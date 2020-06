Creşterea semnificativă a numărului de cazuri din ultimele zile i-a determinat pe mulţi specialişti să readucă în atenţie necesitatea respectării măsurilor de protecţie.

Cristian Oancea, managerul Spitalului Victor Babeş din Timişoara, transmite un mesaj clar şi dur celor care nu cred că virusul este real, iar măsurile impuse de autorităţi nu se justifică.

”Morţii sunt reali, pacienţii sunt reali. Virusul este real, nu putem să îl vedem, este un breaking news sau un prime time news inclusiv pentru noi, lumea medicală. Am început să simţim clinic cum să manage-uim virusul, dar terapeutic nu avem o armă letală împotriva lui…. Acest virus este foarte parşiv. Sars Cov-2 nu e un virus respirator tipic, asta trebuie să conştientizăm. Şi cea mai mare problemă în diseminare e ca aceşti vectori de transmisie sunt asimptomaticii. Pe de-o parte e o luptă, prin toate măsurile pe care le-am exercitat, deoarece sistemul nostru medical este foarte fragil, acum a început să se investească, dar nu ne putem compara cu Germania, Italia, Franţa, ţări cu sisteme medicale mai solide, care au fost dovedite. Noi prin aceste măsuri am încetitnit transmisia intra-comunitară. A fost starea de urgenţă, aţi văzut că a început să scadă numărul îmbolnăvirilor, lumea era fericită. Au început măsurile de relaxare şi din nou încep să crească. Aceşti asimptomatici diseminează. Pot să fiu un purtător sănătos şi să vă dau boala. Poate avei nişte comorbidităţi, sau poate aveţi o sensibilitate imună, şi aici discutăm de 3 paliere imune şi puteţi face o formă moderată sau severă de boală. Şi aici nu e de joacă. Acum am reînceput să reevaluăm simptomele post COVID. E un virus care ucide”, a declarat Cristian Oancea pentru opiniatimisoarei.ro.

Medicul Cristian Oancea a oferit şi două exemple tragice în sprijinul afirmaţiilor sale: ”Acest lucru e unul grotesc şi care periclitează foarte mult concepţia despre virus. Am avut 2 pacienţi, un tânăr de 44 de ani, fără comorbidităţi, adus din Arad, cu formă moderat-severă, l-am băgat în Terapie Intensivă, am stat zi şi noapte lângă el, am făcut repleţie plasmatică, înainte nu aveam plasma post COVID, şi vreau să vă spun că în două zile şi jumătate a decedat. Nu avea nicio comorbiditate. Am avut fată tânără, de 24 de ani, care avea un anumit grad de hipertensiune arterială, uşor, la limita 140-150, şi care a decedat. Vorbim de oameni tineri, fără comorbidităţi aparente care s-au dus la exitus. Eu vorbesc din ce am văzut cu ochii mei. Gândiţi-vă că noi stăteam împreună pneumologi, infecţionişti, anestezişti, împreună cu imunologi şi cu colegii noştri din Germania şi Italia şi nu găseam o explicaţie, cu ce putem face pentru aceşti pacienţi. Internetul ne ajută să şi colaborăm foarte mult şi terapiile care se fac în Germania sau SUA ori Franţa se fac şi la Victor Babeş. Şi ţineam legătura cu colegi de la infecţioase, cu colegii din Institutul Matei Balş şi nu găseam o cauză aparentă. Am încercat toate terapiile şi nu i-am putut salva pe acei oameni”.