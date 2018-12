LOTO 6/49. Trageri LOTO pentru 31 decembrie. Premii mari de Revelion

Urmatoarele trageri loto vor avea loc luni, 31 decembrie, cand Loteria Romana organizeaza TRAGERILE LOTO SPECIALE DE ANUL NOU. Fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din tragerile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40.

Tragerile LOTO SPECIALE vor avea loc începând cu ora 17:15.

Fondul de castiguri al categoriei I va fi suplimentat pentru fiecare din tragerile Loto 6/49, Joker si Loto 5/40, după cum urmează:

Loto 6/49: 500.000 de lei

Joker: 250.000 de lei

Loto 5/40: 50.000 de lei

La Tragerile Loto Speciale de Craciun de duminica, 23 decembrie, Loteria Romana a acordat 16.913 castiguri in valoare totala de 1.306.041,53 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 2,82 milioane de lei (peste 600.000 de euro) iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 1,55 milioane lei (aproximativ 334.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 3,48 milioane de lei (aproximativ 750.000 de euro) iar la Noroc Plus, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de peste 101.500 de lei (aproximativ 22.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1 milion de lei (peste 218.000 de euro), iar la Super Noroc, la aceeasi categorie, este in joc un report in valoare de aproximativ 195.000 de lei (aproximativ 42.000 de euro).

La tragerea Loto 6/49 de duminica, 23 decembrie 2018, la categoria a II-a, s-au înregistrat 3 câştiguri în valoare de 79.888,40 lei fiecare. Biletele norocoase s-au fost jucat la agenţia 24-031 din Viseul de Sus, judetul Maramures, la agentia 37-004 din Barlad, judetul Vaslui si la agentia 71-032 din sectorul 1, Bucuresti.

