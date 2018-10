Mii de persoane participă, marţi seară, la marşul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, pentru a arăta că nu a fost uitată ziua de 30 octombrie 2015.

201 afişări

Ora 19.30: Peste 2.000 de persoane au pornit, marţi seară, într-un marş de comemorare a victimelor din clubul Colectiv. Oamenii au aprins torţe şi merg către Clubul Colectiv în ritmuri de chitară.

Peste 2.000 de persoane, potrivit unor surse, au pornit în marş către Clubul Colectiv, în linişte, pentru a le aduce un omagiu victimelor incediului din 30 octombrie 2015. Oamenii au aprins torţe şi merg în ritmuri de chitară către Club, ţinând în mână flori, lumânări şi drapelul României.

Ora 19.00: Peste 100 de persoane participă, marţi seară, la marşul de comemorare a victimelor din clubul Colectiv, pentru a arăta că nu a fost uitată ziua de 30 octombrie 2015. Oamenii spun că tragedia a devenit un simbol, deoarece atunci s-a strigat pentru prima oară „Corupţia ucide”.

Peste 100 de persoane se află, potrivit organizatorilor, în Parcul Unirii din Capitală, pentru a participa la marşul de comemorare victimelor tragediei din clubul bucureştean Colectiv. Oamenii au adus flori şi vor aprinde torţe, pentru a arăta că nu a fost uitat momentul 30 octombrie 2015.

„Nimic nu s-a schimbat. Ar trebui să se schimbe radical sistemul, care este terminat la ora actuală. Să facă spitale, să se bage aparatură. Există aparatură nefolosită. Avem mult de învăţat. Trebuie să ne mai şi trezim. Şi să plece guvernanţii care nu au făcut nimic. După cum se vede, au trecut trei ani de la Colectiv, nu s-a făcut nimic, nu s-au găsit vinovaţii. După părerea mea, sunt responsabili patronii Clubului care nu aveau autorizaţie, clubul nu a fost construit cum trebuie. Şi autorităţile au o parte din vină, poate chiar mai mult. Aici comemorăm trei ani de la Colectiv. Nu i-am uitat, nu îi vom uita, vrem dreptate şi să se trezească românii care încă dorm”, a declarat Denisa.

Un alt participant la manifestare a venit cu chitara, pentru a-şi exprima preţuirea faţă de chitariştii trupei Goodbye to Gravity.

„Am fost prieten cu Pascu (chitaristul trupei Goodbye to Gravity, care şi-a pierdut viaţa în incendiu n.r.), iar pe Mihai Alexandru l-am învăţat la chitară când era mai mic. Mihai Alexandru, un chitarist foarte bun. Dumnezeu să-i ierte pe toţi. (...) Pe noi ne conduc copiii comuniştilor. Dacă e să se schimbe ceva, să vină o altă generaţie, cu vârsta de până în 40 de ani, cu o mentalitate de democraţie, nu de harababură. (...) Eu am cântat folk în clubul respectiv cu mulţi copii, cunosc clubul. (...) Nu trebuia să le dea autorizaţii pentru artificii. Dacă nu erau artificii, acolo era cel mai frumos concert pentru acea lansare (de album, a trupei Goodbye to Gravity, n.r.). Ne-am strâns în memoria lor”, a spus Toni, un chitarist ce şi-a adus instrumentul la marş.

O altă femeie a venit în semn de solidaritate cu o mamă care şi-a pierdut copilul în incendiul de acum trei ani.

„Sunt cunoştinţă cu o mamă care şi-a pierdut băiatul în Colectiv. Justiţia să fie independentă şi să-şi facă datoria. Dacă avem justiţie indepedentă, putem avea încredere că dosarele Colectiv, Mineriada, Revoluţie, 10 august se vor soluţiona. Îmi place să spun că instituţiile statului sunt o salată de boeuf, iar justiţia este maioneza. Dacă maioneza se taie, nu mai avem salată. Autorităţile sunt vinovate pentru că s-au dat şpăgi, s-au dat autorizaţii de funcţionare fără acoperire, nu au fost controale. (...) Tragedia este un simbol, e momentul când am strigat Corupţia ucide. Şi într-adevăr ucide. În seara asta nu se strigă, ci mergem să ne întâlnim cu ei, cu cei care sigur ne văd de undeva, de acolo”, a declarat Teodora Vlad.

Asociaţia Colectiv GTG 3010 organizează, marţi seară, o campanie denumită "Marşul Chitarelor". Potrivit programului manifestării, între orele 18.30 - 19.30, oamenii se vor aduna în Parcul Unirii, pe trotuarul dinspre magazinul Unirea, iar între orele 19.30 - 20.30, se vor deplasa pe traseul: Parcul Unirii (trotuarul dinspre magazinul Unirea), traversarea intersecţiei Bd. I.C. Brătianu cu Bd. Unirii, Pod Şerban Vodă, Splaiul Unirii, str. Bucur, Piaţa Bucur.

Traficul rutier va fi închis şi reluat progresiv pe traseul de desfăşurare al marşului, cu avizul Comisiei Tehnice de Circulaţie din cadrul PMB şi al Brigăzii Rutiere.

Marţi, 30 octombrie, se împlinesc 3 ani de la tragedia din clubul bucureştean Colectiv. În urma incendiului, au murit la faţa locului 26 de persoane, iar apoi mulţi dintre răniţii internaţi, numărul victimelor ajungând atunci la 64. Printre cei care şi-au pierdut viaţa în urma tragediei erau artişti, fotografi, jurnalişti, olimpici şi studenţi. Ulterior, la un şi 9 luni după tragedie, un alt tânăr a murit, ridicând bilanţul total la 65.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.