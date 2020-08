Manager de pensiune din Delta Dunării: În acest weekend suntem full. Avem rezervări peste capacitatea noastră

Măsurile pentru siguranţa turiştilor, bifate. Afacerile din Deltă Dunării se redeschid în forţă. După luni de zile de izolare, românilor le este dor de natură. Dovada sunt chiar rezervările care se fac pe bandă rulantă.

Tudor Enache -manager pensiune OBRETIN: În acest weekend noi avem deja full, suntem plini. Am avut rezervări peste capacitatea noastră de cazare. În următoarea lună urmează să ne dublăm capacitatea.

La primul semnal al Guvernului, patronii îşi deschid şi restaurantele.

Dragoş Anastasiu– Green Village Resort, preşedinte Eurolines: Nu deschidem încă restaurantele, aşteptăm tot ce se întâmplă din punct de vedere legislativ, dar ne-am luat o serie întregă de măsuri. 00:28

Daniela Iancu, specialist marketing Green Village: Am simplificat procedurile de check in şi check out pentru a limita pe cât posibil interacţiunea cu celelalte persoane. În momentul sosirii, turistul va avea posibilitatea de a merge direct la cameră, unde îşi va găsi atât bagajul cât şi cheia în uşă. Check out-ul se va realiza la recepţia resortului în baza unei programări.

Noi ne asumăm această responsabilitate, atât pentru angajaţii noştri cât şi pentru turişti, spune Dragoş Anastasiu