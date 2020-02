Medicii din Bacău au salvat o gravidă în stare critică. Tânăra se afla la un pas de paralizie

Tânăra de 24 de ani, aflată în 36 de săptămâni de sarcină, a ajuns la spital cu salvarea pentru că nu-şi putea mişca mâinile şi picioarele.

„În aceste condiţii, protocoalele medicale indică faptul că orice gravidă care ajunge la spital, indiferent de natura bolii, să fie internată în secţia de Obstretică şi Ginecologie”, a declarat, pentru MEDIAFAX, Mirela Romaneţ, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă Bacău.

Pacienta a ajuns la secţia de Obstretică şi Ginecologie şi acolo medicii i-au descoperit o tumoare cerebrală.

„Pentru că medical riscul de paralizie era mare, în colaborare cu mai mulţi medici s-a decis transferul la Bucureşti, unde a fost operată în decurs de o săptămână şi de tumoare şi de cezariană”, a mai spus Mirela Romaneţ, care a precizat că, acum, şi mama şi copilul sunt bine.

Cazul a fost prezentat, joi, într-o conferinţă de presă la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Bacău.

Potrivit medicului ginecolog care a consultat pacienta, tânăra a ajuns la spital pe targă, iar după ce medicii au decis examinarea RMN, s-a ridicat suspiciunea unei tumori cerebrale şi astfel s-a decis transferul la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

„Pacienta a ajuns într-o zi de vineri, adusă cu ambulanţa, pe targă, pentru că nu mai putea să meargă. Era prima consultaţie în timpul acestei sarcini, deşi avea 36 de săptămâni de sarcină. Am solicitat un consult neurologic, care a ridicat suspiciunea unei tumori cerebrale. S-a făcut un RMN şi vreau să precizez că acest caz, la fel ca toate celelalte pe care le primim în Maternitate, se rezolvă în echipă cu medicii celorlalte specialităţi. Am considerat, în interesul pacientei, că este oportună trimiterea într-un spital universitar şi am obţinut în aceeaşi zi acordul Spitalului Universitar de Urgenţă din Bucureşti şi femeia a fost transportată cu elicopterul. Acest caz a fost unul fericit pentru că pacienta a fost operată rapid şi şi-a recăpătat mersul. Orice întârziere ar fi putut să o lase paralizată pe viaţă”, a spus Roxana Calapod, medic primar Obstetrică şi Ginecologie.

Tumoarea se afla în treimea superioară a coloanei cervicale. „Prin dezvoltarea ei foarte mare, comprima măduva spinării în dreptul primei şi celei de-a doua vertebre cervicale şi de aici simptomatologia neurologică dramatică, însoţită de paralizia pacientei”, a declarat medicul David Elena, şeful Laboratorului Imagistică.

Situaţia pacientei s-a agravat şi pentru că nu a efectuat evaluările ginecologice periodice şi nici nu s-a adresat medicului de familie, susţine medicul neurolog al spitalului din Bacău.

„Am fost solicitat de către colegii de la Maternitate pentru a examina o gravidă în săptămâna 36 care, brusc, a instalat un deficit motor care a afectat atât membrele inferioare, cât şi cele superioare. În urma examinării s-a identificat o patologie care a avut o evoluţie lentă, pe care pacienta a neglijat-o, nu s-a adresat nici medicului de familie şi nu a efectuat evaluările ginecologice periodice, motiv pentru care situaţia acesteia s-a agravat. Pentru stabilirea diagnosticului am avut nevoie de ajutorul colegilor de la radiologie, care au pus în evidenţă o formaţiune expansivă cu localizare cervicală. Localizarea formaţiunii era destul de greu abordabilă, astfel încât, s-a decis ca, în interesul pacientei, aceasta să fie tratată într-un serviciu în care există atât ginecologie, cât şi neurochirurgie, fiind foarte importantă şi viaţa fătului”, a precizat Adriana Mihăilescu, medic specialist neurologie.

