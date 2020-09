Magistrala M5, nou termen amânat. Orban, despre data inaugurării: „Nu dau pronosticuri”

Premierul Ludovic Orban a evitat, luni, să prezinte un termen clar pentru finalizarea magistralei de metrou M5, însă a dat asigurări că acest lucru va avea loc în cursul acestui an.

Declaraţii de presă susţinute de ministrul Transporturilor Lucian Bode. LIVE TEXT:

- In 2017 ar fi trebuit recepţionată magistrala M5. In 2019, Guvernul de dinaintea noastra a dat asigurări că până în decembrie poate fi recepţionată.

- Iată că suntem în iunie 2020 şi constatăm: structurile şi finisajele pentru magistrala M5 sunt gata. Din pacate termenul asumat, neforţat, de antreprenori, benenficiar, adica darea in folosire pentru 30.06.2020, nu poate fi respectată.

- Din acest motiv îmi cer scuze in numele celor 17 ministri care au condus Metrorex din 2011. La preluarea mandatului am afirmat clar ca magistrala M5 e foarte importanta. Saptamanal am avut sedinte de progres, am avut sapte intalniri la are am participat si eu.

- Sunt mulţi care doar dau explicaţii de ce nu s-a întamplat ce trebuia să se întâmple. Cred ca e momentul ca acesti oameni să nu mai lucreze in acest minister. La sfarsitul lunii mai am fost informat referitor la problemele de la centrala de ventilatie si evacuare a apei, in zona pietei Moghioros. Astfel lucrările tehnice vor fi intarziate. Legat de aceste probleme invit pe domnul director Mustetea sa prezinte cateva detalii referitoare la probele tehnologice. Dupa dansii il invit pe domnul Orban sa se adreseze:

Musteţea: -Trebuie sa lasam apa sa se depresioneze sa curga de pe lentila de argila, in asa fel incat nisipul sa nu fie antrenat de apa, sa nu patim vreun accident. Totul va fi pentru siguranta constructiilor si a calatorilor. Am avut o intarziere de peste doua saptamani din cauza unui caz de COVID. - Problemel tehnologice sunt foarte complexe, de la escalatoare, probe functionare, continuand cu instalatiile vazute in statia Favorit, care sunt testate separat, au parte de probe tehnologice, instalatii sanitare, tot ce inseamna componente ale retelei de metrou. Cea mai importanta proba se realizeaza cu trenul, cu sistmeul de automatizare si siguranta a traficului. Declaraţii de presă susţinute de Ludovic Orban LIVE TEXT: - Dezvoltarea metroului reprezinta o prioritate pentru mine. Ca ministru al transporturilor am reluat lucrarile la tronsunul 1 mai- Laromet. Instalatiile au fost aproape gata in scurtul meu mandat. - Acest proiect al magistralei 5, spre Drumul Taberei, e pornit din perioada respectiva, desi nu am apucat sa lansam licitatia. A durat mult pana la faza de executie. magistrala va fi data in folosinta cat de repede e posibil. Investitiile facute aici au utilitate, lucrarea este foarte complexa, cu multe elemente de noutate. Numarul de scari rulante este cu aproape 50% mai mare decat cel din restul de statii. Sistemele autopmatice, de comunicatii, de comanda, sunt ultramoderne. Sunt detalii tehnice care reprezinta o noutate pe aceasta magistrala, care cresc siguranta de exploatare si asigura confort si vitreza de deplasare superioara. Intentionam sa investim in continuare in metrou. - Tronsonul spre Otopeni trebuie sa intre in linie dreapta, sa gaseasca proiectanti si constructori. Reteaua de metrou e foarte importanta pentru asigurarea unei infrastructuri urbane rapide si nepoluante. Va multumesc. - Referitor la metroul din Drumul Taberei, acesta va fi pus in circulatie cand se poate, nu dau pronosticuri. Am analizat problemele tehnice, pentru care nu se poate aplica o tehnologie mecanica de sapare, ci e nevoie de sapare manuala. Tehnic se poate realiza in maxim doua luni. Important e ca metroul sa fie pus in functiune cat mai repede posibil, cand va fi finalizat tehnic, fara riscuri pentru deplasare.

Premierul Ludovic Orban efectuează o vizită de lucru la şantierul Magistralei de metrou M5. Alături de premier este prezent şi ministrul Transporturilor, Lucian Bode.