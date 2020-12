Antiviralul Favipiravir, disponibil doar în spitale. Medicamentul folosit în tratamentul pentru COVID-19 nu se găseşte în farmacii

Este în protocol, dar nu şi în farmacii. Favipiravirul este unul dintre antiviralele ce apar în protocolul de tratament al infecţiei cu SARS-CoV-2 şi ar trebui administrat cât mai repede după confimarea bolii.

În urmă cu o lună, CEO-ul Terapia Cluj, Dragoş Damian, spunea că există posibiltatea să găsim acest medicament magazine şi în farmacii, pentru că existau deja discuţii cu reprezentanţi ai ministerului Sănătăţii. Dar autorităţile s-au răzâgndit. Favipiravirul rămâne doar ca tratament pentru cei aflaţi în spitale, nicidecum nu va fi recomandat şi prescris de către medicii de familie.

„Noi am decis, împreună cu autorităţile, să nu facilităm acest medicament în intrarea acestuia în farmacii pentru simplul motiv că este un medicament de prescripţie medicală care trebuie să fie administrat sub atenta îndrumare a medicului. Are o serie de efecte secundare şi ştiţi şi dumneavoastră că există în România obiceiul ca pacienţii să intre în farmacie să îşi cumpere fără reţetă şi să îşi facă stocuri. Am preferat să evităm acest risc şi să păstrăm distribuiţia medicamentului doar prin spitale”, exlică Dragoş Damian.

Luni vor ajunge în ţară încă 2200 de cutii de favipiravir pentru 1500 de pacienţi. În primele trei luni, Terapia Cluj va aduce pastile pentru 10 000 de pacienţi lunar. Din aprilie, medicamentul ar putea fi produs şi în România.