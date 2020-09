Ministerul Educaţiei, noi declaraţii despre susţinerea examenelor naţionale

Monica Anisie a făcut o serie de precizări, duminică, la Digi24, despre modul în care se vor desfăşura Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională din acest an. Dascălii şi elevii se confruntă cu schimbări majore în ceea ce priveşte activitatea de predare-învăţare, aşadar ministrul îi asigură că instituţia lucrează asiduu în acest sens.

Cum se vor desfăşura examenele

„Deja suntem în plină desfăşure de pregătire pentru examenele nationale. Până la acest moment au participat peste 70% din elevi la pregătirile pentru examen. Anul acesta, atât Evaluarea Naţională, cât şi Bacalaureatul, se desfăşoară în doua etape, pentru a veni în sprijinul elevilor. La a doua sesiune vor participa elevii care sunt bolnavi sau cei care sunt în izolare sau carantină. La a doua etapă, probele se recunosc daca cumva elevul a participat la una dintre ele în prima etapă. Reiau din punctul în care au rămas”, a declarat Anisie.

Organizarea tehnică a examenelor

Ministrul a mai precizat că fiecare unitate de învăţământ va avea un program de prezentare a elevilor la unitatea şcolară la care vor susţine exemenul. Vor trece printr-un triaj epidemiologic, dupa care se vor respecta toate masurile de prevenire care sunt luate in cadrul unitatilor de invatamant. Elevii vor purta masca, profesorii vor purta mască. Dupa cum bine se ştie, suntem încă în stare de alertă până pe 15 iunie. Trebuie să se ştie că va exista un cadru medical în şcoli”, a mai precizat ministrul. Totodată, aceasta a precizat că momentan, există câte un cadru medical în fiecare unitate de învăţământ şi aşa se va întâmpla şi la examenele nationale.

Examenul de Bacalaureat

Anisie a declarat că au fost luate măsuri pentru a veni în sprijinul elevilor. Probele de competenţă lingvistică sau digitale vor fi ori echivalate, ori recunoscute.

Şanse egale pentru toţi elevii

„Am luat măsuri şi la admiterea în liceu. Aceşti elevi care vor participa la a doua etapă a Evaluării Naţionale nu sunt prejudiciaţi legat de admiterea la liceu. Am dat şanse egale tuturor elevilor”, a mai spus demnitarul. De asemenea, a precizat că a luat decizia ca în centrele speciale pentru elevii de etnie romă să se realizeze o repartiţie computerizată. La fel şi pentru elevii care vor să meargă în alt judeţ.

Admiterea la facultate

Ministrul a precizat că se vor desfăşura şi examene de admitere, dar cele mai multe universităţi au ales admiterea online.

În plus, pentru tinerii care vor să meargă la universităţi din strainătate, datele din ţară se vor sincroniza cu cele de acolo. „Da, am discutat cu miniştrii din alte state ale Uniunii Europene. Am solicitat ca miniştrii să realizeze un calendar comun, suntem în acord pentru a participa şi elevii din România”, a explicat Anisie.

Supravegherea la examen

Ministerul spune că este nevoie de mai multe săli în care să fie repartizaţi elevii, dar şi de mai multe cadre pentru a-i supraveghea pe aceştia. „Sunt convinsă că mai avem timp până când vor fi centralizate aceste resurse umane pentru examenele naţionale. Eu ştiu şi înţeleg rezerva pe care o au colegii mei în privinţa îmbolnăvirii, dar sunt convinsă că se vor înscrie pentru a fi alături de elevii lor”, consideră şefa de la Educaţie.

Cum va arăta noul an şcolar

Anisie a declarată că perioada de vacanţă va fi pentru minister o perioadă de munca asiduă. „În funcţie de evoluţia epidemiologică va trebui să gândim măsurile pentru elevi. Infrastructura şcolară nu oferă posibilitatea distanţării şi de aceea trebuie să ne gândim cum anume putem să punem în practică aceste măsuri”, a mai spus aceasta.

Ce „lecţie” rămâne în urma carantinei

„Noi, la Ministerul Educaţiei am învăţat că se poate să facem şi altfel decât am făcut pana acum. Cred că elevii au învăţat că se poate continua învăţarea şi de acasă. Profesorii, cred că au învăţat că trebuie să participe la o formare serioasă în perioada urmatoare, pentru a putea, daca vom avea un al doilea val (de COVID-19 n.red.) în toamnă, să realizeze lecţii atractive online.