Mesajul lui Vela pentru o româncă din Spania care vrea să revină în România: ”Sunaţi la Consulat şi spuneţi că aţi vorbit cu mine”

O femeie care este în Spania l-a întrebat pe Marcel Vela despre reluarea zborurilor dinspre Spania spre România. Ministrul de Interne i-a spus acesteia că zbourile de tip charter sunt permise şi chiar i-a recomandat să sune la Consulatul României din Bilbao şi comunice acolo că a discutat cu el.

"Zborurile regulate sunt oprite acum, în starea de alertă, dar sunt permise zborurile umanitare şi zborurile neregulate tip charter. Am aprobat o solicitare de la Ministerul Afacerilor Externe prin care să realizăm aceste zboruri charter către Austria, Belgia, Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, SUA şi Turcia, precum şi din aceste ţări spre România. Aşadar, dacă vreţi să veniţi cu o cursă charter făcută din România către Spania şi retur, puteţi să luaţi legătura cu Consulatul sau Ambasada. Sunaţi la Consulatul din Bilbao, spuneţi ca aţi vorbit cu mine.

Eu chiar azi dimineaţă am vorbit cu domnul Aurescu şi am convenit că zborurile charter se pot efectua pentru a realiza acest pod aerian între diferite state şi România, astfel încat să nu mai fie presiune pe punctele de trecere a frontierei, pentru că, aţi văzut, multă lume vine cu autoturismele, unii fac taximetrie, alţii fac transport cu autocare, cu microbuze şi aceştia, ultimii, nu îi aduc până în vamă, oamenii trec pe jos. Şi pentru a evita asemenea lucruri am fost de acord să facem şi poduri aeriene pentru cei care doresc să vină, chiar în această situaţie de stare de alertă, dar, aşa cum am spus, printr-o organizare meticuloasă, bine pusă la punct, liste care se prezintă la Ministerul Transporturilor de către MAE, pentru cei care doresc, evident prin intermediul Consulatului de la Bilbao, în cazul dumneavoastră", a fost răspunsul lui Marcel Vela.