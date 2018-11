MAS Talks | Comisarul Dumitran, profiler instruit la Academia FBI, spune care sunt infracţiunile care ridică cele mai mari probleme | VIDEO

Inteligenţa unei persoane modeste intelectual, dar aflată într-o situaţie de risc vital, de a-şi pierde libertatea nu trebuie subestimată, iar infracţiunile cele mai problematice sunt cele "unice", a spus vineri, la MAS Talks, comisarul Dorin Dumitran, profilerul Poliţiei Române.

"Fiecare, într-o anumită situaţie de risc vital, de a-şi pierde libertatea dă tot ce este mai bun din el . Şi vei avea mari surprize în momentul în care vei pune sub semnul indoielii inteligenţa cuiva despre care ştiai că este modest intelectual (...) şi dintr-o dată, în anchetă sau în investigaţie parcă e ajutat de forţe nevăzute şi îi creşte QI cu 40 de unităţi. Şi rămâi surprins (...) Trebuie să te remontezi în timp optim.(...) Dacă nu, l-ai pierdut (...) ai pierdut şansa de a-l trimite la inchisoare", a spus comisarul Dumitran.

Dumitran a spus că demersul de analiză comportamentală trebuie să fie adaptat la contextul cultural naţional, subliniind că există o " unicitate" a modului de acţiune al infractorilor români, ceea ce face imposibilă alcătuirea unui "tipizat" de analiză comportamentală.

"Contextul cultural românesc dă un anumit tip de consistenţă demersului nostru de analiză comportamentală. Trebuie să te adaptezi la el. (...) Unicitatea se vede în rapoartele pe care le întocmim (...) am fost «incapabili» până acum să avem un model de raport de analiză comportamentală. Nu avem cum. Faptele sunt atât de unice şi atât de specifice în desfăşurare, în iniţiere şi finalitate incât îţi este imposibil să faci un «tipizat»", a argumentat comisarul Dumitran.

Profilerul Poliţiei Române a mai spus că infracţiunile care ridică cele mai mari probleme sunt "infracţiunile unice" pentru că în identificarea unui pattern de comportament ceea ce ajută foarte mult sunt faptele "în serie" : "Infracţiunile care ne ridică cele mai mari probleme sunt infracţiunile unice. Pe noi ne-ar ajuta foarte mult în identificarea unui pattern de comportament să avem mai multe infracţiuni, fapte in serie. Ne-ar aduce mult mai aproape de autor decât faptele unice, săvârşite in mod aparent simplist (...) Ceea ce este simplu nu este necesarmente uşor de evaluat şi de gândit asupra acelei situaţii".

În ceea ce priveşte specificul naţional românesc, comisarul Dorin Dumitran a remarcat că "factorul facilitator" al faptelor de mare violenţă este "consumul exagerat de băuturi alcoolice": "Ce uneşte toate faptele violente este consumul exagerat de băuturi alcoolice (...) Acest factor facilitator, de trecere la act ne creează probleme nu numai nouă,ci şi tuturor investigatorilor infracţiunilor de mare violenţă (...) În ultima cercetare pe care am făcut-o la nivelul Direcţiei de investigaţii criminale peste 98 la sută dintre fapte - am analizat 157 de infracţiuni de mare violenţă -au la bază alcoolul".

Comisarul Dumitran a remarcat la MAS Talks că rolul sociologilor şi psihologilor , al analiştilor de informaţii au fost recunoscut mult mai rapid de Poliţia Română comparativ cu poliţiile europene şi că profilajul a fost "un import necesar nu neapărat în infracţiunile de mare violenţă aflate în lucru la nivelul Parchetului General şi al unităţilor de parchet (...)cât la nivelul dosarelor foarte vechi, de 17-18 ani, în care trebuie să iei absolut tot de la capăt şi care resimţeau nevoia acestui aport al analizei comportamentale".

