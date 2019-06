Medicul din Bihor, care a murit în timpul gărzii, avea o pensie de 1.280 lei/ MESAJUL colegilor de breaslă pentru Ministerul Sănătăţii

Medicul care a murit în timp ce făcea garda la un centru de permanenţă din judeţul Bihor avea o pensie de 1.280 lei, potrivit unei postări a mediculului primar dr. Livia Davidescu. „Să întrebăm public pe MS şi MM dacă ei pot supravieţui cu 1280 ron/lunar!”, comentează un alt medic.

„La cererea colegilor medici de familie din Bihor, postez pentru Miniştrii Sănătăţii şi Muncii pensia colegului decedat: 1.280 RON”, scrie pe Facebook medicul primar dr. Livia Davidescu.

„Motivul pentru care un medic (elita) pensionar din România alege să mai muncească în gărzi sau în privat după pensionare! În UE pensionarii se plimbă, se odihnesc şi efectuează minim 2 vacanţe/an în diferite ţări! În România trebuie să munceşti până mori ca să-ţi plăteşti utilităţile, hrana şi medicamentele! Să întrebăm public pe MS şi MM dacă ei pot supravieţui cu 1280 ron/lunar!

Şi să ne ofere un răspuns oficial!”, comentează un alt medic.

Un alt medic scrie că suma nu reprezintă o pensie, ci un fel de ajutor social şi se întreabă dacă mai există vreo categorie profesională în ţară atât de umilită pe parcursul întregii vieţi cum este cea a medicilor.

„Cam asta e explicaţia problemei... Ne vom ruga să avem noroc să murim în cabinete ca să nu murim de foame şi lipsa de medicamente...”, comentează un alt utilizator.

Încă un medic a murit în timp ce făcea garda la un centru de permanenţă din judeţul Bihor. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din Craiova, scria pe Facebook că lista medicilor decedaţi în gardă se prelungeşte cu încă un nume: „Colegul Ştefan Quai, primul mf-ist din Bihor cu contract privat cu CAS (şi-a amenajat spaţiul din casă pentru cabinet medical pe vremea când toţi lucrau încă în cabinetele de stat) s-a dus azi la ceruri. Nu a mai apucat să iasă din garda efectuată la CP. Abia ieşise la pensie, mai făcea gărzi la CP pentru a fi încă activ. Se mutase din Oradea mai la sat pentru a fi mai liniştit şi pentru a se putea ocupa mai mult de nepoţi. Să-l ierte D-zeu şi să-l odihnească!".

Medicul primar din Craiova a postat anul trecut o listă cu peste 40 de medici care au murit în timpul gărzilor, cerând autorităţilor ca gărzile să fie recunoscute ca vechime în muncă.

La rândul lor, colegii medicului din Bihor care a murit în timpul gărzii au scris că acesta învăţase de mult să lupte, „de când, obligat să fie pe cont propriu, a trebuit să supravieţuiască. Nu să prospere. Să se adapteze la ziua de mâine, când ea nu semăna niciodată cu ziua de azi. Douăzeci de ani a luptat aşa. Iar lupta şi-a luat obolul. Acum se odihneşte, în sfârşit. În pace. Nu, nu munca sau lipsa banilor omoară prematur un medic de familie în România. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaştere, pentru puţin sprijin. Şi, uneori, chiar lupta pentru a fi lăsat în pace”.

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat că va fi făcută o analiză după decesul medicului din Bihor, afirmând că, într-adevăr, sunt probleme în sistem, însă nu pot fi rezolvate într-un an.

„E trist când pleacă un medic şi îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. S-au făcut paşi importanţi, dar din păcate, efectele se vor vedea în timp. Din martie 2018, salariile s-au majorat. Procentul alocat medicinei de familie creşte şi va creşte în fiecare an pentru că ştim cum stau lucrurile. (...) Sunt lucruri nerezolvate de 30 de ani şi care nu pot fi rezolvate într-un an sau dacă le rezolvăm, nu pot produce efecte într-un an. De la 1 ianuarie 208, tariful orar pentru gărzile din centrele de permanenţă a crescut la 40 de lei de oră. Nu poate fi vorba despre un câştig de 300 lei pe lună. Poate pe zi sau pe gardă. (...) Da, sunt probleme”, a declarat Sorina Pintea, la Antena3.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că judeţul Bihor este unul care are foarte multe centre de permanenţă.

„Sunt nişte lucruri pe care o să le analizăm. Datele le avem. (...) Despre activitatea dânsului (medicul, n.r.) nu doresc să discut public. Pot să spun doar că a fost un medic de excepţie”, spunea Pintea.

Dacă ţi-a plăcut articolul, urmăreşte MEDIAFAX.RO pe FACEBOOK »

Conținutul website-ului www.mediafax.ro este destinat exclusiv informării și uzului dumneavoastră personal. Este interzisă republicarea conținutului acestui site în lipsa unui acord din partea MEDIAFAX. Pentru a obține acest acord, vă rugăm să ne contactați la adresa vanzari@mediafax.ro.