Marius Budăi: Nu a spus nimeni că desfiinţăm Pilonul II de pensii

Marius Budăi, ministrul Muncii şi Justiţiei Sociale, a susţinut, miercuri seara, că o dovadă a faptului că nu se doreşte desfiinţarea Pilonului II de pensii este faptul că li se permite administratorilor de pensii private să investească în parteneriate public-private.

„Nu a spus nimeni că desfiinţăm Pilonul II de pensii. Mai mult de atât, le-am dat posibilitatea administratorilor din Pilonul II de pensii să investească în parteneriatul public-privat. Un parteneriat care este 100% garantat de stat. Ce vreţi dovadă mai mare a faptului că nu vrem să desfiinţăm acest pilon, dând această posibilitate de investiţii în parteneriatele publice-private? Nu vrem să deranjăm, nu vrem să supărăm, nu vrem să desfiinţăm, dar vrem să informăm corect, că populaţia trebuie să ştie corect ce este cu banii lor şi cât s-a strâns acolo, să fie clar în posibilitatea să ia o decizie în cunoştinţă de cauză”, a afirmat, miercuri seara, Marius Budăi, la Digi 24.

Pe lângă schimbarea precizată de ministrul Muncii, comisionul de administrare de 2,5% a fost redus la 0,5% pentru administratorii de fonduri de pensii private, de la începutul acestui an, iar comisionul pentru performanţă a fost stabilit la 0,02-07%, în funcţie de inflaţie, conform OUG nr. 114/2018. În plus, administratorii de fonduri de pensii vor trebui să-şi majoreze semnificativ, în unele cazuri şi de 20 de ori, capital social, în funcţie de valoarea activelor administrate, până la sfârşitul acestui an.

De asemenea, din septembrie, cei care au contribuit cel puţin cinci ani la Pilonul II de pensii vor putea să renunţe la cota de contribuţie de 3,75% virată către Pilonul II de pensii, iar aceasta să fie alocată pentru Pilonul I de pensii, prevede acelaşi act normativ.

„Banii pe care i-aţi depus la Pilonul II (în cazul retragerii de la acesta, după minimum cinci ani de cotizare - n.red.) rămân acolo, iar în momentul în care ieşim la pensie beneficiem de ei. Sub nicio formă nu te poţi muta cu banii (de la Pilonul II la Pilonul I - n.red.). (...) Nu aş vrea ca populaţia să creadă, şi fără să critic Pilonul II de pensii, că banii din acest pilon vor asigura la pensie nu ştiu ce sumă. Din calculele noastre, până acum vor fi şi cei care vor lua şi 30, 40, şi 50 de lei, lunar. Diferenţa între Pilonul I de pensii, care este un pilon social, şi Pilonul II de pensii este că prin Pilonul I, oricât am trăi, vom avea pensia asigurată. În Pilonul II de pensie voi lua bani de acolo până se va termina ceea ce am contribuit”, a explicat Budăi.

