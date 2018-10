Medicul de pe ambulanţa SMURD chemată la copilul care a murit la Sanador le-a cerut scuze părinţilor: Am făcut tot ce am putut

Medicul de pe ambulanţa SMURD chemată să intervină în cazul copilului care a murit în weekend la Sanador a spus, joi, că a făcut tot ce a ţinut de el pentru a-i salva viaţa micuţului, precizând că le-a cerut scuze părinţilor.

Medicul SMURD chemat la copilul mort la Sanador: Le-am cerut scuze părinţilor. Am făcut tot ce am putut

"Este o anchetă în desfăşurare, voi lăsa persoanele competente să decidă cine este de vină şi cine nu este de vină. Medicii, când am ajuns eu , făceau manevre de resuscitare, da. Procurorul va decide pentru a se soluţiona cazul. Nu am posibilitatea să vă dau niciun detaliu. Nu pot eu să mă pronunţ (dacă este o culpă medicală), eu am fost la acest caz, nu pot să mă pronunţ. Am vorbit cu părinţii copilului şi mi-am cerut scuze pentru că am făcut tot ce am putut şi ei au fost acolo, au văzut ce se întâmplă. Vor da şi ei declaraţii şi vom vedea ce se întâmplă", a declarat bărbatul.

Medicul a fost audiat joi la Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, care a deschis o anchetă în acest caz. Echipajul SMURD a fost chemat de părinţii copilului, nu de reprezentanţii Sanador.

Cauza decesului copilului de un an şi opt luni, care a murit în weekend la Sanador, este un şoc hemoragic survenit în urma unei hemoragii interne, au precizat reprezentanţii Institutului Naţional de Medicină Legală (INML). Copilul a murit după ce a operaţii de hernie inghinală. În acest caz, s-a autosesizat şi Colegiul Medicilor, care a demarat o anchetă.

