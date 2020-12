Mesaje de Crăciun trimise de militarii români din Afganistan

„După ce am petrecut cu bucurie duhovnicească măreaţa sărbătoare a naşterii Mântuitorului Iisus Hristos, militarii Batalionului 191 Protecţie a Forţei Golden Lion, dislocaţi în Afganistan, se pregătesc pentru noul an. Vin clipe de retrospecţie pentru ceea ce am lăsat în urmă şi de multă nădejde pentru ceea ce vom găsi în viitor. Naşterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos bucură întreaga creaţie, iar noul an este unul al speranţei. Le dorim celor de acasă un an binecuvântat, plin de sănătate, împliniri şi răbdare în a ne aştepta, iar militarilor dislocaţi în teatrul de operaţii din Afganistan le dorim un an binecuvântat, lipsit de pericole, abnegaţie şi datoria lucrului bine înfăptuit. Dumnezeu să mântuiască şi să păzească ţara noastră dragă şi pe bravii noştri ostaşi”, spune Ion Adrian Crâşmar, preot militar.

Locotenentul Cristian Salac afirmă că, chiar dacă sunt la mii de kilometri depărtare de casă, gândurile lor se îndreaptă mereu acasă.

„Îmi exprim dorinţa ca pe această cale să urez un sincer şi călduros La mulţi ani tuturor românilor şi fie ca anul nou să ne găsească fericiţi, împliniţi şi încrezători că anul 2021 va fi un an mai bun. La mulţi ani”, adaugă Salac.

Şi plutonierul major Claudiu Roşianu transmite un mesaj celor din ţară: „Cu ocazia sărbătorilor de iarnă doresc să transmit tuturor militarilor şi familiilor acestora un călduros La mulţi ani!, sănătate, sărbători fericite alături de cei dragi. La mulţi ani”.