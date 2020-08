Mesajul unui comisar OPC, internat la Braşov cu coronavirus: Bolnavii Covid 19 primesc mâncare „suspectă”

Sorin Susanu, şeful Corpului de Control al ANPC şi al Protecţiei Consumatorului Braşov, a postat pe pagina sa de facebook o fotografie cu şunca primită la micul dejun care nu arată prea .. savuros.



Devenit pacient, Sorin susţine că mâncarea este din ce în ce mai proastă pe zi ce trece. Dată fiind situaţia în carese află, oamenii ar avea nevoie de produse hrănitoare, care să le întărească organismul. Alţi pacienţi din alte spitale din ţară s-au plâns că au primit mancare nesarată, aceeaşi supă zilnic şi nicio leguma.

„Probabil defect profesional..... de câteva zile, mâncarea oferită bolnavilor internaţi in Spitalul de Boli Infecţioase Brasov a devenit mult mai proastă decât era în urmă cu ceva timp (zile). Discutăm despre calitate care trebuie sa fie la standarde maxime in astfel de situaţii. Ar fi păcat ca efortul susţinut al doctorilor si cadrelor medicale care îngrijesc cu maxim devotament pacienţii sa fie umbrit de posibile produse neconforme care in mod clar ar agrava starea medicală si aşa precară in care se afla pacienţii de aici. Am sa ataşez o poza cu „şunca” care din punct de vedere organoleptic poate ridica anumite semne de întrebare. Ma voi implica pentru binele pacienţilor cu tot ceea ce pot.”