Liviu Vasilescu a demisionat din funcţia de şef al Poliţiei Române

Liviu Vasilescu si-a dat demisia după ce a fost aspru criticat în spaţiul public după întâlnirea cu liderii clanului Duduianu. Vasilescu s-a întâlnit în miez de noapte, la inceputul lunii august, cu interlopii pentru a negocia condiţiile înmormântării unui fost lider al clanului.



Ulterior, şeful Poliţiei Române a explicat că a negociat strict pentru siguranţa bucureştenilor pentru că aveau semnale că la ceremonie ar participa câteva mii de persoane.

”Vă rog să-mi permiteţi ca de azi să mă retrag din funcţia de inspector general al Poliţiei Române, să rămân ofiţer de poliţie şi să-i îndeplinesc sarcinile care-mi vor fi încredinţate”, anunţă Liviu Vasilescu.

El spune că şi-a făcut datoria cu bunăcredinţă şi integritate profesională

„Atât ca ofiţer de execuţie, cât şi ca manager mi-am făcut datoria cu onoare şi bună credinţă, integritate profesională, fiind principiul care m-a ghidat în întreaga carieră. În ultimul timp am constatat un atac mediatic concertat asupra Poliţiei Române şi Ministerului AI într-o per în care ţara are nevoie de linişte şi conjugarea tuturor eforturilor pentru protejarea cetăţenilor”, mai spune Vasilescu.

Potrivit unor imagini apărute în spaţiul public, Liviu Vasilescu s-a întâlnit cu membri ai clanului Duduianu după moartea lui Emi Pian.