Mama care a filmat viermi la Pediatrie: Medicii au condiţionat externarea de nedepunerea plângerii

Mama care a filmat cina cu viermi de la Spitalul de Urgenţă pentru Copii din Cluj-Napoca acuză medicii că au condiţionat externarea copilului său de nedepunerea unei plângeri. Femeia spune că a fost insultată şi jignită.

Ana Vădean a declarat, vineri, la Cluj-Napoca, într-o conferinţă de presă susţinută în faţa Spitalului de Urgenţă pentru Copii, că a fost internată cu copilul ei, care avea pneumonie, la Pediatrie 1 şi că pateul cu viermi l-a primit de la spital.

„Eu nu fac parte din niciun partid, nu fac politică, am fost doar o mamă internată cu copilul la Pediatrie 1, bolnav de pneumonie, iar după 3 zile a luat rotavirus. Pateul l-am primit seara la cină, nu l-am băgat în sertar, l-am ţinut cam o oră, apoi i-am arătat asistentei că are un vierme şi nu ştiam ce să fac, mi-a spus să nu îl arunc, ci să-l păstrez pentru probe. A venit medicul şi i-am spus că nu vreau să fac nicio plângere, ci să plec acasă cât mai repede, iar replica sa a fost, <dacă nu depuneţi plângere împotriva spitalului vă pot face externarea, dacă depuneţi, va trebui să aşteptaţi până ce autorităţile vor verifica ceea ce s-a întâmplat>. Medicul are rolul de a vedea starea de sănătate, nu de a pune presiune pe mine pentru a da sau nu declaraţii”, a spus Vădean.

Aceasta susţine că a fost insultată şi jignită de reprezentanţii spitalului, reclamând faptul că, după incident, nimeni nu şi-a cerut scuze.

„Eu am filmat viermele şi pateul şi am trimis filmuleţul unei prietene. Eu am mai făcut un selfie cu un gândac într-o seară, apoi am filmat două ploşniţe vii pe scări, ca un fel de glumă. Dar faza cu viermele şi pateul mi-a pus capac şi cel mai tare m-au durut afirmaţiile nefondate ale spitalului, că m-au defăimat. Nu ştiu, m-au văzut că nu sunt mai bine îmbrăcată, dar chiar nu suntem proşti, am făcut o facultate, nu se poate aşa ceva. Am un handicap motor, dar nu trebuie să ne calce în picioare”, a mai spus mama.

Ana Vădean a subliniat că merele, de care spuneau cei de la spital că ar fi fost ţinute în sertar şi de acolo ar fi putut proveni viermele, le-a primit tot de la spital, nu le-a adus de acasă şi nu le-a ţinut în sertar, ci în frigider.

După externarea din spital, femeia a depus plângere în scris la DSP Cluj, aşteptând un răspuns.

Deputatul USR, Emanuel Ungureanu, cel care făcut public cazul cinei cu viermi, a declarat la rândul său, în aceeaşi conferinţă de presă, că autorităţile au pus presiune pe părinţii care au dezvăluit situaţiile din Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca pe motiv că afectează imaginea unităţii medicale.

„Am făcut un apel la Ministerul Sănătăţii, la DSP să ia măsuri ca, până vom vedea un spital de copii monobloc la Cluj-Napoca, în aceste secţii să avem curăţenie. Din informaţiile mele, spitalul a fost amendat cu 3000 de lei de DSP Cluj. Vreau să avertizez orice funcţionar public care ameninţă şi şantajează părinţii, că le voi face plângere penală”, a spus Ungureanu.

Purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Cluj, Valentin Jucan, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că Spitalul de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca este în subordinea CJ Cluj, astfel încât roagă toate persoanele, părinţii care întâmpină anumite neplăceri, care constată lipsuri în organizarea sanitară, să sesizeze instituţia, dar şi DSP Cluj, fără nicio rezervă.

„Dacă părinţii susţin că externarea le-a fost condiţionată de nedepunerea unei plângeri, dacă au o probă în acest sens, să vină să sesizeze atât CJ Cluj, instituţie care nu tolerează astfel de lucruri, cât şi organele de anchetă”, a spus Jucan.

În ceea ce îl priveşte pe deputatul Emanuel Ungureanu, Jucan a afirmat că acesta nu a fost la Consiliul Judeţean Cluj în ultimii trei ani şi nici nu a fost interesat să îşi arate disponibilitatea de a sprijini sistemul de sănătate aflat în coordonarea CJ.

„Am primit doar atacuri. În ceea ce priveşte spitalul pediatric monobloc, deputatul Ungureanu nu a mişcat un deget pentru a facilita obţinerea unui teren, nu a iniţiat un proiect de lege pentru obţinerea terenului necesar. Suntem, deja, în campanie electorală, şi cred că nimeni nu ar trebui să îşi construiască o astfel de campanie folosindu-se de copii”, a spus Jucan.

Acesta a precizat că CJ Cluj a identificat un teren în Cluj-Napoca unde se va construi în 5 ani un spital monobloc de pediatrie de ultimă generaţie, din fonduri europene.

