Ludovic Orban: Dacă apare vreun caz de CoVID la vreun elev, nu se datorează interacţiunii de la şcoală

„Noi am emis ordinele necesare, ordinul comun al ministrului sănătăţii şi ministrului educaţiei privind regulile care trebuie respectate în desfăşurarea activităţilor şcolare de pregătire a examenului de evaluare şi a examenului de bacalaureat. Am asigurat măşti pentru fiecare unitate şcolară, atât pentru elevii care au nevoie de măşti, cât şi pentru cadrele didactice implicate în procesul de pregătire. Dacă apare vreun caz de îmbolnăvire, eu am convingerea că acest caz de îmbolnăvire nu se datorează interacţiunii de la şcoală pentru că, în ceea ce ne priveşte, urmărim cu maximă atenţie, prin toate entităţiile Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, modul de desfăşurare a activităţii în şcoli, respectarea regulilor de distanţă fizică, respectarea regulilor de protecţie şi, ca atare, toate măsurile pe care le-am luat au ca scop să împiedice îmbolnăvirea elevilor”, a declarat Ludovic Orban.

El a mai spus că anchetele epidemiologice vor evidenţia cauzele.

„Cu siguranţă anchetele epidemiologice vor duce la persoanele cu care au intrat în contact elevii respectivi, astfel încât să se poată dispune toate măsurile pentru a nu pune în pericol alte persoane”, a mai spus premierul.

Marţi a fost raportat primul caz de elev infectat cu noul coronavirus. Este vorba despre un elev din clasa a VIII-a de la Liceul cu Program Sportiv din Iaşi. Colegii cu care a intrat tânărul în contact nu mai vin la şcoală.