceea, pe aceste tronsoane de deplasare scad şansele de a-l vedea pe Papa Francisc, precizează Comitetul Interministerial pentru Securitate „Vizită Papa Francisc 2019”.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.