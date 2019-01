Ministerul Justiţiei a iniţiat procedura de achiziţie pentru dotarea instanţelor cu echipamente de videoconferinţă

Ministerul Justiţiei a iniţiat procedura de achiziţie publică pentru dotarea tuturor instanţelor de judecată cu echipamente de videoconferinţă, în prezent aproximativ 40% dintre instanţe nefiind dotate cu astfel de echipamente, a anunţat, pe Facebook, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader.

Echipamentele care vor fi achiziţionate vin în completarea dotării existente, la nivelul sistemului judiciar. În prezent, aproximativ 40% dintre instanţe nu sunt dotate cu astfel de echipamente.

"La nivelul instanţelor de judecată sistemele de videoconferinţă sunt folosite atât pentru operaţiuni administrative, cât şi în cadrul activităţilor cu specific judiciar cum ar fi videoconferinţa transfrontalieră (de ex. audiere de martori) sau videoconferinţă între instituţii ale sistemului judiciar din România (de ex. audiere de persoane private de libertate direct din penitenciar, audiere martori cu identitate protejată etc.). Utilizarea acestor echipamente la nivelul instanţelor de judecată va contribui la creşterea calităţii actului de justiţie şi reducerea costurilor sistemului judiciar, prin utilizarea mijloacelor moderne şi eficiente de comunicare la distanţă", a transmis Tudorel Toader.

În perioada 2016-2017, au fost transportate în vederea prezentării în faţa organelor judiciare, în medie, aproximativ 157.000 de persoane private de libertate / an.

Începând cu luna decembrie 2017, toate penitenciarele din România sunt dotate cu sisteme de videoconferinţă.

