Mesaj pentru anti-vaccinişti de la Vasi Rădulescu: „Nu aşteptaţi un deces în familie. Oricât nu credeţi, e foarte probabil”

Medicul cardiolog a relatat pe Facebook o experienţă personală privin COVID-ul. El a încercat să convingă un tânăr să se vaccineze dar nu a avut succes.

„Am făcut tot ce am putut să-i explic unei persoane de ce e bine să se vaccineze. Îmi tot spunea că e tânăr, puternic, are imunitate bună, şi dacă era să facă boala, o făcea până acum, dar nu s-a lipit nimic de el, deci sigur nu o face niciodată, indiferent de tulpină... I-am oferit studii, explicaţii, am demontat fake news-urile cu aşa-zişii experţi. Am făcut-o într-un stil cât mai blând. A refuzat orice. Avea convingerea că răul din jur e supraestimat voit şi că un alt rău mai mare se voia prin vaccinare”, a relatat medicul.

Ulterior, tânărul a făcut o formă gravă a bolii, iar bunica sa a murit.

„Trec câteva săptămâni. Aflu că persoana tânără de care nu se atinge nicio boală a făcut boala, şi o formă nu tocmai uşoară. Şi, cum se întâmplă de regulă zilele acestea, problema şi mai mare este că s-au infectat toţi, în familie. Bunica lui nu mai este. El a recunoscut că a greşit când a văzut haosul din spital şi când şi-a văzut familia lovită. Era deja prea târziu. Emoţia l-a copleşit. A regretat toate prostiile în care a crezut”, a adăugat Vasi Rădulescu.

Medicul a mai spus că se simte vinovat pentru suferinţa familiei şi că va încerca să-şi schimbe strategia de comunicare, astfel încât să poată convinge alţi oameni să asculte sfatul specialiştilor.

„De data asta m-am simţit vinovat. Insuccesul meu, altfel clar în cazul celor cu convingeri ferme, m-a dărâmat. M-am simţit vinovat direct de neprotejarea acelei familii. Am încercat să-mi analizez tot procesul de comunicare, să văd unde greşesc. Asta voi face perioada asta. Vă rog doar un lucru: nu aşteptaţi o emoţie maximală ca să vă daţi seama că aţi greşit. Nu aşteptaţi un deces în familie. Oricât nu credeţi că e posibil, e foarte probabil în timpurile pe care le trăim. Şi veţi regreta amarnic”, a precizat medicul Vasi Rădulescu.