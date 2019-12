Marian Burcea vrea şefia unui spital chiar dacă are dosar. „Şi doamna Kovesi a candidat ca procuror european”

Marian Burcea, fost preşedinte CNAS, trimis în judecată de DNA într-un dosar de corupţie, spune că va candida pentru şefia Spitalului de Oftalmologie din Capitală la solicitarea colegilor săi. „Şi doamna Kovesi, cu dosare penale, a candidat ca procuror european”, spune Burcea pentru MEDIAFAX.

“Sunt o persoană care 40 de ani a avut o viaţă imaculată, medic, conferenţiar universitar, medic chirurg cu mii de pacienti operaţi. O viaţă exemplară: nu am averi, nu am decât doi copii foarte buni cu care mă mândresc. (...) Am fost 100 de zile de serviciu, respectiv 5 luni calendaristice numit intr-un post la Casa Naţională (...) nu mă acuză nimeni că am furat de la cineva ceva, nici chiar o sticlă de apă minerală. Mă acuză că i-am lăsat pe unii care furau din 2014 şi care erau urmăriţi de procuratura de pe lângă Trebunalul Bucureşti. Eu, într-o sută de zile, trebuia să fiu peste procuratură şi să-i prind pe aceia. N-aveam aceste atribuţii”, a declarat Marian Burcea pentru MEDIAFAX.

Precizările vin după ce Burcea candidează pentru funcţia de manager al Spitalului de Oftalmologie din Capitală.

În privinţa dosarului de corupţie în care este implicat, Marian Burcea a precizat că magistraţii ar putea trimite cauza înapoi la procurori.

„Am o prezumţie de nevinovăţie, dosarul e intr-o cameră preliminară de un an şi jumătate şi s-ar putea, are toate şansele, să meargă inapoi la procuratură, pentru că eu nu am o faptă penală. (...) Colegii m-au rugat să candidez la acest post, eu nu mai vreau nici posturi, eu nu mai vreau nimic, eu vreau să-mi vad de viaţa mea şi de sufletul distrus de această procuratură”, a mai spus Burcea.

Fostul şef al CNAS a dat exemplu situaţia fostei şefe DNA: “Şi doamna Kovesi cu nişte dosare penale - treaba dumneaei -, a candidat ca procuror european”.

Marian Burcea a fost trimis în judecată în luna iulie 2018, alături de zeci de inculpaţi, în dosarul CNAS, faptele cercetate fiind decontarea nelegală a unor servicii de îngrijiri medicale la domiciliu fictive.

Fostul preşedinte al CNAS a fost trimis în judecată, sub control judiciar, pentru constituire a unui grup infracţional organizat, folosirea influenţei, în exerciţiul funcţiei de conducere din cadrul unei persoane juridice fără scop patrimonial, în scopul obţinerii de foloase necuvenite şi abuz în serviciu.

