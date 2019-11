Lucrări oprite pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda. Muncitorii protestează pentru că nu mai au material de lucru. Ce spune CNAIR

Muncitorii uneia dintre firmele care lucrează la construcţia lotului 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda s-au strâns luni dimineaţa pe şantier pentru a atrage atenţia autorităţilor că nu mai au material de lucru, iar firma are de încasat peste 4,5 milioane de lei pentru lucrările făcute în ultima perioadă.

Reprezentantul firmei, care este unul dintre subcontractorii cu care Aktor lucrează la construcţia lotului 2 al autostrăzii Sebeş-Turda, a declarat, luni dimineaţă, că muncitorii s-au strâns pe şantier pentru a protesta, declarând că nu pot lucra pentru că nu mai au materiale, iar firma nu şi-a mai primit banii pentru lucrările făcute de o lună şi jumătate.

„De săptămâna trecută Aktor nu ne-a mai livrat material pentru realizarea terasamentelor, deşi au fost anunţaţi de către mine, în urmă cu 2-3 săptămâni că se va termina acel material din care am exploatat până în data de 18 noiembrie. (...) Le-am trimis o notificare scrisă, atât dânşilor, cât şi firmei de consultanţă, CNAIR-ului, DRDP-ului Cluj. Până în momentul de faţă nu am primit absolut niciun răspuns. Societatea noastră are facturi scadente şi restante în valoare de 4.500.000, plus dacă luăm în considerare ce s-a lucrat în luna noiembrie. (...) Până acum o lună şi jumătate nu am avut probleme cu banii, ni s-au plătit”, a declarat Mircea Rotar, şef de şantier al firmei subcontractoare.

El a mai spus că prin protestul organizat luni, firma vrea să atragă atenţia atât CNAIR, cât şi noului ministru şi DRDP Cluj, că daca problemele continuă „va mai dura încă doi ani până se va termina această autostradă”.

Lotul 2 al autostrăzii Sebeş-Turda are 24,25 km, iar potrivit datelor publicate de CNAIR în luna octombrie, stadiul fizic al construcţiei era de 60,2%, în timp ce stadiul financiar era de 48,59%.

CNAIR despre greva de pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda: Nu avem plăţi restante

CNAIR precizează, după greva de pe lotul 2 al Autostrăzii Sebeş-Turda, că nu are plăţi restante faţă de antreprenor şi a convocat factorii de decizie pentru a afla situţia plăţilor restante.



CNAIR este în grafic cu plăţile către Asocierea Aktor Technical Societe Anonyme (AKTOR SA) - S.C. EuroConstruct Trading 98 S.R.L., Antreprenorul lotului 2 al Autostrăzii Sebeş – Turda.

„În acest an, CNAIR a solicitat antreprenorului în numeroase rânduri să plătească la timp prestatorii şi furnizorii, tocmai pentru a evita apariţia unor astfel de situaţii. Precizăm că CNAIR i-a convocat astăzi, 25.11.2019, în regim de urgenţă, pe factorii de decizie ai antreprenorului ca să prezinte situţia plăţilor restante în cadrul acestui proiect, precum şi calendarul achitării acestora”, se arată într-un comunicat transmis luni de CNAIR.

