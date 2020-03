Mărturiile românilor aflaţi în izolare: Mânânc mai mult, fumez dublu, renunţ la tot, deşi nu am nimic

Românii izolaţi la domiciliu din cauza coronavirusului povestesc că statul în casă le creşte cheltuielile şi sunt stresaţi. Cunoscuţii îi tratează ca pe nişte bolnavi, deşi ei sunt sănătoşi.

Denisa Coşoveanu se află în autoizolare din 26 februarie, după ce, în data de 22 februarie, a călătorit pe ruta Craiova-Bologna în aceeaşi aeronavă cu bărbatul italian infectat cu coronavirus.

Denisa a povestit, pentru MEDIAFAX, că singură a anunţat autorităţile din Dolj că se numără printre oamenii care au stat în apropierea bărbatului, chiar înainte de a se întoarce în România.

La sosirea pe Aeroportul Internaţional Craiova, medicii au aşteptat-o, i-au verificat starea de sănătate şi i-au spus că trebuie să stea acasă.

De atunci stă închisă într-un apartament, iar autoizolarea o costă considerabil, mai ales că fumează dublu decât o făcea înainte.

„Cred că este destul de greu şi pentru familie. 14 zile să nu stea la domiciliu, vin şi îţi aduc cumpărăturile la uşă, ţi le lasă acolo, nu pot intra în contact cu tine... Nu este foarte simplu. Ce mi se pare cel mai greu pe perioada autoizolării este că, fiind clinic sănătoasă, neavând absolut nimic, sunt nevoită să renunţ la toate activităţile zilnice: făceam sport zi de zi, acum nu mai fac, nu pot să merg la muncă, sunt nevoită să stau într-un spaţiu destul de mic. Automat mi s-a schimbat şi alimentaţia, mănânc mult mai mult. Având şi vicii (fumat – n.r.), mi-au crescut cheltuielile. N-aş putea să estimez de câţi bani este nevoie pentru aceste 14 zile, dar cred că undeva peste o mie de lei”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Denisa Coşoveanu.

Denisa povesteşte că, deşi are acces la mijloacele de comunicare, are hrana şi cele necesare traiului asigurate de către rudele sale, izolarea este dificilă, iar în timpul petrecut singură a acumulat stres.

„Frustrant este şi faptul că în această perioadă am fost contactată de foarte mulţi cunoscuţi care îmi urează însănătoşire grabnică, deşi eu nu am absolut niciun simptom. Sunt clinic sănătoasă, deci nu prea au de ce să-mi ureze însănătoşire grabnică. Eventual ar putea să mă întrebe cum mă simt izolată, nicidecum să fiu puternică şi să însănătoşesc foarte reprede. Cred că deja în România nu mai este vorba despre teamă, e groază. Îmi pun întrebarea ce se va întâmpla din momentul în care voi ieşi din autoizolare. Sincer, chiar mă sperie treaba asta şi mă întreb cum ar reacţiona persoanele din jurul meu într-o situaţie de criză. În această perioadă eu cred că mi-am menţinut psihicul destul de bine. Probabil că alţii nu. M-au ajutat foarte mult prietenii mei care m-au sunat zi de zi. Am primit apeluri video foarte multe, practic m-au susţinut. Am citit... Nu ştiu ce altceva mai pot să fac. Sincer, aştept să văd ce urmează pentru că nu cred că se termină aici”, a mai spus Denisa Coşoveanu.

Psihologii spun că reacţia celor din jur este doar o „interpretare panicantă” şi recomandă să se facă distincţie între boală şi persoană.

„Cred că se întâmplă un fenomen la nivel global. Deja persoanele din China sunt privite ca fiind diferite, periculoase. Important este să rămânem în realitate. Orice persoană poate trece printr-o perioadă în care are gripă sau o altă boală contagioasă. Este o boală, nu este o persoană. Este important să facem diferenţa dintre o persoană şi virusul pe care-l poartă pentru o perioadă şi pentru care există medicaţie. Este sănătos să avem o atitudine de susţinere, de empatie, de deschidere, pentru că odată ce ai trăit respingerea, dintr-o dată prietenul tău nu mai vrea să te vadă, nu mai vrea să te întâlnească, deşi tu eşti verificat şi clinic sănătos, deteriorează relaţia şi slăbeşte încrederea şi pe termen lung cred că pot exista efecte nedorite, cum ar fi lipsa de încredere, desfacerea relaţiei.

Important este ca cei aflaţi în carantină să aibă o atitudine sănătoasă şi realistică, iar cei din jurul lor să le fie suport, nu să se lase duşi de propria frică şi de propriul instinct de fugă”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Irina Gruia, psiholog.

Universitatea „Ovidius” din Constanţa (UOC) a pus la dispoziţie unul dintre căminele instituţiei pentru studenţii şi cadrele didactice care au nevoie de autoizolare.

„Comitetul de Urgenţă al UOC a luat decizia de a permite autoizolarea într-un spaţiu propriu şi de a oferi tot sprijinul pentru ca acest proces să se desfăşoare în cele mai bune condiţii, deoarece discutăm de un context excepţional.

Studentele nu aveau domiciliul în Constanţa, aşadar nu aveau unde să se autoizoleze, una dintre ele fiind orfană de ambii părinţi.

„Astfel, s-au dispus toate măsurile pe care le puteam lua pentru a nu crea panică în rândul comunităţii şi a reduce cât mai mult riscurile. Desigur, păstrând un contact permanent cu instituţiile publice abilitate din Constanţa”, au declarat pentru MEDIAFAX reprezentanţii Universităţii Ovidius.

Mesele, produsele de igienă şi dezinfectanţii sunt asigurate de UOC, din fondurile proprii. Hrana pentru o persoană ajunge la 30 de lei pe zi şi este asigurată de cantina universităţii.

„Mâncarea este adusă de un angajat al universităţii. Produsele sunt lăsate în faţa uşii camerei. Resturile menajere sunt ridicate în aceeaşi manieră. S-a comunicat şi se va comunica cu persoanele autoizolate numai prin telefon: apeluri vocale şi WhatsApp”, au precizat pentru MEDIAFAX reprezentanţii UOC.

În acest moment, în căminul pus la dizpoziţie pentru autoizolare se află trei studente de origine rămână care au beneficiat de o mobilitate ERASMUS în Italia.

Reprezentanţii UOC au transmis că două dintre ele şi-au încetat perioada de autoizolare şi vor reveni în propriile camere de cămin, după avizul Direcţiei de Sănătate Publică Constanţa. Cea de a treia studentă va rămâne până în data de 15 martie, în aceleaşi condiţii.

În România au fost confirmate 13 cazuri de infecţie cu noul coronavirus.

La nivel naţional se află în carantină 16 persoane, pentru alte 12.977 de persoane fiind dispusă măsura auto-izolării la domiciliu.

